Newly Pom CCTV Footage nthuav tawm lub teeb ntawm lub teeb ua ntej nrov nrov hauv Melbourne

CCTV duab los ntawm Melbourne, Australia sab qaum teb sab hnub tuaj tau ntes lub teeb ci ntsa iab sai sai tom qab lub suab nrov, ua rau cov neeg nyob hauv xav tsis thoob. Cov yeeb yaj kiab, coj los ntawm ib tus neeg nyob hauv Doreen, qhia pom lub teeb ci ntsa iab thiab lub suab tawg. Cov neeg muaj kev txhawj xeeb los ntawm thaj chaw nyob ze, xws li Balwyn thiab Doncaster, tau coj mus rau kev tshaj xov xwm los nrhiav cov lus teb.

Txawm hais tias muaj ntau yam kev xav, Australian National University astronomer Brad Tucker ntseeg hais tias qhov tshwm sim yuav tshwm sim los ntawm lub meteorite tawg. Nws piav qhia tias thaum lub asteroids ceev ceev nkag mus rau hauv lub ntiaj teb huab cua, lub zog tso tawm ua rau lub suab nrov nrov, ua rau lub suab tawg. Tucker tseem hais ntxiv tias nws tsis yog qhov txawv txav rau cov xwm txheej zoo li no hauv cheeb tsam thiab pom los ntawm cov neeg nyob hauv thaj chaw tshwj xeeb.

Raws li qhov loj ntawm lub teeb thiab tawg, Tucker kwv yees lub hnub qub nyob ib ncig ntawm 4 mus rau 16 ntiv tes hauv qhov dav, kwv yees li qhov loj ntawm pob tawb. Fragments ntawm asteroid yuav tau hlawv thaum nkag mus rau hauv huab cua los yog ua rau nws mus rau lub ntiaj teb.

Thaum cov kws tshawb fawb tau paub zoo txog kev tshawb pom lub hnub qub loj dua 100 meters, cov me me zoo li qhov xwm txheej tsis ntev los no tuaj yeem nrhiav tsis tau txog thaum tsis ntev ua ntej yuav cuam tshuam. Tucker tau lees paub tias nws yog qhov ua tsis tau zoo rau lub hnub qub zoo ib yam li qhov loj rau ib lub luag haujlwm rau kev ploj tuag ntawm dinosaurs los tsoo lub ntiaj teb. Txawm li cas los xij, me me asteroids tseem tuaj yeem tso tawm ntau lub zog.

Cov neeg tim khawv, xws li Jason Busuttil los ntawm Langwarrin, qhia pom pom lub hnub qub mus rau Dandenongs. Cov duab CCTV tau muab pov thawj tseem ceeb rau cov kws tshawb fawb kawm cov xwm txheej saum ntuj ceeb tsheej no.

Qhov chaw:

- YouTube/7News Australia

- 3AW (kev sib tham nrog Brad Tucker)