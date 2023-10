Jupiter-zoo li ntiaj chaw tuaj yeem muaj nyob ib puag ncig lub hnub zoo li hnub qub

Ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no qhia tias cov ntiaj chaw zoo li Jupiter tej zaum yuav tshwm sim tsis tu ncua nyob rau hauv qhov chaw interplanetary nyob ze peb lub hnub ci, tshwj xeeb tshaj yog nyob ib puag ncig cov hnub qub zoo ib yam li peb lub hnub. Yog tias qhov kev xav no tau lees paub, nws yuav qhia tau tias cov qauv ntawm peb lub hnub ci tsis tshua muaj raws li yav dhau los ntseeg.

Yav dhau los, muaj ob txoj kev xav txog ib puag ncig uas peb lub hnub ci tsim. Ib txoj kev xav tau hais tias qhov kev tawg nyob ze supernova ua rau muaj hlau nplua nuj nyob hauv ib puag ncig, uas ua rau cov hlau hnyav rau peb lub hnub ci hluas. Lwm qhov kev xav tau qhia tias peb lub hnub tsim los ntawm huab cua molecular ntawm cov pa roj thiab hmoov av nyob rau hauv ib puag ncig tsawg.

Txawm li cas los xij, kev tshawb pom ntawm Jupiter-zoo li cov pa roj loj ntawm lwm cov hnub qub zoo li lub hnub qub nyob ze cosmos yog muab kev txhawb nqa tshiab rau txoj kev xav yav tom ntej. Raffaele Gratton, tus thawj coj ntawm txoj kev tshawb no, piav qhia tias kev tshawb fawb ntau ntxiv nyob rau yav tom ntej yuav qhia meej ntxiv txog keeb kwm ntawm peb lub hnub ci.

Txhawm rau los txog ntawm cov lus xaus no, Gratton thiab nws cov npoj yaig tau txheeb xyuas cov ntaub ntawv los ntawm β Pic Moving Group (BPMG), ib pawg hnub qub nyob ze. Nyob ib ncig ntawm 30 ntawm cov hnub qub no, uas yog 0.8 npaug loj dua lub hnub, zoo li yuav tuav lub ntiaj teb zoo li Jupiter hauv qhov chaw ruaj khov. Qhov kev tshawb pom no yog qhov xav tsis thoob vim tias cov hnub qub no tsuas muaj 20 lab xyoo, tseem yau dua peb lub hnub.

Kev kawm cov ntiaj chaw no nyuaj vim tias lawv orbit lawv cov hnub qub ntawm qhov deb loj, siv sijhawm ntau xyoo los ua kom tiav ib lub orbit. Txhawm rau txheeb xyuas cov ntiaj chaw no, telescopes yuav tsum tau sau cov ntaub ntawv rau ntau xyoo caum los soj ntsuam kev hla, uas tshwm sim thaum lub ntiaj teb hla ntawm nws lub hnub qub.

Txawm hais tias tseem muaj teeb meem hauv kev tshawb pom qee yam ntawm cov ntiaj chaw sab nraum peb lub hnub ci, txoj kev tshawb no qhia txog qhov kev nce qib hauv kev txheeb xyuas cov ntiaj chaw loj zoo li Jupiter. Cov kev tshawb fawb, luam tawm nyob rau hauv phau ntawv journal Nature Communications, tso lub teeb tshiab ntawm kev tsim cov kab ke ntawm lub ntiaj teb nyob ib ncig ntawm lub hnub zoo li lub hnub qub.

