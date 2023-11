Salt Glaciers ntawm Mercury: Lub qhov rais rau hauv ib puag ncig hnyav thiab muaj peev xwm rau lub neej

By

Cov kws tshawb fawb tau ua qhov kev tshawb pom xav tsis thoob uas tuaj yeem hloov kho peb txoj kev nkag siab ntawm Mercury, lub ntiaj teb ze tshaj plaws rau lub hnub. Cov kev tshawb fawb tsis ntev los no qhia tias cov dej khov ntsev tuaj yeem muaj nyob rau ntawm qhov chaw uas tsis muaj Mercury. Qhov kev tshawb nrhiav no nyuaj rau cov kev xav yav dhau los thiab qhia tau tias txawm tias nyob rau hauv cov xwm txheej tsis zoo thiab tsis xis nyob ntawm lub hnub ci sab hauv, tej zaum yuav muaj kev cuam tshuam ntawm cov xwm txheej hauv ntiaj teb.

Kev tshawb pom ntawm ntsev glaciers ntawm Mercury tsis yog ib qho xwm txheej cais. Cov kws tshawb fawb tsis ntev los no tau pom cov pov thawj ntawm nitrogen glaciers ntawm Pluto, txuas qhov sib txawv ntawm thaj chaw kub tshaj plaws thiab txias tshaj plaws ntawm peb lub hnub ci. Lub xub ntiag ntawm cov glaciers no qhia tau hais tias glaciation tej zaum yuav dav dua li yav tas los xav, los ntawm scorching ze rau lub hnub mus rau lub frigid sab nrauv ncav cuag ntawm peb cosmic zej zog.

Dab tsi ua rau qhov kev tshawb pom no xav paub ntau ntxiv yog qhov ua tau tias cov dej khov ntsev no tuaj yeem tsim ib puag ncig uas muaj txiaj ntsig zoo rau lub neej, zoo li qee qhov huab cua hauv ntiaj teb. Cov ntsev ntsev nyob hauv peb lub ntiaj teb tau paub los tsim cov niches nyob hauv cov xwm txheej hnyav, xws li Atacama Desert hauv Chile. Qhov no ua rau muaj peev xwm hais tias thaj chaw subsurface ntawm Mercury tuaj yeem nyob hauv lub neej, muab kev cia siab rau peb txoj kev tshawb nrhiav rau cov ntaub ntawv ntawm lub neej extraterrestrial.

Cov chaw no ntawm qhov tsis sib haum xeeb-nplua nuj yog qhov tseem ceeb tshaj plaws vim lawv txheeb xyuas cov chaw nyob thoob plaws lub hnub ci. Lawv taw tes rau qhov muaj nyob ntawm "qhov tob-nyob ntawm Goldilocks thaj tsam," qhov twg qhov tob tob hauv ntiaj chaw lossis lwm lub cev ntuj ceeb tsheej yuav muab cov xwm txheej zoo rau lub neej kom vam meej. Qhov kev tshawb pom no nthuav dav ntxiv rau peb txoj kev nkag siab ntawm qhov tsis muaj peev xwm txhawb nqa lub neej thiab ntxiv qhov tseem ceeb rau peb txoj kev tshawb nrhiav astrobiology.

Thaum muaj cov ntsev dej khov rau ntawm Mercury qhia tau hais tias lub ntiaj teb tsis hloov pauv-nplua nuj dua li yav dhau los ntseeg, nws kuj ua rau cov lus nug xav paub txog yuav ua li cas cov txheej txheem nplua nuj no tuaj yeem tshwm sim. Cov kws tshawb fawb tau hais tias qhov kev cuam tshuam ntawm lub hnub qub tuaj yeem ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev tshem tawm cov txheej txheem nplua nuj no. Lawv hais tias cov dej ntsev tau tsim cov dej khov, uas tau khaws cov volatiles rau ntau tshaj ib txhiab xyoo.

