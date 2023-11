By

NASA lub hom phiaj Lucy tau mus txog qhov tseem ceeb tshaj plaws hnub no nrog nws thawj zaug ntsib nrog lub hnub qub thaum lub dav hlau taug kev mus rau Jupiter lub orbit. Qhov kev sib ntsib no yuav ua qhov kev sim rau lub hom phiaj ntawm cov txheej txheem thiab cov txheej txheem. Txawm li cas los xij, ua ntej mus txog nws qhov chaw, cov kws tshawb fawb tau siv cov ntaub ntawv infrared los ntawm NASA's Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE) los kho peb txoj kev nkag siab ntawm lub hnub qub qhov loj thiab qhov pom ntawm qhov chaw.

Lub asteroid txoj siv tseem ceeb, nyob nruab nrab ntawm Mars thiab Jupiter, yog lub tsev rau ntau lub hnub qub, suav nrog ib qho uas Lucy tau teem sijhawm hla. Kawm txog cov asteroids no muab kev nkag siab zoo rau kev tsim thiab kev hloov pauv ntawm peb lub hnub ci. Los ntawm kev siv 13-xyoo-laus cov ntaub ntawv los ntawm WISE, cov kws tshawb fawb tuaj yeem suav cov kev kwv yees tshiab rau qhov loj thiab albedo ntawm lub hnub qub. Albedo yog hais txog qhov ntsuas ntawm lub ntuj ceeb tsheej qhov kev xav.

Txoj kev tshawb no tshiab, luam tawm nyob rau hauv Astrophysical Journal Letters, qhia txog tus nqi ntawm kev soj ntsuam zoo. Xyoo 2010, WISE tsis txhob txwm ntsuas lub hnub qub thaum lub sijhawm nws lub hom phiaj tseem ceeb, txawm tias nws lub hom phiaj tseem ceeb yog los qhia lub ntuj tag nrho hauv lub teeb infrared. Txawm hais tias lub hnub qub lub teeb liab tau pib tsis muaj zog heev los kuaj pom, cov kws tshawb fawb tau ua haujlwm sophisticated algorithms los teeb ntau qhov tshwm sim thiab nthuav tawm lub hnub qub lub teeb liab infrared.

Kev soj ntsuam ntawm WISE kev soj ntsuam tsis yog tsuas yog ua kom zoo dua qhov loj ntawm lub hnub qub, kwv yees li ib nrab mais ntawm txoj kab uas hla, tab sis kuj tso lub teeb rau ntawm nws lub albedo, qhia tias nws yog cov pob zeb (S-type) qeb. Cov kev tshawb pom no ua rau peb nkag siab txog cov khoom nyob ze-Lub Ntiaj Teb thiab lawv cov yam ntxwv.

NASA's Lucy lub hom phiaj yog txhawm rau tshawb txog Trojan asteroids, ib pab pawg me me orbiting Jupiter. Qhov kev ntsib nrog lub hnub qub thaum nws taug kev yog kev xyaum ua haujlwm rau lub luag haujlwm, pab cov kws tshawb fawb tau kho lawv txoj hauv kev los kawm cov khoom qub qub los ntawm lub hnub ci thaum ntxov.

FAQ:

Q: albedo yog dab tsi?

A: Albedo yog hais txog qhov ntsuas ntawm qhov khoom qhov kev xav. Hauv qhov no, nws pab txiav txim siab qhov ci ntsa iab ntawm lub hnub qub.

Q: Dab tsi yog lub ntsiab asteroid siv?

A: Lub asteroid siv lub ntsiab yog ib cheeb tsam nyob nruab nrab ntawm lub orbits ntawm Mars thiab Jupiter uas muaj ntau lub asteroids.

Q: Dab tsi yog Trojan asteroids?

A: Trojan asteroids yog ib pab pawg ntawm lub ntiaj teb me me uas qhia Jupiter lub orbit thiab ntseeg tau tias yog cov seem ntawm lub hnub ci thaum ntxov.

Tau qhov twg los: NASA / JPL-Caltech