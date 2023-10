Nrhiav Lub Neej: Tshawb K Dwarf Star Systems

Ntau qhov kev tshawb nrhiav cov ntiaj chaw nyob hauv lwm lub hnub qub tau tsom mus rau cov hnub qub zoo ib yam li Lub Hnub. Txawm li cas los xij, cov hnub qub zoo li hnub qub yog qhov tsawg. Yog li ntawd, astronomers tau nthuav dav lawv cov kev siv zog kom suav nrog cov hnub qub hauv qeb tom ntej - K dwarf hnub qub. Cov hnub qub no me ntsis me me, sib zog, thiab fater dua lub hnub, tab sis lawv nyob hauv lawv lub neej thiab tuaj yeem nyob hauv theem no rau ntau txhiab xyoo.

K dwarfs yog suav tias yog cov neeg sib tw zoo rau kev ua neej nyob vim lawv qhov ruaj khov thiab tsis tshua muaj hluav taws xob puas tsuaj. Tsis tas li ntawd, lawv muaj feem ntau yuav muaj lub ntiaj teb uas nyob tau nyob ze ze ntawm lub hnub qub, ua rau lawv yooj yim dua los txheeb xyuas.

Tam sim no, astronomers tau kos npe kwv yees li 5,000 K dwarfs nyob rau hauv 50 parsecs (kwv yees li 165 lub teeb xyoo) ntawm lub ntiaj teb. Ntau lub kaum os ntawm cov hnub qub no tau lees paub tias muaj cov ntiaj chaw. Txawm li cas los xij, tsis muaj ib qho ntawm cov ntiaj chaw nrhiav pom zoo li lub Ntiaj Teb lossis muaj cov xwm txheej tsim nyog rau lub neej zoo li lub ntiaj teb.

Ib qho kev xav tsis thoob yog ob lub K-dwarf system nyob qis dua 12 lub teeb-xyoos deb, uas nyob ze rau Deneb, lub teeb ci ntawm lub hnub qub Cygnus. Cov kab ke no muaj ob lub hnub qub uas nyob deb, tso cai rau qhov chaw txaus rau cov ntiaj chaw muaj peev xwm. Txawm hais tias nws muaj peev xwm ua vaj tsev tseem ceeb, tsis muaj lub ntiaj teb tau pom nyob hauv qhov system no.

Kev tshawb fawb txuas ntxiv thiab kev tshawb fawb ntawm K dwarf lub hnub qub tau cog lus zoo rau kev nrhiav pom cov ntiaj chaw nyob thiab muaj peev xwm txawm tias cov cim qhia ntawm lub neej extraterrestrial. Kev tshawb pom ntxiv nyob rau hauv cov tshuab no tuaj yeem muab kev nkag siab zoo rau cov xwm txheej tsim nyog rau lub neej kom vam meej tshaj peb lub hnub ci.

- Cov ntsiab lus: K dwarf hnub qub yog cov hnub qub me me, sib zog, thiab fainter dua lub hnub, tab sis tseem nyob hauv lawv qhov tseem ceeb. Planet hunts hais txog kev tshawb nrhiav cov ntiaj chaw sab nraud ntawm peb lub hnub ci.