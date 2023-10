By

Cov kws tshawb fawb tau tshawb pom qhov tseeb - muaj dej hiav txwv loj heev zais hauv qab lub ntiaj teb lub pob zeb. Cov dej, uas yog khaws cia rau hauv lub pob zeb hu ua 'ringwoodite', nyob 400 mais hauv av. Qhov kev tshawb pom no tau ua rau pom tau tias muaj peb zaug ntau dua dej hauv qab ntawm qhov chaw tshaj li nyob rau hauv tag nrho cov dej hiav txwv ua ke.

Cov dej khaws cia rau hauv lub xeev tshwj xeeb hu ua daim txhuam cev zoo li lub xeev, uas tsis yog kua, khoom, lossis roj, tab sis lub xeev plaub. Cov qauv siv lead ua ntawm ringwoodite tso cai rau nws nyiam hydrogen thiab ntxiab dej, ua rau nws zoo li daim txhuam cev.

Geophysicist Steve Jacobsen, ib feem ntawm pab neeg tom qab qhov kev tshawb pom, hais tias, "Kuv xav tias thaum kawg peb tab tom pom cov pov thawj rau tag nrho lub ntiaj teb dej voj voog, uas tuaj yeem pab piav qhia txog cov dej ntau ntawm cov dej ntawm peb lub ntiaj teb uas nyob tau."

Qhov kev tshawb pom tau tsim los ntawm kev kawm av qeeg thiab tshuaj xyuas cov shockwaves khaws los ntawm seismometers. Lub xub ntiag ntawm dej hauv pob zeb tau lees paub los ntawm cov kev nyeem seismic no.

Qhov kev tshawb pom no muaj qhov cuam tshuam loj rau peb txoj kev nkag siab ntawm lub ntiaj teb lub voj voog dej thiab cov dej ntau ntawm peb lub ntiaj teb. Nws tseem tso lub teeb rau ntawm qhov tsis paub tseeb zais hauv qab lub ntiaj teb lub pob zeb thiab qhia txog qhov xav tsis thoob ntawm qhov xwm txheej.

Ntxiv nrog rau qhov kev tshawb pom zoo tshaj plaws no, cov kws tshawb fawb tseem tsis ntev los no tau pom ib qho chaw tshiab hauv qab roob hluav taws kub nrog kev pab los ntawm cov neeg hlau hauv qab dej. Cov kev tshawb pom no ua rau peb nco ntsoov tias tseem muaj ntau yam los kawm txog peb lub ntiaj teb thiab nws cov lus zais zais.

Qhov chaw:

- Daim ntawv scientific: 'Lub cev qhuav dej melting nyob rau sab saum toj ntawm qis mantle'

- Geophysicist Steve Jacobsen