Astronomy Enthusiasts Cia siab tias Lub Kaum Hli 2023 Ib Ntu Lunar Eclipse

Cov neeg nyiam huab cua thoob plaws ntiaj teb tau mob siab rau tos lub hli ib nrab hnub yuav los txog rau lub Kaum Hli 28, 2023. Tom qab lub hnub qub ci ntsa iab ua ntej xyoo dhau los, qhov kev tshwm sim saum ntuj ceeb tsheej cog lus tias yuav ntxim nyiam thiab xav tsis thoob. Lunar eclipses tau nyiam tib neeg rau ntau pua xyoo, thiab lawv tseem tuav qhov tseem ceeb ntawm sab ntsuj plig hauv ntau haiv neeg.

Astronomers thiab cov kws tshawb fawb tseem ua tib zoo soj ntsuam cov hnub ci ntsa iab kom nkag siab txog lub ntiaj teb-Lub hli thiab nkag siab txog kev sib cuam tshuam ntawm lub hnub ci thiab lub ntiaj teb huab cua. Cov xwm txheej no muaj qhov tshwj xeeb thiab zoo nkauj hnub qub uas xav tau los ntawm stargazers thiab astronomy enthusiasts.

Lub Kaum Hli 2023 Lunar Eclipse yuav pib thaum 11:31 teev tsaus ntuj hauv New Delhi thiab xaus thaum 3:36 teev sawv ntxov Lub Kaum Hli 29. Lub sijhawm no, ib nrab hnub yuav tshwm sim thaum lub hli txav mus los ntawm lub ntiaj teb tus duab ntxoov ntxoo. Cov dab noj hnub yuav pom los ntawm ntau thaj chaw, suav nrog Asia, Russia, Africa, Americas, Europe, Antarctica, thiab Oceania.

Hauv New Delhi, cov neeg soj ntsuam tuaj yeem pom cov dab noj hnub nyob rau sab qab teb hnub poob ntuj. Thaum nws qhov siab tshaj plaws, lub hli yuav nyob ntawm 62 ° saum lub qab ntug. Hauv Is Nrias teb, qhov siab tshaj plaws dab noj hnub yuav tsum tshwm sim thaum 1:45 AM, nrog kwv yees li 12% ntawm lub hli ntog rau hauv duab ntxoov ntxoo.

Yuav kom paub txog cov khawv koob ntawm ib feem lunar eclipse, astronomy enthusiasts tsuas yog yuav tsum tau tawm mus sab nraud thiab ntsia saum ntuj. Lawv yuav tuaj yeem soj ntsuam cov kev hloov maj mam hloov ntawm lub hli lub ntsej muag thiab xim av thoob plaws hauv cov dab noj hnub.

Lub Kaum Hli 2023 Ib Ntu Lunar Eclipse cog lus tias yuav yog ib qho kev tshwm sim zoo kawg nkaus, muab lub sijhawm tshwj xeeb los xav tsis thoob ntawm peb lub ntiaj teb. Txawm hais tias koj yog ib tus neeg saib xyuas raws caij nyoog lossis ib tus neeg nyiam lub ntuj, tsis txhob nco lub sijhawm los ua tim khawv txog qhov zoo nkauj celestial zaub.