Tsis tas li ntawd, cov kws tshawb fawb tau pom tias cov ntsev ntsev ntawm Mercury muaj feem cuam tshuam nrog cov txheej txheem nyuaj thiab hollows. Cov hollows, nrog rau qhov tob accounting rau ib feem tseem ceeb ntawm cov glacier thickness, dais cov cim ntawm ib tug volatile-nplua nuj muaj pes tsawg leeg. Lub xub ntiag ntawm hollows qhia tias qhov cuam tshuam ntawm lub hnub qub tau nthuav tawm cov txheej txheem nplua nuj, ua rau cov volatiles sublimate rau hauv gases thiab tawm hauv hollow formations.

Kev tshawb pom ntawm cov ntsev dej khov ntawm Mercury tuaj yeem hloov pauv peb txoj kev nkag siab ntawm lub ntiaj teb geology thiab keeb kwm atmospheric. Nws nyuaj rau cov kev xav uas twb muaj lawm hais txog kev tsim cov txheej txheem nplua nuj thiab cov ntsiab lus rau cov qauv loj uas yuav tau tshwm sim los ntawm lub cev qhuav dej ntawm cov huab cua kub thaum lub sij hawm ncua hmo ntuj. Qhov kev sib tsoo no ua rau poob qis hauv qhov kub thiab txias los ntawm huab cua sov mus rau qhov txias txias.

Qhov cuam tshuam ntawm qhov kev tshawb fawb no mus deb tshaj peb lub ntiaj teb nyob sib ze. Los ntawm kev tso lub teeb ntawm qhov ua tau ntawm cov txheej txheem geological nyuaj thiab lub peev xwm rau kev nyob ntawm Mercury, cov kws tshawb fawb tau txais kev nkag siab zoo rau kev tshawb nrhiav lub neej hauv ntiaj teb. Qhov kev tshawb pom tshiab no muab qhov kev xav tshiab thiab txhawb peb kom tshawb nrhiav qhov tsis muaj peev xwm ntawm peb cov zej zog cosmic.

FAQ

1. Cov kws tshawb fawb pom dab tsi txog Mercury?

Cov kws tshawb fawb tau tshawb pom qhov muaj ntsev glaciers ntawm Mercury, nyuaj cov kev xav yav dhau los txog lub ntiaj teb geology thiab lub peev xwm rau lub neej.

2. Lub xub ntiag ntawm cov dej khov nab kuab txhais li cas?

Lub hav zoov ntawm ntsev glaciers qhia tias cov xwm txheej tsis hloov pauv thiab qhov chaw nyob ib puag ncig yuav nthuav dav hauv lub hnub ci dua li yav dhau los xav.

3. Mercury cov ntsev dej khov puas tuaj yeem pab tau txoj sia?

Cov kws tshawb fawb ntseeg tias cov dej qab ntsev no tuaj yeem tsim ib puag ncig zoo ib yam li cov chaw nyob hauv ntiaj teb, ua rau muaj peev xwm ntawm thaj chaw subsurface ntawm Mercury uas tuaj yeem txhawb txoj sia.

4. Cov khaubncaws sab nraud povtseg ntawm cov Mercury tau nthuav tawm li cas?

Cov kws tshawb fawb tau tawm tswv yim tias cov kev cuam tshuam ntawm lub hnub qub tau ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev tshem tawm cov txheej txheem nplua nuj no, ua rau tsim cov ntsev glaciers ntawm lub ntiaj teb.

5. Qhov kev tshawb pom no txhais li cas rau peb txoj kev nkag siab txog lub hnub ci?

Lub xub ntiag ntawm ntsev glaciers ntawm Mercury qhib txoj hauv kev tshiab rau kev kawm txog qhov muaj peev xwm nyob ntawm lwm lub cev ntuj ceeb tsheej thiab ua rau peb nkag siab tob txog cov xwm txheej tsim nyog rau lub neej kom muaj nyob thoob plaws ntiaj teb.