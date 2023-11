Txoj kev nyob rau hauv Antarctic Ozone Holes Qhia Tshwm Pom Pom

By

Ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no ua los ntawm cov kws tshawb fawb ntawm University of Otago tau tso lub teeb pom kev cuam tshuam txog kev hloov pauv hauv ozone qhov hla Antarctica. Raws li kev xav ntawm pej xeem, txoj kev tshawb fawb tau qhia tias lub qhov ozone tau loj heev thiab tsis tu ncua nyob rau ob peb xyoos dhau los, ua rau muaj kev pheej hmoo rau peb cov huab cua.

Txoj kev tshawb no tsom kom nkag siab txog kev hloov pauv ntawm ozone nyob rau hauv Antarctic ozone qhov thiab nws cuam tshuam rau huab cua hloov pauv thoob plaws sab qab teb Hemisphere. Nws tau hais txog qhov tshwm sim ntawm qhov loj, nyob ntev ozone qhov nyob rau hauv peb lub xyoos dhau los, qhia txog kev cuam tshuam uas cuam tshuam los ntawm kev cia siab yav dhau los.

Tus kws sau ntawv Hannah Kessenich piav qhia tias pab pawg tau pom qhov poob qis hauv qib ozone piv rau cov ntaub ntawv los ntawm 19 xyoo dhau los. Qhov kev poob qis no tsis tsuas yog qhia txog kev nthuav dav hauv thaj tsam ntawm lub qhov ozone tab sis kuj qhia tias lub qhov tob tob dua thoob plaws lub caij nplooj ntoo hlav. Kuj ceeb tias, qhov kev tshawb pom pom tau hais txog qhov muaj peev xwm txuas ntawm qhov poob hauv ozone thiab kev hloov pauv hauv huab cua tuaj txog rau hauv lub ncov qaumteb qabteb saum toj no Antarctica, qhia tias ozone depletion yuav tsis yog los ntawm chlorofluorocarbons (CFCs).

Txoj kev tshawb no kuj tau tsa kev txhawj xeeb txog kev rov qab los qeeb. Thaum xyoo 2022 Kev Ntsuam Xyuas Kev Tshawb Fawb Txog Ozone Depletion kwv yees tias lub qhov Antarctic ozone yuav tsum nyob rau hauv txoj kev kom rov zoo los ntawm 2065, cov txiaj ntsig tsis ntev los no qhia tau tias kev rov qab tuaj yeem raug ncua ntxiv vim tsis muaj cov tshuaj chlorine tso tawm los ntawm cov hluav taws kub hnyiab thiab cov pa tawm anthropogenic.

Cov kev tshawb pom no qhia txog qhov tseem ceeb ntawm kev daws qhov teeb meem ntawm ozone depletion. Thaum Montreal raws tu qauv tau ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev txwv kev tsim khoom thiab kev noj cov tshuaj ozone-depleting, xws li CFCs, txoj kev tshawb no qhia tias qhov loj ntawm lub qhov ozone yog qhov loj tshaj plaws ntawm cov ntaub ntawv nyob rau hauv xyoo tas los no.

Kev nkag siab txog kev hloov pauv ntawm ozone yog qhov tseem ceeb, vim nws tsis tsuas yog cuam tshuam qhov sib npaug ntawm cov huab cua tab sis kuj cuam tshuam ntau yam ntawm peb cov huab cua. Ozone depletion tuaj yeem ua rau cov qib UV huab cua nyob rau saum npoo ntawm Antarctica thiab cuam tshuam rau kev faib cov cua sov hauv huab cua. Qhov no, nyob rau hauv lem, ua rau muaj kev hloov pauv hauv cov qauv cua thiab huab cua nyob rau sab qab teb Hemisphere, uas muaj feem cuam tshuam txog qhov tshwm sim.

Nws yog qhov tseeb tias yuav tsum muaj kev tshawb fawb thiab kev nqis tes ua ntxiv los daws cov kev pheej hmoo thiab kev ceeb toom hauv Antarctic ozone qhov. Kev tiv thaiv thiab kho cov txheej txheej ozone tseem yog ib txoj haujlwm tseem ceeb hauv peb cov kev siv zog txuas ntxiv los txo cov kev cuam tshuam ntawm kev hloov huab cua.

Cov lus nug:

Q: Dab tsi yog qhov ozone qhov?

A: Ozone qhov yog thaj chaw uas muaj kev puas tsuaj loj hauv cov txheej ozone, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau thaj tsam qaum teb.

Q: Dab tsi ua rau ozone depletion?

A: Ozone depletion feem ntau yog tshwm sim los ntawm kev tso tawm ntawm qee yam tshuaj, xws li chlorofluorocarbons (CFCs), rau hauv qhov chaw.

Q: Yuav ua li cas ozone depletion cuam tshuam rau huab cua?

A: Ozone depletion tuaj yeem ua rau muaj hluav taws xob ntau ntxiv rau ntawm lub ntiaj teb saum npoo av, kev hloov pauv hauv cov qauv cua, thiab kev hloov pauv hauv huab cua.

Q: Montreal Protocol yog dab tsi?

A: Tus saib xyuas montreal yog cov lus pom zoo thoob ntiaj teb uas ua rau tiv thaiv ozone txheej los ntawm phasing tawm kev tsim khoom thiab kev siv ntawm ozone-depleting tshuaj.

Q: Dab tsi yog qhov tseem ceeb ntawm txoj kev tshawb no?

A: Txoj kev tshawb no muab kev nkag siab tshiab rau qhov kev pheej hmoo thiab qhov hnyav ntawm ozone qhov hla Antarctica, qhia txog kev pheej hmoo rau huab cua thiab xav tau kev nqis tes ntxiv.