Ib Txoj Kev Tshawb Fawb Txog Kev Tshawb Fawb Txog Kev Tshawb Fawb Txog Nyob Hauv Nas

Cov kws tshawb fawb ntawm FAS Center for Advanced Imaging tau tsim cov txheej txheem nrawm dua thiab muaj txiaj ntsig zoo rau kev ntsuas qhov tob ntawm lub hlwb nas. Cov txheej txheem kev yees duab ib txwm muaj, xws li fluorescence microscopy, muaj kev txwv thaum nws los txog rau kev ntsuas qhov tob hauv cov ntaub so ntswg vim qhov tawg ntawm lub wavelength. Txawm li cas los xij, qhov kev tsim ntawm ob-photon microscopy tso cai rau ntev wavelengths ntawm lub teeb kom nkag mus tob rau hauv cov ntaub so ntswg.

Thaum ob-photon microscopy ua tau zoo, nws tsuas tuaj yeem ua rau ib qho taw tes ntawm cov ntaub so ntswg ntawm ib lub sijhawm, ua rau qeeb thiab siv sijhawm. Txhawm rau kov yeej qhov kev txwv no, cov kws tshawb fawb tau siv cov txheej txheem tshiab hu ua De-scattering with Excitation Patterning (DEEP). DEEP suav nrog ntau cov ntsiab lus zoo siab ntawm cov ntaub so ntswg ib txhij siv cov qauv ua ntej encoded excitation.

Los ntawm kev siv ntau tus qauv excitation thiab kuaj pom ntau cov duab, ib qho kev suav algorithm yog siv los tsim kho cov duab zoo ntawm cov ntaub so ntswg. Cov txiaj ntsig tau los ntawm DEEP yog piv rau cov uas tau los ntawm ib txwm taw tes-scanning ob-photon microscopy. Txawm li cas los xij, DEEP tsuas yog xav tau ntau pua cov duab, ntau dua li ntau pua txhiab tus xav tau rau cov txheej txheem scanning.

Siv DEEP, cov kws tshawb fawb tuaj yeem ua cov duab nas lub hlwb mus txog qhov tob ntawm 300 microns. Cov txheej txheem no muaj peev xwm ua kom ceev cov txheej txheem duab thiab muab cov kws tshawb fawb nrog cov duab kom ntxaws thiab raug.

