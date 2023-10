Ib tug loj Cryovolcanic Comet los ze lub ntiaj teb

By

Cov kws tshawb fawb Astronomers tau tshawb pom qhov txawv tshaj plaw - lub comet peb npaug ntawm qhov loj ntawm Mount Everest, hu ua 12P / Pons-Brooks, uas tau tawg nyob rau hauv qhov chaw thiab tam sim no mus rau lub ntiaj teb. Lub pob zeb no yog nyob rau hauv ib pawg tsawg hu ua cryovolcanic comets, los yog txias volcano comets, uas muaj xws li dej khov, plua plav, thiab gases. Nws muaj lub cev muaj zog nrog ib txoj kab uas hla kwv yees li 18.6 mais (30 km). Raws li lub hnub heats nws cryomagma, lub siab tsim nyob rau hauv lub comet, thaum kawg ua rau tawg ntawm nitrogen thiab carbon monoxide. Cov kev tawg no ua rau cov khib nyiab khov ua kom tawg los ntawm cov pob txha tawg hauv lub plhaub ntawm lub hnub qub, ua rau nws cov duab tshwj xeeb uas zoo li ib khub horns lossis horseshoe.

Txawm hais tias lub comet tus cwj pwm tawg, tsis tas yuav txhawj xeeb txog kev cuam tshuam nrog lub ntiaj teb. Pons-Brooks xav tias yuav txuas ntxiv tawg thaum nws los ze rau lub ntiaj teb, tab sis nws yuav nyob ntawm qhov chaw nyab xeeb ntawm 232 lab km (144 lab mais) ntawm nws qhov ze tshaj plaws. Qhov no ua rau nws zoo tshaj qhov ntau ntawm cov khoom nyob ze lub ntiaj teb (NEOs), uas feem ntau hla dhau 120 lab mais ntawm peb lub ntiaj teb.

Thaum lub comet yuav tsis ua rau muaj kev phom sij rau lub ntiaj teb, nws muaj lub sijhawm tsis tshua muaj rau cov neeg saib ntuj. Lub sijhawm kawg ntawm Pons-Brooks pom ntawm qhov muag liab qab yog xyoo 1954, thiab nws xav tias yuav nyob ntawm nws qhov ci tshaj plaws nyob rau hmo ntuj ntawm lub Tsib Hlis thiab Lub Rau Hli 2024, txawm tias nws yuav nyob ze rau peb lub ntiaj teb thaum lub Plaub Hlis. Nyob rau yav tsaus ntuj ntawm Lub Rau Hli 2, 2024, lub hnub qub tau cia siab tias yuav ncav cuag nws qhov ci ntsa iab. Tom qab nws txoj kev ze tshaj plaws, Pons-Brooks yuav rov qab mus rau lub hnub ci sab nrauv thiab yuav tsis pom dua mus txog 2095.

Tam sim no nyob rau hauv lub constellation ntawm Hercules, Pons-Brooks tuaj yeem pom ntawm qhov siab ntawm 36 degrees saum lub qab ntug thaum tig mus rau sab hnub tuaj-sab hnub tuaj. Nws qhov loj heev hauv qhov loj thiab qhov pom tsis tshua pom ua rau lub hnub qub cryovolcanic no ua rau muaj kev xav tsis thoob ntiaj teb los ua tim khawv.

