Qhov cuam tshuam ntawm qhov chaw khib nyiab ntawm lub ntiaj teb Atmosphere

Ib txoj kev tshawb fawb tshiab luam tawm nyob rau hauv Proceedings of the National Academy of Sciences qhia tias qhov chaw khib nyiab, uas muaj cov khoom seem ntawm lub foob pob hluav taws thiab lub dav hlau, muaj peev xwm ua rau lub ntiaj teb huab cua nyob ntev. Cov kws tshawb fawb tau ua lub luag haujlwm tshawb fawb siv cov cuab yeej rhiab uas txuas nrog lub dav hlau tshawb fawb tshwj xeeb los tshuaj xyuas cov huab cua thiab pom muaj cov txhuas thiab cov hlau txawv txawv hauv ntiaj teb stratosphere.

Cov kws tshawb fawb tau tuaj yeem sib phim cov hlau tsis tshua muaj rau cov uas siv hauv foob pob hluav taws thiab satellites, qhia tias cov hlau vaporized yuav tshwm sim los ntawm lub dav hlau hlawv thaum rov nkag los hauv huab cua. Xibfwb Daniel Cziczo, tus kws sau ntawv ntawm txoj kev tshawb no, qhia txog qhov tseem ceeb ntawm kev nrhiav cov khoom tsim los ntawm tib neeg hauv thaj tsam pristine ntawm huab cua. Nws hais txog qhov yuav tsum tau muaj kev soj ntsuam ze dua ntawm txhua qhov kev hloov pauv tshwm sim hauv stratosphere, uas yog thaj chaw ruaj khov ntawm huab cua.

Txoj kev tshawb no tsom los daws qhov kev cia siab ntev ntev tias lub ntiaj teb huab cua sab saud raug cuam tshuam los ntawm kev lag luam chaw loj hlob. Txawm li cas los xij, kev kawm thaj chaw no, uas txuas mus txog 51 mais saum toj no, yog qhov nyuaj heev. Txhawm rau ua lawv txoj kev tshawb nrhiav, cov kws tshawb fawb tau siv lub dav hlau NASA WB-57 los ua piv txwv huab cua 19 mais saum av hauv Alaska.

Kev soj ntsuam ntawm cov qauv qhia tau hais tias cov hlau muaj nyob rau hauv ib ncig ntawm 10% ntawm sulfuric acid hais, uas yog feem ntau ntawm cov hais nyob rau hauv lub stratosphere thiab pab mus tiv thaiv thiab buffering ntawm ozone txheej. Tsis tas li ntawd, cov kws tshawb fawb tau tshawb pom ntau dua 20 lub ntsiab lus hauv qhov sib piv nrog rau cov siv hauv lub dav hlau. Qhov tseem ceeb, cov hlau xws li lithium, txhuas, tooj liab, thiab txhuas los ntawm kev nkag mus rau lub dav hlau tau pom ntau dua li cov hlau pom hauv cov hmoov av ntuj cosmic.

Txoj kev tshawb no los ntawm lub sijhawm thaum lub chaw lag luam tau ntsib kev loj hlob tsis tau muaj dua, nrog cov ntaub ntawv tawg 180 foob pob hluav taws hauv xyoo 2022, piv rau 136 hauv 2021. Raws li ntau lub satellites thiab lub dav hlau tau xa mus rau hauv lub ntiaj teb orbit thiab dhau mus, cov khib nyiab nkag mus. huab cua yuav tsum nce. Lub reentry ntawm foob pob ua ntxaij thiab satellites, raws li zoo raws li poob ntawm satellites los ntawm cov huab cua, pab kom muaj cov aerosol hais nyob rau hauv lub stratosphere.

Lub stratosphere plays lub luag haujlwm tseem ceeb hauv lub ntiaj teb kev nyab xeeb. Nws yog lub tsev rau txheej ozone, uas absorbs ib feem ntawm lub hnub hluav taws xob, tiv thaiv nws los ntawm kev ncav cuag lub ntiaj teb nto. Lub ozone txheej yog qhov tseem ceeb rau kev tiv thaiv txhua yam muaj sia nyob hauv ntiaj teb, thiab tsis muaj nws, lub neej raws li peb paub tias nws yuav ua tsis tau.

Qhov kev tshawb fawb no qhia txog qhov cuam tshuam tseem ceeb uas tib neeg txoj haujlwm thiab kev ya davhlau yuav muaj nyob hauv peb lub ntiaj teb. Nws hais txog qhov yuav tsum tau ua sai sai kom nkag siab thiab saib xyuas qhov tseem ceeb ntawm txoj kev tshawb fawb ntawm lub ntiaj teb txhawm rau txhawm rau txo cov txiaj ntsig uas tshwm sim los ntawm kev lag luam chaw ua haujlwm.

Qhov chaw:

Cov txheej txheem ntawm National Academy of Sciences