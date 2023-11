Kev nqis peev rau yav tom ntej: ESA's Juice Spacecraft Npaj rau Jupiter Lub Hom Phiaj

ESA's Juice spacecraft tsis ntev los no tau ua tiav qhov kev ua haujlwm tseem ceeb los kho nws tus kheej rau lub ntiaj teb-Lub hli lub ntiajteb txawj nqus pab hauv 2024, uas yog ib feem ntawm nws txoj kev mob siab rau yim xyoo mus kawm Jupiter. Qhov kev ua haujlwm no, uas tau siv sijhawm 43 feeb thiab siv yuav luag 10% ntawm lub dav hlau cov roj cia, yog thawj kauj ruam hauv kev siv roj-npaum uas suav nrog cov dav hlau txuas ntxiv ua ntej nws tuaj txog hauv Jupiter system hauv 2031.

Tsis zoo li kev ua haujlwm ib txwm muaj rau cov roj av loj heev xws li Jupiter, uas yuav xav tau cov roj ntau heev los kov yeej lub hnub lub zog rub, Cov kua txiv hmab txiv ntoo ua rau siv lub ntiajteb txawj nqus-pab maneuvers kom tau txais lub zog. Los ntawm kev ua viav vias los ntawm qhov chaw gravitational ntawm ntau lub ntiaj teb, Kua txiv tuaj yeem ua kom nws lub zog loj tshaj plaws yam tsis muaj kev cia siab rau cov roj cia.

Ib qho tseem ceeb tshaj plaws ntawm Juice lub hom phiaj yav tom ntej yog lub ntiaj teb-Lub hli ob lub ntiajteb txawj nqus pab hauv 2024. Txawm li cas los xij, rau qhov kev ua haujlwm no kom ua tiav, lub sijhawm meej, ceev, thiab kev taw qhia tseem ceeb heev. Lub maneuver tsis ntev los no ua los ntawm Juice lub cav tseem ceeb, siv cov roj tseem ceeb, tau tsom mus rau kev sib haum xeeb ntawm lub dav hlau rau qhov kev sib ntsib tseem ceeb no.

Los ntawm kev nqis peev ntau ntawm nws cov roj cia tam sim no, Kua txiv lub hom phiaj txo qis qhov xav tau kev siv lub cav tseem ceeb ntxiv kom txog thaum nws mus txog Jupiter hauv 2031. Kev hloov pauv me me tuaj yeem ua tau siv lub dav hlau me me thaum taug kev. Qhov kev txuag roj no tso cai rau Juice nqa cov cuab yeej tshawb fawb, txhim kho nws lub peev xwm los kawm Jupiter lub hli thiab muab cov ntaub ntawv tshawb fawb muaj txiaj ntsig.

Thaum tos nws qhov kev sib tham Jupiter, Juice yuav ua kev soj ntsuam kev tshawb fawb thaum nws mus txog nws qhov chaw. Lub dav hlau yuav ua lub flyby ntawm Ganymede, ib qho ntawm Jupiter lub hli, tsuas yog teev ua ntej nkag mus rau Jupiter lub orbit. Txhawm rau kho nws lub zog orbital, Kua txiv kuj tseem yuav siv lub ntiajteb txawj nqus-pab flybys ntawm Ganymede ib zaug hauv Jovian system.

Lub neej yav tom ntej zoo li kev cog lus rau ESA's Juice spacecraft, raws li nws pib ua lub luag haujlwm tsis tau muaj dua los qhib qhov tsis meej ntawm Jupiter thiab nws lub hli ntxim nyiam. Nrog rau kev npaj ua tib zoo npaj thiab kev siv roj siv tswv yim, Cov Kua Dej yog npaj kom xa cov kev tshawb fawb pom tseeb thaum lub sijhawm nws nyob ntev hauv Jupiter system.

FAQ

1. Lub ntiajteb txawj nqus-pab maneuver ua haujlwm li cas?

Lub ntiajteb txawj nqus-pab maneuver yuav tsum siv lub gravitational rub ntawm lub ntiaj teb kom nce ceev thiab lub zog. Los ntawm ua tib zoo teem lub sij hawm lub flyby thiab kho lub trajectory, spacecraft muaj peev xwm coj kom zoo dua ntawm no lub ntiajteb txawj nqus boost kom txuag tau roj thiab ua tau raws li qhov xav tau orbits.

2. Vim li cas nws thiaj siv sij hawm ntev heev rau Jupiter?

Txoj kev mus rau Jupiter tsis yog nyob ntawm qhov kev ncua deb ntawm lub ntiaj teb thiab Jupiter nkaus xwb tab sis kuj yog los ntawm kev kov yeej lub hnub lub gravitational loj heev rub. Lub ntiajteb txawj nqus-pab maneuvers pab lub dav hlau zoo li Juice sau lub zog tsim nyog rau kev taug kev deb ntawm lub Hnub Ci System tau zoo.

3. Juice yuav kawm Jupiter lub hli li cas?

Thaum Juice tuaj txog hauv Jupiter system, nws yuav ua qhov ze-up soj ntsuam ntawm lub ntiaj teb cov pa roj loj thiab nws peb lub hli loj, dej hiav txwv-kev coj tus kheej: Ganymede, Callisto, thiab Europa. Los ntawm kev kawm txog qhov xwm txheej thiab muaj peev xwm nyob ntawm lub hli no, cov kws tshawb fawb vam tias yuav tau txais kev nkag siab txog kev tsim thiab kev hloov pauv ntawm lub ntiaj teb.

4. Dab tsi yog qhov tseem ceeb ntawm Kev Pabcuam Ntiaj Teb-Lub hli?

Lub Ntiaj Teb-Lub hli lub ntiajteb txawj nqus pab tso cai rau cov kua txiv hmab txiv ntoo kom tau txais kev txhawb nqa ntxiv hauv kev nrawm thiab kev sib tw, teeb tsa lub dav hlau mus rau txoj hauv kev rau nws ntsib nrog Jupiter. Qhov kev ua haujlwm no ua rau qhov ua tau zoo ntawm lub dav hlau siv roj thiab npaj nws rau lub ntiaj teb tom ntej flybys.