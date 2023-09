Lub neej yav tom ntej ntawm Astronomy: Machine Learning thiab Wide-Field Surveys

By

Astronomy tau nkag mus rau lub sijhawm tshiab nrog kev nce ntawm cov kev tshawb fawb dav dav thiab kev koom ua ke ntawm kev kawm tshuab. Txawm hais tias qhov nqaim-qhov taw tes-thiab-tua hnub qub tseem tuav qhov tseem ceeb, lub zog tiag tiag ntawm kev tshawb pom nyob rau hauv kaum xyoo tom ntej yuav yog cov kev tshawb fawb dav dav ua ke nrog kev txawj ntse txawj ntse.

Ib qho kev kawm tshuab kawm tsis ntev los no, ASTRONOMALY, tau ua tiav qhov kev vam meej hauv daim teb no. Los ntawm kev tshuaj xyuas ze li plaub lab galaxy cov duab los ntawm Dark Energy Camera Legacy Survey (DECaLS), ASTRONOMALY tau txheeb xyuas 1635 qhov tsis txaus ntseeg, suav nrog 18 qhov chaw tsis paub yav dhau los nrog qhov txawv txav txawv txav. Qhov no qhia txog qhov muaj peev xwm ntawm kev sib koom tes ntawm tib neeg thiab software, qhov twg kev sib koom ua ke tuaj yeem ua tiav kev soj ntsuam zoo dua li qhov ua tau ntawm nws tus kheej.

Qhov kev sib tw tseem ceeb hauv niaj hnub astronomy yog nyob rau hauv ntau cov ntaub ntawv uas tsim los ntawm kev soj ntsuam telescopes. Piv txwv li, yav tom ntej Vera Rubin Observatory yuav tsum tsim kom muaj 20 terabytes ntawm cov ntaub ntawv txhua txhua hmo, thaum kawg ua rau 32 trillion soj ntsuam ntawm 20 billion galaxies nyob rau ib xyoo caum. Xws li cov ntaub ntawv loj heev dhau ntawm lub peev xwm ntawm tib neeg los txheeb xyuas thiab nkag siab. Qhov no yog qhov uas kev txawj ntse txawj ntse tuaj rau hauv kev ua si, tso cai rau kev ua haujlwm zoo thiab kev tshuaj xyuas.

Cov kev pab cuam tshawb nrhiav qhov tsis txaus ntseeg yav dhau los raug txwv los ntawm lawv qhov kev cia siab ntawm cov xwm txheej tshwj xeeb, ua rau pom qhov tsis zoo sib xws es tsis yog cov tshiab nkaus xwb. ASTRONOMALY, ntawm qhov tod tes, ua haujlwm hauv qhov tsis saib xyuas, ua rau nws txheeb xyuas cov neeg tawm tshiab. Nws muaj lub peev xwm los nthuav tawm cov xwm txheej uas ua rau cov kws tshawb fawb zoo siab, xws li lo ntsiab muag gravitational, galactic mergers, thiab txawv txawv liab-hloov qauv. Txawm li cas los xij, ASTRONOMALY ua tau zoo tshaj plaws thaum ua ke nrog ib hom kev kawm nquag, koom nrog tib neeg cov lus tawm tswv yim los txhim kho nws qhov tseeb.

Hauv kev tshawb fawb tsis ntev los no, astronomers tau sim ASTRONOMALY ntawm cov ntaub ntawv loj dua li yav dhau los thiab pom tias nws tuaj yeem ua haujlwm tau zoo ntawm qhov ntsuas. Los ntawm kev pub mis rau qhov kev pab cuam ntau ntawm DECaLS cov ntaub ntawv, lawv muaj peev xwm txheeb xyuas qhov txawv txav uas siv cov txheej txheem tsis saib xyuas, ntxiv los ntawm cov lus qhia nquag. Qhov tsis txaus ntseeg uas txaus ntshai tshaj plaws suav nrog lub nplhaib galaxies nrog cov xim txawv txawv thiab morphology, uas muaj peev xwm ua rau lub ntsej muag muaj zog, paub cov pab pawg sib tham, thiab kev sib koom ua ke.

Dab tsi ua rau ASTRONOMALY tshwj xeeb tshaj yog muaj txiaj ntsig yog nws lub peev xwm los nthuav tawm cov khoom tsis tshua muaj uas yuav ua rau tsis pom. Piv txwv li, ib qho khoom tshwj xeeb yog emissions xov tooj cua uas tuaj yeem piav qhia los ntawm qhov muaj quasar. Tsis tas li ntawd, nws nthuav tawm lub nplhaib tshwj xeeb uas tuaj yeem yog lub nplhaib liab liab lossis lub lens gravitational. Nyob rau hauv ib rooj plaub sib txawv, lub nplhaib-zoo li lub hnub qub tawg galaxy nrog ib tug tidal tail los yog colliding khub galaxy twb nrhiav tau. Cov kev tshawb pom zoo siab no qhia txog lub peev xwm ntawm kev kawm algorithms kom ua rau muaj kev tshawb pom nyob rau yav tom ntej.

Txawm hais tias kev kawm tshuab thiab kev tshawb fawb dav dav nthuav qhia ntau lub sijhawm rau cov kws tshawb fawb, muaj qee yam kev nyuaj uas yuav tsum tau daws. Ib qho kev sib tw no yog kev hloov pauv ntawm cov ntaub ntawv loj heev los ntawm tus tswv server mus rau cov khoos phis tawj hauv zos, uas tuaj yeem siv sijhawm ntau lub lis piam. Txhawm rau kov yeej qhov no, cov kws tshawb fawb tau hais tias nqa lub zog suav rau cov neeg soj ntsuam lawv tus kheej yuav yog qhov kev daws teeb meem zoo dua.

Hauv kev xaus, lub ntsej muag ntawm astronomy yog hloov zuj zus nrog qhov tshwm sim ntawm kev tshawb fawb thoob plaws thiab kev kawm tshuab. ASTRONOMALY, nrog rau kev sib xyaw ua ke ntawm kev kawm tsis muaj kev saib xyuas thiab kev tawm tswv yim zoo, tau ua pov thawj nws tsim nyog los ntawm kev nthuav tawm qhov txawv txav. Lub neej yav tom ntej muaj kev cog lus zoo rau kev tshawb pom tshiab tshiab hauv thaj chaw astronomy.

