Mars Orbiter Lub Hom Phiaj-2: Tshawb Fawb Mars nrog Lub Zog Muaj Zog

Is Nrias teb tab tom npaj rau lwm qhov tseem ceeb hauv kev tshawb nrhiav qhov chaw nrog Mars Orbiter Lub Hom Phiaj-2, tseem hu ua Mangalyaan-2. Lub hom phiaj no yuav tau nruab nrog ntau yam kev sib txawv ntawm kev tshawb fawb payloads, txhua qhov hauv ntau theem ntawm kev txhim kho.

Ib qho ntawm cov kev them nyiaj tseem ceeb yog Mars Orbit Dust Experiment (MODEX), uas yuav ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev lees paub qhov muaj nyob ntawm qhov kev xav ntawm Martian rings thiab nthuav tawm lub hauv paus ntawm hmoov av. Cov plua plav tuaj yeem tsim los ntawm Mars 'enigmatic moons, Phobos thiab Deimos. Kev nkag siab txog keeb kwm ntawm cov hmoov av no yuav muab kev nkag siab zoo rau cov txheej txheem geological ntawm Mars.

Lwm qhov tseem ceeb ntawm cov neeg them nyiaj tseem ceeb yog lub xov tooj cua kev sim, uas yuav tsom rau kev ntsuas nruab nrab thiab hluav taws xob ua kom nruj cov qauv hauv Martian. Los ntawm kev siv lub tshuab xa hluav taws xob microwave, qhov kev sim no tsom kom nkag siab tob txog qhov muaj pes tsawg leeg thiab kev coj tus cwj pwm ntawm huab cua. Cov ntaub ntawv no yuav yog qhov tseem ceeb rau kev kawm txog huab cua thiab huab cua ntawm Mars.

Lub hom phiaj ntawm Mangalyaan-2 tseem yuav ua kom muaj zog Ion Spectrometer (EIS), uas yuav tshuaj xyuas cov khoom muaj zog hauv Martian ib puag ncig. Qhov no yuav pab cov kws tshawb fawb kawm txog kev sib cuam tshuam ntawm lub hnub ci cua thiab Martian huab cua, ua rau lub teeb ci ntawm lub ntiaj teb cov hlau nplaum thiab nws cov txiaj ntsig ntawm huab cua.

Tsis tas li ntawd, lub luag haujlwm yuav nqa Langmuir Kev Tshawb Fawb thiab Kev Tshawb Fawb Hluav Taws Xob (LPEX). Cov cuab yeej no yuav ntsuas cov hluav taws xob thiab cov ntshav plasma nyob rau hauv Martian ionosphere, muab cov ntaub ntawv tseem ceeb ntawm cov huab cua sab saud thiab nws cov kev cuam tshuam nrog lub hnub ci cua.

Mars Orbiter Lub Hom Phiaj-2 tau cog lus zoo rau kev nthuav dav peb txoj kev paub txog lub Ntiaj Teb Liab. Los ntawm kev xa cov khoom muaj zog no, ISRO lub hom phiaj los sau cov ntaub ntawv tseem ceeb ntawm Martian huab cua, plua plav, thiab ionosphere. Cov kev nkag siab tau txais los ntawm lub luag haujlwm no yuav ua rau peb nkag siab txog Mars 'geological thiab atmospheric txheej txheem.

Cov Ntsiab Lus:

1. Kev Them Nyiaj: Cov cuab yeej lossis cov cuab yeej nqa los ntawm lub dav hlau los ua cov haujlwm tshwj xeeb lossis kev ua haujlwm.

2. Mars Orbit Dust Experiment (MODEX): Ib qho kev tshawb fawb txog kev ua haujlwm uas lub hom phiaj kom paub meej tias muaj Martian rings thiab kawm txog keeb kwm thiab muaj pes tsawg leeg ntawm plua plav.

3. Xov tooj cua Occultation (RO) kev sim: Ib qho kev them nyiaj uas ntsuas qhov nruab nrab thiab hluav taws xob ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom siv tshuab siv tshuab microwave.

4. Energetic Ion Spectrometer (EIS): Ib qho cuab yeej tshawb fawb uas txheeb xyuas cov khoom muaj zog hauv Martian ib puag ncig.

5. Langmuir Kev Tshawb Fawb thiab Kev Tshawb Fawb Hluav Taws Xob (LPEX): Cov cuab yeej ntsuas hluav taws xob thiab cov ntshav plasma ntom ntom hauv Martian ionosphere.

Qhov chaw:

- ISRO (Indian Space Research Organization)