Lub Melting Antarctic Ice Sheet: Nkag siab lub luag haujlwm ntawm Subglacial Discharge

Nyob nruab nrab ntawm cov toj roob hauv pes khov loj ntawm Antarctica yog daim ntawv dej khov Antarctic, ib qho tseem ceeb ntawm peb lub ntiaj teb kev nyab xeeb. Daim ntawv loj loj ntawm cov dej khov no tsis yog tsuas yog qhia txog hnub ci, pab ua kom lub ntiaj teb txias, tab sis nws kuj khaws 70 feem pua ​​​​ntawm cov dej tshiab hauv ntiaj teb. Txawm li cas los xij, kev tshawb fawb tsis ntev los no ua los ntawm cov kws tshawb fawb los ntawm Scripps Institution of Oceanography ntawm University of California, San Diego (UCSD), tau pom qhov tshwm sim hais txog qhov tshwm sim uas tuaj yeem cuam tshuam rau ntiaj teb dej hiav txwv.

Kev tshawb fawb, luam tawm nyob rau hauv phau ntawv Journal Science Advances, qhia tias thaum dej hauv qab cov glaciers melts thiab ntws tawm mus rau hiav txwv, nws ua rau cov dej khov yaj sai dua. Cov kws tshawb fawb xa mus rau cov txheej txheem no raws li kev tso tawm subglacial. Yav dhau los, qhov kev kwv yees loj ntawm cov dej hiav txwv nce siab, xws li los ntawm Pawg Neeg Saib Xyuas Kev Nyab Xeeb ntawm Kev Hloov Kho Kev Nyab Xeeb, tsis tau xav txog qhov dej khov ntxiv uas tshwm sim los ntawm subglacial tawm.

Raws li Tyler Pelle, tus thawj coj ntawm txoj kev tshawb fawb, qhov kev kwv yees tseeb ntawm kev nce qib dej hiav txwv thoob ntiaj teb yog qhov tseem ceeb rau kev noj qab haus huv ntawm cov zej zog ntug dej hiav txwv. Cov kev kwv yees tam sim no tuaj yeem kwv yees qhov qis ntawm cov dej hiav txwv nce thoob ntiaj teb, uas tuaj yeem ua rau muaj kev cuam tshuam loj heev rau ntau lab tus tib neeg nyob hauv thaj chaw qis qis. Pelle tau hais txog qhov yuav tsum tau muab tso rau hauv subglacial tso rau hauv cov qauv kev siv zog los muab kev kwv yees tseeb dua.

Txoj kev tshawb no tsom mus rau ob lub East Antarctic glaciers: Denman thiab Scott. Cov glaciers no, nyob ib sab ntawm ib sab saum toj ntawm lub continental trench nrog qhov tob tshaj li ob mais, muaj peev xwm nce dej hiav txwv los ze li tsib feet. Siv ntau yam emissions scenarios, cov kws tshawb fawb tau sim simulations ntawm glacial retreat mus txog rau xyoo 2300. Thaum subglacial tso tawm nyob rau hauv, tus qauv kwv yees hais tias ob glaciers yuav ncav cuag lub trench txoj kab nqes 25 xyoo ua ntej tshaj li yav tas los xav.

Jamin Greenbaum, tus kws sau ntawv ntawm txoj kev tshawb fawb, tau sau tseg tias qhov kev tshawb fawb no ua haujlwm rau kev txhawb nqa rau cov qauv hauv zej zog. Ua tsis tiav rau kev tso tawm subglacial cuam tshuam qhov tseeb ntawm kev kwv yees. Tsis tas li ntawd, txoj kev tshawb fawb qhia txog lub luag haujlwm tseem ceeb uas tib neeg ua si hauv kev txo qis dej hiav txwv nce los ntawm kev txwv cov pa hluav taws xob hauv tsev cog khoom. Txawm hais tias kev tso tawm subglacial tseem ceeb, nws yog qhov kawg ntawm tib neeg txoj kev ua uas tuav tus yuam sij kom zam dhau qhov xwm txheej tsis zoo.

