NASA Tshawb Pom "Carbon-Bearing" Molecules hauv Atmosphere ntawm Exoplanet K2-18 b

NASA tau tshaj tawm tias cov ntaub ntawv los ntawm James Webb Space Telescope tau qhia tias muaj "carbon-bearing" molecules hauv huab cua ntawm exoplanet K2-18 b. Nyob ze li ntawm 120 lub teeb xyoo deb ntawm nws lub hnub qub lub hnub qub chaw nyob, qhov kev tshawb pom no ntxiv rau cov kev soj ntsuam yav dhau los ua los ntawm Hubble Space Telescope uas tau qhia tias muaj cov huab cua nplua nuj hydrogen thiab dej hiav txwv-muag ntawm K2-18 b.

K2-18 b, uas tau tshawb pom hauv 2015 los ntawm Kepler Space Telescope, orbits nws lub hnub qub liab dwarf lub hnub qub txhua 33 hnub ntawm qhov deb ntawm 13 lab mais. Thaum qhov kev ncua deb no yog kwv yees li ib feem peb ntawm qhov kev ncua deb ntawm Mercury thiab Lub Hnub hauv peb lub hnub ci, qhov tseeb tias cov hnub qub liab liab me me thiab txias dua tso cai rau K2-18 b nyob rau hauv thaj chaw uas muaj dej muaj peev xwm tuaj yeem tshwm sim.

Raws li "mini-Neptune," K2-18 b yog kwv yees li 8.6 npaug loj dua lub ntiaj teb. Hom exoplanet no tsis muaj nyob hauv peb lub hnub ci, thiab astronomers tsis muaj kev nkag siab txog lawv cov huab cua. Txawm li cas los xij, NASA ntseeg tias cov "Hycean" ntiaj teb no, zoo li K2-18 b, muaj kev cog lus ib puag ncig rau lub neej.

Cov kev soj ntsuam tsis ntev los no ua los ntawm Webb telescope qhia tias muaj methane thiab carbon dioxide nyob rau hauv K2-18 b qhov chaw. Tsis tas li ntawd, qhov tsis txaus ntawm ammonia thiab qhov muaj peev xwm nrhiav tau ntawm dimethyl sulfide qhia txog qhov muaj peev xwm ntawm cov dej hiav txwv hauv qab lub ntiaj teb qhov chaw muaj hydrogen-nplua nuj.

Txawm hais tias qhov kev nplua nuj ntawm cov molecules no tseem ceeb, NASA sau tseg tias nws tsis lav lub ntiaj teb lub peev xwm los txhawb txoj sia. K2-18 b muaj lub vojvoog loj dua lub ntiaj teb, thiab nws cov dej hiav txwv yuav kub dhau los yog tsis ua kua. Kev soj ntsuam ntxiv ntawm exoplanet yuav tsim nyog los sau cov ntaub ntawv ntau ntxiv thiab tau txais kev nkag siab zoo dua ntawm nws qhov muaj pes tsawg leeg thiab kev nyob.

Lub Webb telescope tsis tuaj yeem soj ntsuam K2-18 b ncaj qha vim qhov ci ntawm nws lub hnub qub. Hloov chaw, astronomers cia siab rau txoj kev hla mus, los ntawm qhov uas lawv saib me ntsis dimming ntawm lub hnub qub ci ntsa iab thaum lub ntiaj teb hla mus rau pem hauv ntej ntawm nws. Txoj kev no tso cai rau kev tsom xam ntawm lub teeb uas dhau los ntawm exoplanet huab cua, muab kev nkag siab rau nws cov muaj pes tsawg leeg.

NASA hais ntxiv tias qhov kev tshawb pom no tsuas yog qhov pib xwb, vim tias muaj ntau qhov kev soj ntsuam ntxiv ntawm qhov muaj peev xwm nyob tau-zone exoplanets tuaj. Lub chaw haujlwm cia siab tias Webb qhov kev soj ntsuam yav tom ntej yuav muab cov ntaub ntawv muaj txiaj ntsig txog exoplanets thiab lawv lub peev xwm los txhawb txoj sia.

Qhov chaw: NASA, University of Cambridge