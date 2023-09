Lub Parker Spacecraft tim khawv pom tsis tau pom dua hnub ci Flare

By

Lub Parker spacecraft, qhov ze tshaj plaws tib neeg tsim khoom rau lub Hnub, tau ya los ntawm lub hnub ci tawg muaj zog hu ua coronal mass ejection (CME), muab cov kws tshawb fawb nrog cov kev pom tshwj xeeb rau cov kev tawg no. Eruptions los ntawm lub hnub tuaj yeem tso tawm ntau txhiab tons ntawm cov khoom them nqi uas, thaum coj mus rau lub ntiaj teb, muaj peev xwm cuam tshuam rau satellite electronics, hluav taws xob daim phiaj, thiab txawm tias ua rau lub ntiaj teb tsaus nti.

Lub Parker sojntsuam, uas yog qhov ceev tshaj plaws tib neeg tsim khoom, kuaj pom CME thiab dhau los ntawm nws, ua rau cov kws tshawb fawb soj ntsuam qhov xwm txheej hauv qhov tsis tau pom dua. Lub dav hlau tsuas yog 9.2 lab mais (5.7 lab mais) deb ntawm lub hnub saum npoo, ze dua li Mercury puas tau mus rau peb lub hnub qub.

Cov kev soj ntsuam ua los ntawm Parker spacecraft tau qhia tias CME tau taug kev ntawm qhov nrawm ntawm 1,350 mais (840 mais) ib ob. Yog hais tias qhov hluav taws kub zoo sib xws tau tsoo lub ntiaj teb, nws tuaj yeem muaj zog npaum li 1859 Carrington Event, uas yog suav tias yog lub hnub ci cua daj cua dub uas muaj zog tshaj plaws los tawm tsam lub ntiaj teb. Xws li ib qho xwm txheej niaj hnub no tuaj yeem ua rau muaj kev kub ntxhov thoob plaws thiab cuam tshuam kev sib txuas lus yog tias tsis pom lub sijhawm.

Lub Parker sojntsuam, txawm li cas los xij, tseem tsis muaj kev cuam tshuam los ntawm lub hnub ci cua daj cua dub vim nws cov ntaub thaiv npog thiab thermal tiv thaiv. Nws tau siv kwv yees li ob hnub soj ntsuam CME, muab cov kws tshawb fawb txog cov ntaub ntawv tsis tau pom dua txog cov xwm txheej saum ntuj ceeb tsheej no.

Cov kws tshawb fawb tam sim no tau tshuaj xyuas cov kev ntsuas sau los ntawm lub dav hlau hauv CME thiab muab piv rau cov ntaub ntawv sau sab nraud. Qhov kev tshuaj xyuas no yuav pab cov kws tshawb fawb sib koom ua ke kom nkag siab zoo txog qhov xwm txheej no nthuav tawm thiab kev sib txuas ntawm cov xwm txheej sib txawv.

Raws li lub hnub mus txog lub hnub ci siab tshaj plaws, qhov siab tshaj plaws 11-xyoo hauv nws lub voj voog ua haujlwm, cov kws tshawb fawb xav kom Parker spacecraft los soj ntsuam ntau CMEs loj. Lub nkoj tab tom xa khoom mus rau lub hnub ci flyby yog teem rau lub Cuaj Hlis 27.

Qhov chaw:

Astrophysical Journal

NASA

Johns Hopkins University

University of California, Berkeley