Revolutionizing Space Communication: Ntiaj teb tau txais xov xwm los ntawm qhov deb ntawm 10 lab mais

Xav txog yav tom ntej uas kev sib txuas lus ntawm lub ntiaj teb thiab lub dav hlau hauv qhov chaw sib sib zog nqus tau nrawm dua thiab ua haujlwm tau zoo dua li yav dhau los. Zoo, yav tom ntej yuav nyob ze dua li peb xav. Hauv kev sim ua kom pom tseeb, NASA's Deep Space Optical Communications (DSOC) qhov project tau xa mus tau zoo thiab tau txais cov lus laser los ntawm qhov deb ntawm 10 lab mais. Qhov cuam tshuam ntawm qhov kev ua tiav no yog qhov loj heev thiab tuaj yeem ua rau muaj kev hloov pauv hauv kev sib txuas lus hauv chaw.

Tsis zoo li txoj kev sib txuas lus hauv xov tooj cua, uas muaj kev txwv bandwidth, kev sib txuas lus kho qhov muag siv lasers muab cov ntaub ntawv xa mus ntau dua. Nyob ze-infrared lasers siv nyob rau hauv qhov kev sim DSOC muaj cov nthwv dej nruj dua piv rau cov xov tooj cua nthwv dej, tso cai rau cov ntaub ntawv ntau ntxiv los nqa hauv ib pob me me. Lub hom phiaj yog tsim kom muaj kev sib txuas lus hauv qhov chaw nrog 10 mus rau 100 npaug ntawm bandwidth ntawm kev sib txuas lus hauv xov tooj cua.

Qhov tseem ceeb tsis ntev los no tau ua tiav los ntawm DSOC qhov project tau koom nrog kev kaw mus rau lub uplink laser beacon kis tau los ntawm JPL's Optical Communications Telescope Laboratory hauv California. Los ntawm qhov deb kaum npaug ntawm lub hli, DSOC kho nws lub kaum sab xis los tsim kom muaj kev sib txuas lus rov qab nrog Hale Telescope ntawm Palomar Observatory. Qhov kev puas tsuaj no sawv cev rau qhov kev qhia deb tshaj plaws ntawm kev sib txuas lus kho qhov muag hauv keeb kwm.

Cov thev naus laus zis tom qab DSOC yog raws li cov ntaub ntawv encoding hauv ib tus neeg photons ntawm lub teeb laser. Raws li lub dav hlau dav hlau thiab DSOC kev sim mus deb deb, cov kws tshawb fawb tab tom ua haujlwm ntawm kev kho cov tshuab kom meej tswj cov downlink laser qhov taw qhia. Tsis tas li ntawd, lub sijhawm thiab kev txav ntawm ob lub dav hlau thiab lub ntiaj teb yuav tsum raug coj mus rau hauv tus account, xav tias lub teeb mus ncig mus rau qhov chaw kawg hauv lub asteroid siv yuav yog kwv yees li 20 feeb. DSOC system yuav tsum tau cia siab tias yuav txav mus los thiab taw tes tsis yog qhov chaw tam sim no ntawm lub koob yees duab tau txais tab sis mus rau qhov twg nws yuav nyob.

Kev ua tiav ntawm kev sib txuas lus kho qhov muag hauv qhov chaw muaj peev xwm ua tau zoo rau yav tom ntej qhov chaw tshaj tawm txoj moo zoo thiab kev ntoj ke mus kawm. Nrog nws lub peev xwm los xa cov ntaub ntawv tshawb fawb, kev xav paub meej, thiab txawm tias streaming video, kev sib txuas lus kho qhov muag tuaj yeem yog qhov tseem ceeb hauv tib neeg lub hom phiaj ntawm kev xa tib neeg mus rau Mars. Raws li peb txuas ntxiv thawb cov ciam teb ntawm qhov chaw tshawb nrhiav, lub zog ntawm lasers yuav dhau los ua qhov tseem ceeb hauv kev qhib qhov tsis paub ntawm lub ntiaj teb.

Cov Lus Nquag Nug (FAQ)

Q: Kev sib txuas lus kho qhov muag yog dab tsi?

A: Kev sib txuas lus kho qhov muag yog hais txog kev xa cov ntaub ntawv siv lub teeb nthwv dej, tshwj xeeb tshaj yog lasers, tsis yog cov xov tooj cua ib txwm muaj. Nws muaj ntau dua bandwidth thiab ceev cov ntaub ntawv kis tau tus mob piv rau xov tooj cua raws li txoj kev sib txuas lus.

Q: Qhov kev sim DSOC ua haujlwm li cas?

A: DSOC encodes cov ntaub ntawv nyob rau hauv ib tug neeg photons ntawm lub teeb laser, uas yog ces kis tau thiab tau txais los ntawm tshwj xeeb cov cuab yeej. Cov photons tau txais yog ua tiav los rho tawm cov ntaub ntawv encoded, ua kom muaj kev sib txuas lus ntawm lub ntiaj teb thiab lub dav hlau hauv qhov chaw sib sib zog nqus.

Q: Kev sib txuas lus kho qhov muag txawv li cas ntawm kev sib txuas lus hauv xov tooj cua?

A: Kev sib txuas lus kho qhov muag, siv lasers, muaj bandwidth ntau dua piv rau kev sib txuas lus hauv xov tooj cua. Qhov no txhais tau hais tias cov ntaub ntawv ntau dua tuaj yeem xa mus rau hauv pob me me, muab cov ntaub ntawv xa mus sai dua thiab muaj txiaj ntsig zoo dua.

Q: Dab tsi yog qhov kev siv ntawm kev sib txuas lus kho qhov muag hauv qhov chaw?

A: Kev sib txuas lus kho qhov muag tuaj yeem txhim kho qhov chaw sib txuas lus hauv chaw, ua kom muaj kev sib kis ntawm cov ntaub ntawv tshawb fawb, cov duab qhia siab, thiab txawm tias streaming video. Nws tuaj yeem ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev ua haujlwm hauv chaw ua haujlwm yav tom ntej, suav nrog lub hom phiaj tseem ceeb ntawm kev xa tib neeg mus rau Mars.

Q: Dab tsi yog cov teeb meem ntawm kev sib txuas lus kho qhov muag hauv qhov chaw?

A: Kev sib txuas lus kho qhov muag yuav tsum tau kov yeej cov teeb meem xws li taw qhia meej rau tus account rau kev txav ntawm lub dav hlau thiab lub ntiaj teb, nrog rau kev them nyiaj rau lub teeb mus ncig ntev. Txawm li cas los xij, kev tshawb fawb tsis tu ncua thiab thev naus laus zis nce qib tau daws cov teeb meem no los ua kev sib txuas lus kho qhov muag hauv qhov chaw muaj tseeb.