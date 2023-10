SpaceX Falcon 9 Ua tiav Launches 21 Starlink Satellites los ntawm Vandenberg Space Force Base

By

Thaum sawv ntxov no, lub foob pob hluav taws SpaceX Falcon 9 tau tawm ntawm Vandenberg Space Force Base hauv California, ua tiav xa 21 Starlink satellites mus rau orbit. Qhov kev tshaj tawm no yog thawj zaug ntawm ob lub luag haujlwm xa khoom Starlink tau npaj rau hnub ntawd.

Lub foob pob hluav taws Falcon 9, siv los ntawm cuaj Merlin 1D xyaw, tshem tawm thaum 1:23 teev sawv ntxov PDT. Tom qab tshem tawm ntawm Chaw Launch Complex 4 East (SLC-4E), lub foob pob hluav taws tau pib mus rau sab qab teb-sab hnub tuaj trajectory. Qhov kev tso tawm no yog qhov tseem ceeb vim nws yog 22nd lub hom phiaj ua los ntawm SpaceX los ntawm West Coast xyoo no, nrog rau 75th orbital launching ntawm 2023 rau lub tuam txhab.

Ib qho tseem ceeb ntawm lub hom phiaj no yog kev rov siv dua ntawm thawj theem booster. Lub zog tshwj xeeb no tau ua tiav 16 lub davhlau, yav dhau los ua haujlwm hauv cov haujlwm xws li Crew-1, Crew-2, SXM-8, CRS-23, thiab ntau dua. Tom qab lub sijhawm kub hnyiab, kav ntev li ob thiab ib nrab feeb, thawj theem tau ua tiav tiav ntawm lub nkoj drone lub npe hu ua 'Txawm Kuv Tseem Hlub Koj' hauv Dej Hiav Txwv Pacific.

Kev xa tawm ntawm 21 V2 Mini Starlink satellites tau teem sijhawm yuav siv sijhawm li ib teev tom qab tso tawm. Cov satellites no yog cov tiam tom ntej ntawm Starlink spacecraft, nruab nrog cov kav hlau txais xov kho dua tshiab thiab cov hnub ci loj dua. Piv nrog rau lawv cov neeg ua ntej, V2 Mini satellites muaj peev xwm xa plaub npaug ntawm bandwidth. Kev tshaj tawm hnub no yog lub sijhawm 28th lub V2 Mini qauv tau ua haujlwm txij li nws tau qhia ua ntej xyoo no.

Ntxiv nrog rau qhov kev tso tawm no, lwm lub foob pob hluav taws Falcon 9 tau teem caij tshem tawm tom qab hnub no los ntawm Cape Canaveral Space Force Station hauv Florida. Lub hom phiaj no yuav nqa cov ntaub ntawv tawg ntawm 23 V2 Mini Starlink satellites, tus lej siab tshaj plaws yuav tsum tau xa mus rau ib lub hom phiaj.

Nws yog qhov tseeb tias SpaceX tseem ua rau muaj kev vam meej hauv nws lub hnub qub Starlink satellite, txuas ntxiv nthuav dav nws cov kev pabcuam thoob ntiaj teb thiab nthuav txoj hauv kev txhim kho kev sib txuas hauv internet thoob ntiaj teb.

Cov Ntsiab Lus:

- Falcon 9: Lub foob pob hluav taws ob-theem orbital tsim thiab tsim los ntawm SpaceX rau kev thauj cov satellites thiab dav hlau mus rau qhov chaw.

- Starlink: Lub hnub qub hauv internet tau tsim los ntawm SpaceX muab kev pabcuam thoob ntiaj teb.

- Vandenberg Space Force Base: Lub Tebchaws United States Space Force Base nyob rau sab qaum teb hnub poob ntawm Lompoc, California.

- Orbital launch: Cov txheej txheem xa lub foob pob hluav taws lossis lub dav hlau mus rau hauv lub voj voog ncig lub cev saum ntuj ceeb tsheej.

Qhov chaw:

- SpaceX (tsis muaj URL muab)

- Vandenberg Space Force Base (tsis muaj URL muab)