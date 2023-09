Ua Kev Sib cuag: Cov kws tshawb fawb tau ua tiav Wire up Individual Graphene Nanoribbons

By

Cov kws tshawb fawb ntawm University of Illinois Urbana-Champaign tau tsim ib txoj hauv kev rau "txhim kho" graphene nanoribbons (GNRs), ib chav kawm ntawm cov ntaub ntawv ib sab, uas tuaj yeem yog qhov tseem ceeb hauv kev ntsuas cov khoom siv hluav taws xob microelectronic. Pab neeg no tau tsim cov nanometer-scale hlau hu rau ib tus neeg GNRs siv cov ntawv sau ncaj qha scanning tunneling microscopy (STM) raws li txheej txheem. Txoj kev no tso cai rau kev tsim cov hlau sib txuas rau cov GNRs tshwj xeeb, ua rau cov cuab yeej ua haujlwm xav tau rau kev ua haujlwm transistor.

Graphene, ib txheej atom-thick txheej ntawm carbon atoms, tau ntev tau suav hais tias yog ib qho khoom siv hluav taws xob uas muaj peev xwm ua tau zoo nrog qhov muaj peev xwm hloov silicon. Txawm li cas los xij, graphene nws tus kheej tsis yog semiconductor. Txhawm rau tsim cov khoom siv semiconductor hauv graphene, nws yuav tsum tau ua kom me me los yog tsim rau hauv cov duab tshwj xeeb, xws li ribbons. Nyob rau hauv txoj kev tshawb no, atomically-precise GNRs tau synthesized, thiab hlau hu tau ntse tsim.

Pab neeg no tau siv lub tshuab ntsuas qhov ntsuas qhov ntsuas qhov ntsuas qhov ntsuas qhov chaw thiab txheeb xyuas GNRs. Thaum GNR nyob, cov kws tshawb fawb tau siv cov kab hluav taws xob hauv STM los ua kom cov hlau tso tawm thiab tsim cov xov hlau. Txoj kev xaim meej no tso cai rau kev tswj cov khoom siv hlau ntawm GNRs. Cov kws tshawb fawb tseem pom tias cov cim hluav taws xob ntawm GNRs tau hloov pauv thaum siv cov hlau sib txuas, ua kom pom kev muaj peev xwm txhob txwm hloov kho lawv cov khoom.

Ib qho txiaj ntsig ntawm cov txheej txheem no yog tias nws tau ua nyob rau hauv ib puag ncig ultra-high nqus, kom ntseeg tau tias cov khoom tseem tsis muaj cov kab mob atmospheric uas tuaj yeem ua rau cov cuab yeej ua haujlwm tsis zoo. Cov kauj ruam tom ntej rau pab pawg tshawb fawb yog los tsim ib qho kev ua haujlwm transistor siv cov fabricated GNRs thiab ntsuas nws cov yam ntxwv.

Qhov kev tawg no hauv kev xaim ib tus neeg GNRs qhib qhov muaj peev xwm tshiab rau kev txhim kho cov khoom siv hluav taws xob ceev ceev thiab ua rau txoj hauv kev rau kev nce qib ntxiv hauv graphene-based technology.

Source: University of Illinois Grainger College of Engineering