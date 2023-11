Nrhiav Kev Muaj Peev Xwm Tshiab: Tshawb Nrhiav Kev Tsim Cov Lithium-Rich Pegmatites

Kev lag luam tseem ceeb ntawm lithium tseem nce ntxiv, nrog rau nws cov khoom lag luam feem ntau yog los ntawm lithium-cesium-tantalum (LCT) pegmatites. Cov pob zeb zoo kawg li no nthuav tawm cov ntaub ntawv ultra-coarse; Txawm li cas los xij, lawv qhov kev tshawb pom tau ua pov thawj tsis yooj yim vim lawv qhov me me thiab kev faib tawm yav dhau los raws li kev xav paub txog geological. Yog li ntawd, kev tshawb nrhiav LCT pegmatites tseem nyuaj vim muaj kev paub tsawg hauv daim teb no.

Conventionally, kev tshawb nrhiav ntxhia pib nrog kev tshawb nrhiav rau ib puag ncig uas tsim nyog rau kev tsim cov pob zeb tshwj xeeb. Txawm hais tias muaj ntau yam qauv caj ces taw qhia kev tshawb nrhiav rau ores xws li tooj liab thiab kub, cov qauv muaj rau LCT pegmatites tsis tshua muaj. Lot Koopmans et al. nrhiav kom pom qhov tsis meej nyob ib puag ncig kev tshawb nrhiav lithium. Koopmans piav qhia tias kev nkag siab txog keeb kwm geological ntawm qee qhov chaw uas pab txhawb LCT pegmatite tsim yog qhov tseem ceeb hauv kev nrhiav lawv.

Keeb kwm, ob lub ntsiab lus xav tau piav qhia txog keeb kwm ntawm pegmatites - feem ntau ntawm cov niam txiv granitic lub cev lossis qis qis ib nrab ntawm cov pob zeb metamorphic. Txawm li cas los xij, Koopmans li al., hauv lawv cov kev tshawb fawb ntawm pegmatites hauv Zimbabwe thiab Asmeskas, tau ntsib cov pov thawj hauv cheeb tsam uas tawm tsam cov lus piav qhia siv cov qauv no. Cov kws sau ntawv pom tsis muaj cov lus piav qhia uas muaj nyob hauv cov ntaub ntawv uas twb muaj lawm.

Thaum koom nrog kev txhawb nqa kev sib tham ntawm cov rooj sib tham tshwj xeeb, cov kws tshawb fawb tau tsim lawv cov kev soj ntsuam thiab kev ntsuas ntsuas kub kom nthuav tawm cov qauv tshiab, ntau theem petrogenetic qauv. Nyob rau hauv cov qauv no, cov pob zeb metasedimentary undergo ib nrab melting thaum lub sij hawm prograde metamorphism, ua ib tug moderately enriched granite yaj uas crystallizes raws li ib tug granite intrusion. Tom qab ntawd, qhov no granite yog remelted, tsim kom muaj ib tug heev enriched yaj uas thaum kawg crystallizes lithium-nplua nuj pegmatite.

Cov txheej txheem tshiab no tau hais txog qhov ua ntej geochemical thiab geochronological txwv uas cov qauv yav dhau los tsis tuaj yeem piav qhia tau zoo. Koopmans qhia qhov kev cia siab rau kev tshawb fawb yav tom ntej, hais tias cov kauj ruam tom ntej no suav nrog kev nrhiav thaj chaw zoo thiab cov txheej txheem los kawm cov txheej txheem pegmatite-forming. Nws tuaj yeem koom nrog cov txheej txheem isotopic tshiab los sau cov pov thawj thiab ntsuas tus qauv siv tau.

Kev tshawb fawb ua los ntawm Koopmans li al. sawv cev rau ib kauj ruam tseem ceeb rau kev qhib qhov tsis paub ntawm lithium-nplua nuj pegmatites thiab ua rau txoj hauv kev rau kev tshawb nrhiav ntxiv thiab nrhiav pom hauv daim teb no.

FAQ:

Q: LCT pegmatites yog dab tsi?

A: LCT pegmatites yog cov pob zeb uas muaj ntau cov lithium, cesium, thiab tantalum.

Q: Dab tsi yog qhov nyuaj hauv kev tshawb nrhiav LCT pegmatites?

A: LCT pegmatites yog me me thiab yav dhau los suav tias yog geological xav paub, txwv peb txoj kev paub txog lawv txoj kev tshawb nrhiav thiab ua rau lawv nyuaj nrhiav.

Q: Yuav ua li cas yog lub tswv yim petrogenetic qauv rau tsim ntawm lithium-nplua nuj pegmatites?

A: Cov qauv tsim tawm qhia tias cov pob zeb metasedimentary tau tawg ib nrab thaum lub sijhawm metamorphism, tsim kom muaj kev nplua nuj nyob hauv granite. Qhov no granite yog ces remelted, uas ua rau ib tug heev enriched yaj uas tsim ib tug lithium-nplua nuj pegmatite thaum crystallization.