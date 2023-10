New Discoveries Challenge Pauv Kev Nkag Siab ntawm Venus's Atmosphere

By

Nyob rau hauv xyoo tas los no, Venus tau paub txog nws qhov hnyav thiab tsis xis nyob. Txawm li cas los xij, ob pawg kws tshawb fawb sib cais tau tsim qhov kev tshawb pom uas tuaj yeem hloov pauv peb txoj kev xav ntawm lub ntiaj teb nyob sib ze no cov xwm txheej huab cua.

Ib pab pawg ntawm cov kws tshawb fawb hauv ntiaj teb tau npaj ib txoj kev xav tias qhov ci ntsa iab pom hauv Venus qhov chaw tuaj yeem tshwm sim los ntawm meteors. Qhov kev xav no tau ua rau muaj kev xav paub txog qhov tshwm sim tiag tiag ntawm Venus thiab nyuaj rau cov kev ntseeg ib txwm hais tias cov flashes cuam tshuam nrog cov cua daj cua dub.

Xyoo 2021, thaum lub sijhawm ze ze ntawm Venus lub sijhawm hmo ntuj, Parker Solar Probe tau tshawb pom cov xov tooj cua hu ua "whistler waves." Cov nthwv dej no, uas tau hloov pauv sai sai, tau pom tias yuav nqis los ntawm Venus, tsis zoo li qhov yuav xav tau yog tias lawv tau tshwm sim los ntawm xob laim.

Chaw physicist Harriet George thiab nws pab neeg ntawm University of Colorado Boulder tau pom ib qho kev nthuav qhia ntawm cov Venusian whistler nthwv dej. Lawv tawm tswv yim tias kev cuam tshuam hauv Venus lub zog hlau nplaum tsis muaj zog, tsis yog xob laim, tuaj yeem ua lub luag haujlwm tsim cov nthwv dej no. Raws li cov kab hlau nplaum sib nqus hloov pauv thiab rov sib txuas, ntau lub zog raug tso tawm, muaj peev xwm ua rau pom cov cua daj cua dub.

Sib nqus reconnections tau txuas mus rau ntau yam tshwm sim nyob rau hauv lwm qhov chaw, xws li accelerating lub hnub ci cua thiab ua rau auroras nyob rau hauv lub ntiaj teb no. Cov yam ntxwv ntawm cov kev sib nqus sib nqus no ua ke nrog lub peev xwm los tsim cov nthwv dej ntawm Venus, raws li cov kws tshawb fawb.

Cov kev tshawb pom no ntxiv qhov nyuaj rau peb txoj kev nkag siab ntawm Venus cov txheej txheem atmospheric. Txawm hais tias qhov kev xav ntawm cov cua daj cua dub tas li ntawm Venus tuaj yeem raug hu mus rau lo lus nug, qhov tsis paub nyob ib puag ncig lub hauv paus thiab qhov xwm txheej ntawm nws cov cua daj cua dub tau tob zuj zus. Qhov no tau ua rau muaj kev txaus siab ntawm cov kws tshawb fawb ntiaj teb thiab cov kws tshawb fawb hnub qub, uas xav paub ntxiv mus tshawb nrhiav cov neeg nyob ze saum ntuj ceeb tsheej no.

