High Redshift Active Galaxies Challenge Kev nkag siab tam sim no ntawm Supermassive Black Holes

Hauv kev tshawb fawb tsis ntev los no, astronomers tau siv cov ntaub ntawv los ntawm James Webb Space Telescope (JWST) los tshawb txog kev sib raug zoo ntawm cov qhov dub loj heev (SMBHs) thiab lawv cov galaxies ntawm lub siab redshifts. Cov nyob deb, thaum ntxov-ntiaj teb SMBHs muab kev nkag siab txog kev tsim thiab kev loj hlob ntawm cov tsiaj nyaum cosmic.

Ib qho ntawm cov lus nug tseem ceeb hauv kev nkag siab SMBHs yog lawv lub hauv paus. Astronomers tseem tab tom sib cav txog seb cov qhov dub no tsim los ntawm cov seem qis ntawm cov hnub qub loj lossis dhau los ntawm kev tawg ntawm qhov hnyav dua qhov sib tsoo lub qhov dub. Qhov kev tshawb pom ntawm "hloov loj heev" SMBH nrog JWST qhia txog qhov muaj peev xwm ntawm cov noob hnyav, tab sis cov kev tshawb fawb ntxiv rau pej xeem yog xav tau kom paub meej qhov no.

Lwm qhov kev sib tw yog qhov sib txuam nruj ntawm qhov loj ntawm SMBH thiab lub hnub qub loj ntawm tus tswv galaxy. Qhov kev sib raug zoo no tau pom nyob rau hauv cov kab ke nyob ze, tab sis kev kawm nws ntawm high-redshift tau nyuaj vim qhov ci ntsa iab ntawm SMBHs zoo dua piv rau lawv cov tswv tsev galaxies. Txawm li cas los xij, nrog kev nkag siab ntawm JWST, cov kws tshawb fawb hnub qub tam sim no tuaj yeem kawm txog qhov kev sib raug zoo ntawm kev hloov pauv siab.

Cov kws sau ntawv ntawm qhov kev tshawb fawb no tau sau cov qauv ntawm 23 high-redshift SMBHs los ntawm JWST cov ntaub ntawv. Txhua qhov chaw raug xaiv raws li qhov muaj Hα kab dav dav, qhia tias muaj kev lees paub SMBH. Cov txiaj ntsig tau pom tias kev sib raug zoo ntawm SMBH huab hwm coj thiab galaxy huab hwm coj ntawm high-redshifts yog qhov txawv ntawm kev sib raug zoo hauv zos.

Qhov tseem ceeb, lub qhov siab-redshift dub tau pom tias muaj ntau qhov loj dua piv rau lawv cov tswv tsev galaxies dua li qhov tau pom hauv lub ntiaj teb hauv zos. Qhov kev tshawb nrhiav no nyuaj rau peb txoj kev nkag siab tam sim no ntawm kev sib koom ua ke ntawm SMBHs thiab lawv cov tswv tsev galaxies.

Qhov cuam tshuam ntawm kev sib raug zoo-redshift no tseem ceeb heev. Nws qhia tias muaj ntau SMBHs ntawm high-redshifts dua li yav tas los xav. Txoj kev tshawb no tseem qhia txog lub peev xwm rau cov tswv tsev me me los tuav SMBHs loj, uas tuaj yeem pom los ntawm JWST.

Qhov kev tshawb fawb no muab kev nkag siab tshiab rau hauv kev tsim thiab kev loj hlob ntawm supermassive black qhov thiab lawv txoj kev sib raug zoo nrog lawv cov tswv galaxies. Nws qhib txoj hauv kev rau kev tshawb fawb ntxiv kom nkag siab zoo dua lub hauv paus ntawm cov tsiaj nyaum cosmic thiab lawv cov kev cuam tshuam ntawm evolution ntawm galaxies.

Qhov chaw:

- Fabio Pacucci, Bao Nguyen, Stefano Carnani, Roberto Maiolino, Xiaohui Fan. JWST CEERS & JADES Active Galaxies ntawm z = 4 − 7 Ua txhaum lub Zos MBH− Mgal Relation ntawm > 3σ: Qhov cuam tshuam rau qhov tsawg-poob Black Holes thiab Seeding Models. Xa mus rau ApJL.