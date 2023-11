Poob thiab Pom: Ib Zaj Dab Neeg ntawm Taug txuj kev nyuaj thiab rov sib ntsib

By

Lub nroog skyline loomed saum toj no, shrouded nyob rau hauv cov huab tsaus nti. Thunder crackled nyob deb, illuminating lub ntuj nrog flickers ntawm dawb lub teeb. Nyob nruab nrab ntawm kev kub ntxhov ntawm cua daj cua dub, ib tug me me, scruffy aub hu ua Sally pom nws tus kheej tso tseg thiab nyob ib leeg. Txiav txim siab nrhiav kev nyab xeeb, nws tau pib taug kev taug kev los ntawm txoj kev tsis paub.

Raws li Sally tau ua nws txoj kev hla lub nroog, cov vaj tse uas muaj vaj huam sib luag ua rau nws pom lub ntiaj teb saum toj no. Raindrops cascades cia nws cov plaub, tsim kom muaj kev kub ntxhov nyob rau hauv nws. Ob daim duab sawv ntawm qhov deb, sib tham ua lus tsis paub. Ua ntej Sally tuaj yeem ncav cuag lawv, lawv maj nrawm rov qab mus rau hauv lub van dawb dawb, ua rau nws xav tsis thoob.

Tsis kam raug ntes, Sally sprinted hla txoj kev nqaim, nws tshaib plab gnawing ntawm nws. Nyob rau hauv ib tug mob stroke ntawm koob hmoov, nws stumbled rau ntawm ib tug muab pov tseg donut thawv. Devouring qhov seem ntawm cov khoom qab zib, nws tau txais lub zog thiab kev txiav txim siab.

Thaum kawg, lub suab nrov nrov ntawm xob quaj qis, thiab Sally ceev faj tawm ntawm nws qhov chaw nkaum. Ua rau nws ntxhov siab, nws paub tias nws tau ploj mus hauv lub nroog loj. Panic tau dhau los ntawm nws thaum nws xav tau kev puag sov ntawm nws tsev neeg.

Kev poob siab ua rau nws cov kauj ruam thaum nws hla dhau txoj kev uas muaj neeg coob. Nyob rau hauv qhov deb, nws pom nws tsev neeg, lawv lub ntsej muag txhawj xeeb etched nrog nyem. Lawv zoo siab quaj ntawm "SALLY!" echoed los ntawm huab cua. Nrog lub tsheb dawb kaw hauv, Sally tapped rau hauv nws lub zog kawg.

Nyob rau hauv ib tug daring leap, Sally vaulted mus rau ib tug hla dhau tsaus ntsuab jeep, sailing gracefully hla lub taub hau ntawm bustling neeg taug kev. Nws tsaws nrog qhov tseeb thiab sib tw ntawm nws tsev neeg, lawv cov lus ntawm kev hlub thiab kev txhawj xeeb hauv nws pob ntseg. Lub tsheb dawb nres nyob ze, thiab ob tug txiv neej tuaj txog nrog ceeb toom hnyav.

“Thov zam txim, koj tus dev nyob hauv nroog. Lwm zaus, peb yuav tau coj nws mus rau phaus, "lawv piav qhia ruaj khov.

Pom tau tias muaj kev phom sij, Sally tsev neeg tsis kam lees pom zoo kom ceev faj ntxiv. Txaus siab rau kev ris txiaj, Sally tau da dej rau nws cov tswv nrog kev hlub, ua tsaug uas tau rov los sib ntsib dua.

Nws txoj kev taug txuj kev nyuaj tshwj xeeb tau xaus, tab sis kev sib raug zoo ntawm Sally thiab nws tsev neeg tau loj hlob muaj zog los ntawm kev sim siab uas lawv tau ntsib ua ke. Thaum lawv taug kev mus tsev, Sally cov paws tawg los ntawm txoj kev los nag-soaked, lawv paub tias lawv txoj kev hlub thiab kev ceev faj yuav ua rau nws muaj kev nyab xeeb, txawm tias muaj kev lom zem ua ntej.

Cov Lus Nug

Q: Dab tsi tshwm sim rau Sally hauv nroog?

A: Sally, tus dev ua siab tawv, pom nws tus kheej ploj hauv txoj kev tsis paub hauv nroog thaum muaj cua daj cua dub. Nws ntsib ob tus neeg uas sim ntes nws tab sis tswj kom khiav dim.

Q: Yuav ua li cas Sally rov nrog nws tsev neeg?

A: Txawm hais tias muaj kev nyuaj siab thiab nrhiav lub tsheb dawb, Sally qhov kev txiav txim siab coj nws mus rau nws tsev neeg. Nws ua ib tug daring dhia mus rau lub jeep dhau mus, clearing hiav txwv ntawm cov neeg mus cuag nws cov neeg hlub.

Q: Ob tug txiv neej hais li cas rau Sally tsev neeg?

A: Cov txiv neej ceeb toom Sally tsev neeg tias yog tias nws yuav xoob hauv nroog dua, lawv yuav tsum coj nws mus rau phaus. Pom tau tias muaj kev pheej hmoo, Sally tsev neeg tau pom zoo kom ceev faj ntxiv rau yav tom ntej.