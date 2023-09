Digitizing Geological Wonders nyob rau hauv Arctic: Svalbox Digital Model Database

By

Lub Svalbox Digital Model Database (DMDb) yog ib lub cheeb tsam tshiab database uas muaj cov kws tshawb fawb geoscientists nkag mus rau cov qauv tsim tawm (DOMs) los ntawm thaj chaw deb Svalbard archipelago. Tshaj tawm nyob rau hauv phau ntawv journal Geosphere, cov ntaub ntawv tam sim no muaj 135 DOMs, muab cov ntaub ntawv los ntawm 114 km2 ntawm thaj chaw nyuaj rau nkag mus.

DOMs yog peb-dimensional digital sawv cev ntawm geological outcrops uas tau revolutionized niaj hnub geoscientific kev tshawb fawb. Lub Svalbox DMDb koom ua ke cov qauv no nrog rau lwm cov ntaub ntawv geoscientific, suav nrog 3D drone footage, muab cov kws tshawb fawb geoscientists pom zoo ntawm cov qauv tsim hauv thaj av tshwj xeeb no.

Svalbox DMDb sawv tawm rau nws txoj kev ua raws li Txoj Cai Ncaj Ncees (nrhiav, nkag tau, sib cuam tshuam, thiab rov siv tau) cov hauv paus ntsiab lus, txhais tau tias cov ntaub ntawv thiab cov metadata sib koom hauv cov ntaub ntawv tuaj yeem nyob tau yooj yim, nkag mus, thiab siv los ntawm lwm tus kws tshawb fawb. Txhua qhov nkag hauv cov ntaub ntawv suav nrog cov ntaub ntawv raw cov ntaub ntawv thiab cov ntaub ntawv tsim tawm thiab muaj DOI rau kev taug qab thiab kev sau ntawv.

Cov ntaub ntawv no muaj txiaj ntsig tshwj xeeb rau cov kws tshawb fawb geoscientists ua haujlwm hauv Svalbard, nrog rau kev kawm. Cov qauv digital outcrop muab los ntawm Svalbox DMDb txuas ntxiv rau lub caij ua haujlwm tsis tu ncua thiab pab kom nkag mus rau cov chaw uas feem ntau nkag tsis tau los ntawm kev ua haujlwm ib txwm ua. Qhov no pab cov kws tshawb fawb tau zoo dua npaj rau kev ntoj ke mus ncig thiab txhim kho lawv txoj kev nkag siab ntawm cov toj roob hauv pes Arctic hloov pauv sai, uas tab tom muaj kev hloov pauv tseem ceeb vim yog glacial tawm.

Ib qho piv txwv tseem ceeb uas tau hais tseg hauv daim ntawv Geosphere yog Festningen profile, Svalbard's geotope nkaus xwb. Qhov kev xav geological no nthuav dav txog 400 lab xyoo thiab muaj qhov tshwj xeeb ntsug stratigraphy hla 7 km transect. Lub Svalbox DMDb khaws cia cov ntaub ntawv geological no nyob rau hauv lub sij hawm-lapse, ua kom lawv cov kev tshawb fawb tseem ceeb rau cov tiam tom ntej.

Lub Svalbox DMDb txuas ntxiv nthuav dav li ntau DOMs ntxiv rau hauv cov ntaub ntawv. Qhov muaj ntawm cov qauv digital no twb tau ua rau muaj kev sib koom tes thiab kev tshaj tawm, ua rau muaj kev nce qib ntawm kev tshawb fawb tshawb fawb hauv Svalbard archipelago.

Qhov chaw:

- Svalbox Digital Model Database (DMDb)

-Betlem, P. et al. (2021), Digitizing the igneous intrusion at Hyperittfossen (Svalbox DOM 2020-0006), Geosphere, 17(5), 872–883, DOI: 10.1130/GES02323.1