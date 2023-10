Ancient Tsob Ntoo Rings nthuav tawm cov pov thawj ntawm lub hnub ci cua daj cua dub uas muaj zog tshaj plaws

By

Ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no coj los ntawm Edouard Bard los ntawm Collège de France tau tshawb pom cov pov thawj ntawm dab tsi tuaj yeem yog lub hnub ci hluav taws xob muaj zog tshaj plaws uas tau pom. Pab neeg tshawb fawb soj ntsuam cov pa roj carbon-14 qib hauv cov ntoo ntoo faus thiab tshawb xyuas qhov chaw siv beryllium-10 isotopes pom hauv Greenland ice cores. Cov ntoo rings no muab kev pom zoo rau lub hnub tus cwj pwm nyob rau yav dhau los.

Qhov loj ntawm cov pa roj carbon-14 qib pom nyob rau hauv cov ntoo ntoo faus pom tau tias muaj lub hnub ci cua daj cua dub uas tsis tau pom dua. Hnub ci hluav taws xob cua daj cua dub yog tshwm sim los ntawm hnub ci flares thiab coronal loj ejections. Yog li ntawd, lub hnub ci hluav taws xob hnyav cua daj cua dub qhia qhov tshwm sim ntawm qhov muaj zog tshaj plaws huab cua qhov xwm txheej tau sau tseg rau hnub tim.

Ntxiv rau qhov kev tshawb pom tseem ceeb no, cov kws tshawb fawb kuj tau txheeb xyuas lwm qhov xwm txheej hauv lawv cov ntaub ntawv ntoo-ntiv nplhaib. Qhov xwm txheej no, txawm hais tias tsis yog qhov hnyav li 14,300-xyoo-laus spikes, tau siv sijhawm li 100 xyoo los ntawm 14,000 txog 13,900 xyoo dhau los. Pab pawg theorizes tias qhov kev tshwm sim no sawv cev rau qhov tsawg kawg nkaus hauv kev ua haujlwm hnub ci, zoo ib yam li Maunder yam tsawg kawg nkaus tau pom nyob rau xyoo pua 17th.

Kev nce qib ntawm cov pa roj carbon-14 nyob rau lub sijhawm no tau ntseeg tias yog qhov tshwm sim ntawm lub hnub ci hluav taws xob tsawg dua, uas tso cai rau ntau lub zog galactic cosmic rays rau hauv lub hnub ci. Thaum cov cosmic rays cuam tshuam nrog lub ntiaj teb huab cua, lawv ua rau muaj kev cuam tshuam zoo sib xws rau hnub ci cosmic rays.

Txoj kev tshawb no qhia txog qhov tseem ceeb ntawm kev siv cov ntaub ntawv ntoo-ntiv nplhaib nrog rau cov dej khov nab kuab kom tau txais kev nkag siab zoo ntawm hnub ci kev ua si thoob plaws hauv keeb kwm. Txawm hais tias kev ntsuas ncaj qha ntawm lub hnub ci kev ua haujlwm tsuas yog muaj txij li xyoo pua 17th, ntoo rings thiab ice cores muab kev pom zoo rau lub hnub tus cwj pwm nyob rau yav dhau los.

Qhov chaw:

- University of Leeds tshaj tawm

- Kev kawm coj los ntawm Edouard Bard los ntawm Collège de France