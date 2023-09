NASA's Juno ntes cov duab zoo nkauj ntawm Jupiter thiab Volcanic Moon Io

By

NASA's Juno spacecraft, uas tau orbiting Jupiter rau ntau tshaj xya xyoo, tsis ntev los no tau ntes cov duab ntxim nyiam ntawm cov pa roj loj nrog nws lub hli roob hluav taws, Io. Cov duab no tau tshwm sim thaum lub sijhawm Juno's 53rd ze flyby ntawm Jupiter thaum Lub Xya Hli 31.

Daim duab, ua tiav los ntawm pej xeem tus kws tshawb fawb Alain Mirón Velázquez siv JunoCam cov ntaub ntawv nyoos, qhia txog qhov sib txawv, xim, thiab qhov ntse ntawm ob lub cev saum ntuj ceeb tsheej. Juno yog kwv yees li 51,770 mais deb ntawm Io thiab 395,000 mais saum Jupiter cov huab saum thaum lub sijhawm thaij duab. Qhov no yog qhov kev sib ntsib ze tshaj plaws ntawm Juno thiab Io txog tam sim no, nrog cov flybys ze dua tau npaj rau tom qab xyoo no thiab xyoo 2024.

Io, raws li sab hauv ntawm Jupiter lub hli loj, muaj kev cuam tshuam loj heev los ntawm Jupiter thiab nws tus muam hli Europa thiab Ganymede. Qhov gravitational tug no ua rau kom tas li stretching thiab squeezing ntawm lub hli, uas ua rau nws siab volcanic kev ua si. Io yog suav tias yog lub cev muaj zog tshaj plaws nyob rau hauv tag nrho lub hnub ci system, hosting pua pua volcanoes thiab pas dej ntawm molten silicate lava ntawm nws qhov chaw.

Nyob rau yav tom ntej ze flybys ntawm Io, cov kws tshawb fawb los ntawm Southwest Research Institute (SwRI) yuav siv Hubble thiab James Webb telescopes rau tib lub sijhawm saib Jovian lub hli ntawm qhov deb. Cov kev soj ntsuam no yuav muab kev nkag siab zoo rau hauv Io cov txheej txheem hluav taws xob thiab pab txhawb peb txoj kev nkag siab ntawm lub cev ntuj ceeb tsheej zoo nkauj no.

Tau qhov twg los: NASA

Cov Ntsiab Lus:

- Juno spacecraft: Lub dav hlau tso tawm los ntawm NASA hauv 2011 nrog lub hom phiaj ntawm kev kawm Jupiter cov muaj pes tsawg leeg, gravity field, magnetic field, thiab polar magnetosphere.

- Io: Ib qho ntawm Jupiter lub hli loj tshaj plaws uas paub txog nws qhov kev ua haujlwm siab ntawm lub roob hluav taws thiab cov yam ntxwv tshwj xeeb.

- Jupiter: Lub ntiaj teb loj tshaj plaws nyob rau hauv peb lub hnub ci, paub txog nws cov yeeb yuj cua daj cua dub, suav nrog nws lub cim Great Red Spot.

- Tus kws tshawb fawb pej xeem: Ib tus neeg uas koom nrog kev tshawb fawb txog kev tshawb fawb thiab kev tshuaj xyuas cov ntaub ntawv, feem ntau siv cov ntaub ntawv tshaj tawm los yog pab txhawb rau cov haujlwm tshawb fawb raws li tus kws tshawb fawb tsis yog kws tshaj lij.