Qhov cuam tshuam txuas ntxiv dhau Denman thiab Scott glaciers. Subglacial meltwater tau pom nyob rau hauv ntau yam Antarctic glaciers, xws li Thwaites, Pine Island, thiab Totten. Kev tshawb fawb ntxiv yog xav tau kom nkag siab txog qhov loj ntawm cov nyhuv subglacial tawm ntawm cov glaciers thiab cov dej hiav txwv tom ntej.

Los ntawm kev teeb pom kev lub luag haujlwm ntawm subglacial tso tawm hauv Antarctic dej khov yaj, txoj kev tshawb no ua ib qho kev ceeb toom ntawm qhov xav tau ceev los daws qhov kev hloov pauv huab cua. Cov kev kwv yees yav tom ntej thiab kev npaj cov neeg nyob hauv ntug dej hiav txwv yuav ua rau muaj kev nkag siab zoo txog kev nce dej hiav txwv. Tsuas yog los ntawm kev xav txog txhua yam, suav nrog qhov cuam tshuam ntawm subglacial tso tawm, peb tuaj yeem txhim kho txoj hauv kev mus rau lub neej tom ntej.

FAQ

Subglacial tso tawm yog dab tsi?

Subglacial tawm yog hais txog cov txheej txheem ntawm cov dej yaj hauv qab lub glacier thiab ntws tawm mus rau hiav txwv. Nws yog ib qho tseem ceeb uas ua rau kom cov glaciers melting thiab ua rau lub hiav txwv nce siab.

Vim li cas qhov tseeb qhov dej hiav txwv nce qhov projection tseem ceeb?

Qhov tseeb qhov kev nce qib hauv hiav txwv yog qhov tseem ceeb rau kev noj qab haus huv ntawm cov zej zog ntug hiav txwv. Ntau lab tus tib neeg nyob hauv thaj chaw ntug dej hiav txwv qis, thiab cov kev kwv yees tau raug pab hauv kev npaj cov zej zog rau qhov muaj feem cuam tshuam ntawm kev nce dej hiav txwv.

Dab tsi yog qhov cuam tshuam ntawm subglacial tso tawm ntawm hiav txwv theem nce?

Txoj kev tshawb no qhia tias qhov kev kwv yees tam sim no ntawm kev nce dej hiav txwv tuaj yeem ua rau qis qis vim tias cov dej khov ntxiv los ntawm cov dej tawm hauv subglacial. Muab cov txheej txheem no tso rau hauv cov qauv pab muab kev kwv yees kom raug thiab pab kom nkag siab txog qhov loj ntawm cov nyhuv ntawm cov dej khov thoob ntiaj teb.

Lub luag haujlwm ntawm tsev xog paj emissions nyob rau hauv hiav txwv theem yog dab tsi?

Txoj kev tshawb no hais txog tias tib neeg kev ua, tshwj xeeb yog txo qis cov pa hluav taws xob hauv tsev cog khoom, ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev txo qis dej hiav txwv. Txawm hais tias kev tso tawm subglacial tseem ceeb, kev txwv tsis pub tso tawm yog qhov tseem ceeb kom tsis txhob muaj qhov xwm txheej tsis zoo.

Qhov chaw:

- Thawj tsab xov xwm: EcoWatch - Antarctic ice sheet kawm: Scripps Institution of Oceanography ntawm University of California, San Diego (UCSD) (https://www.ecowatch.com/antarctic-ice-sheet-study-subglacial-discharge-2656326507 .html)

- Kev Kawm: Kev Tshawb Fawb Txog Kev Tshawb Fawb - "Subglacial tso tawm sai sai rau yav tom ntej tawm ntawm Denman thiab Scott Glaciers, East Antarctica" (https://advances.sciencemag.org/content/7/43/eabd6867)