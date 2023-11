Xauv lub Secrets ntawm Libyan suab puam iav

Nyob rau hauv qhov dav dav ntawm Great Sand Sea Desert, hla thoob tebchaws Iyiv thiab Libya, muaj cov khoom muaj nqis zais cia tos kom pom. Shimmering daim iav daj tau tawg mus thoob plaws hauv cov xuab zeb toj roob hauv pes, hu ua Libyan suab puam iav. Cov iav no ib txwm muaj tshwm sim tau ntxim nyiam cov kws tshawb fawb thiab cov neeg sau pob zeb rau nws qhov kev zoo nkauj, tsis tshua muaj, thiab keeb kwm zoo nkauj.

Tau ze li ib puas xyoo, qhov tsis paub nyob ib puag ncig tsim ntawm Libyan suab puam iav tau ua rau cov neeg tshawb nrhiav xav tsis thoob. Theories ranges ntawm lunar volcanoes mus rau xob laim ntaus los yog meteorite cuam tshuam. Txawm li cas los xij, nrog kev tshwm sim ntawm kev siv tshuab microscopy siab heev, cov kws tshawb fawb ntseeg tias lawv tau qhib qhov zais cia thaum kawg.

Los ntawm kev sib koom tes ntawm cov tsev kawm ntawv qib siab thiab cov chaw tshawb fawb hauv lub tebchaws Yelemes, Egypt, thiab Morocco, ib pab pawg kws tshawb fawb tau teeb tsa los tshawb xyuas keeb kwm ntawm Libyan suab puam iav. Lawv txoj kev tshawb nrhiav kev tshawb fawb tau koom nrog kev tshuaj xyuas cov qauv iav siv lub xeev-of-the-art kis tau tus mob electron microscopy (TEM) cov tswv yim.

Nyob rau hauv lub tshuab kuaj kab mob, cov kws tshawb nrhiav pom cov zaub mov me me hauv cov iav, suav nrog ntau hom zirconium oxide (ZrO₂). Cov zaub mov no tau muab cov lus qhia tseem ceeb txog cov xwm txheej uas Libyan suab puam iav tau tsim. Lub xub ntiag ntawm cubic zirconia, ib qho hluavtaws hloov rau pob zeb diamond, qhia tias kub ntawm 2,250 ° C txog 2,700 ° C. Tsis tas li ntawd, qhov tsis tshua muaj polymorph ntawm ZrO₂, lub npe hu ua ortho-II lossis OII, taw qhia rau qhov kev kub ntxhov ntawm kwv yees li 130,000 cua. Cov xwm txheej tshwj xeeb no tsuas yog ua tiav los ntawm kev cuam tshuam ntawm lub meteorite lossis lub foob pob tawg hauv lub ntiaj teb.

Thaum qhov kev tshwm sim no daws ib feem ntawm qhov tsis paub, cov lus nug ntxiv tseem tsis tau teb. Kev tshawb nrhiav rau niam txiv crater, qhov twg qhov kev cuam tshuam meteorite tshwm sim, txuas ntxiv mus. Paub cov meteorite craters nyob ib puag ncig, xws li GP thiab Oasis, yog me me thiab nyob deb ntawm tus account rau qhov loj ntawm Libyan suab puam iav tsom hauv ib cheeb tsam. Qhov tseeb qhov chaw, qhov loj me, thiab qhov xwm txheej ntawm niam txiv qhov crater tseem tsis yooj yim, yuav tsum tau tshawb xyuas ntxiv los ntawm kev tshawb xyuas thaj chaw deb thiab kev tshawb fawb geophysical.

Qhov kev tshawb pom ntawm lub hauv paus chiv keeb ntawm Libyan suab puam iav ua rau pom qhov tshwm sim ntawm ntuj tsim uas tau ua rau cov kws tshawb fawb xav paub ntau xyoo lawm. Raws li cov kws tshawb fawb delve tob rau hauv qhov tsis paub no, lawv txuas ntxiv nthuav tawm cov lus zais zoo nkauj ntawm peb lub ntiaj teb keeb kwm, ua rau peb nco txog lub zog muaj zog uas tau tsim lub ntiaj teb thiab nws cov geological formations.

