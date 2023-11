New Horizons for Juice: Tshawb nrhiav qhov Secrets ntawm Jupiter lub hli

ESA's Juice spacecraft tsis ntev los no tau ua ib qho kev ua haujlwm tseem ceeb ua ib feem ntawm nws yim xyoo taug kev mus rau Jupiter system. Siv nws lub cav tseem ceeb, lub dav hlau tau hloov kho nws lub voj voog ncig lub hnub los tso nws tus kheej rau lub ntiaj teb-hli ob lub ntiajteb txawj nqus pab rau lub caij ntuj sov tom ntej, thawj-ntawm-nws-zoo maneuver. Qhov kev ua haujlwm no tau siv ze li ntawm 10% ntawm lub dav hlau cov roj cia thiab sawv cev rau thawj theem ntawm ob feem kev ua haujlwm uas yuav yog lub sijhawm kawg ntawm Juice lub ntsiab cav siv kom txog thaum nws tuaj txog hauv Jupiter system hauv 2031.

Cov kua txiv hmab txiv ntoo, luv luv rau Jupiter Icy Moons Explorer, tau tsim los ntawm ESA los ntawm qhov chaw nres nkoj hauv Fabkis Guiana thaum lub Plaub Hlis 2023. Lub luag haujlwm lub luag haujlwm yog ua kom pom cov ntsiab lus ntawm Jupiter thiab nws peb lub hli loj: Ganymede, Callisto, thiab Europa. Txawm li cas los xij, Juice yuav tsis pib nws qhov kev tshawb nrhiav ntawm Jupiter system kom txog rau thaum 2031, thaum kawg tuaj txog. Kev taug kev ntev mus rau Jupiter tsis yog vim qhov kev ncua deb ntawm lub ntiaj teb thiab cov pa roj loj heev, tab sis kuj yog vim qhov xav tau los kov yeej lub hnub qhov tseem ceeb gravitational rub.

Lub luag haujlwm rau cov ntiaj chaw nyob deb, zoo li Juice, ntiav cov kev sib nqus-pab maneuvers kom txuag tau roj. Cov maneuvers no koom nrog viav vias los ntawm gravitational teb ntawm ntau lub ntiaj teb kom tau txais lub zog. Juice thawj qhov kev txhawb nqa yuav los ntawm flyby ntawm lub hli thaum Lub Yim Hli 2024, ua raws li lub ntiaj teb flyby. Txhawm rau ua kom lub ntiajteb txawj nqus zoo tshaj plaws, Cov kua txiv hmab txiv ntoo yuav tsum tuaj txog ntawm lub ntiaj teb lub hli nrog lub sijhawm meej, nrawm, thiab kev taw qhia. Lub maneuver tsis ntev los no, uas tau noj 363 kg ntawm roj, yog qhov tseem ceeb rau kev ua kom Juice txoj kev taug mus rau cov flybys yav tom ntej.

Kev ua tiav ntawm ob theem ntawm qhov kev ua haujlwm no txhais tau hais tias Juice lub cav tseem ceeb yuav tsis xav tau ntxiv mus txog thaum nws nkag mus rau lub orbit ncig Jupiter hauv 2031. Rau kev hloov kho me me nyob rau lub sijhawm no, Juice yuav cia siab rau nws cov thrusters me. Thaum nws taug kev mus rau Jupiter, lub dav hlau yuav tsum tau nruab nrog cov cuab yeej tshawb fawb, vim nws yuav tsis tas yuav siv nws lub cav tseem ceeb dua, txo cov roj tag nrho.

Kua txiv txoj kev tshawb fawb ntawm Jupiter system tuav cov lus cog tseg zoo rau kev nthuav tawm cov lus zais ntawm lub cev ntuj ceeb tsheej zoo nkauj no. Los ntawm kev ua kom zoo dua ntawm qhov tshwj xeeb ntawm lub ntiajteb txawj nqus-pab maneuvers thiab lub tswv yim lub cav kub hnyiab, ESA's Juice spacecraft tab tom ua txoj hauv kev rau kev nrhiav pom hauv xyoo tom ntej.

Cov lus nug:

Q: Yuav siv sijhawm ntev npaum li cas rau Jupiter mus txog Jupiter?

A: Kua txiv yuav tsum tuaj txog hauv Jupiter system hauv 2031, kwv yees li yim xyoo tom qab nws tso tawm.

Q: Vim li cas Juice thiaj xav tau lub ntiajteb txawj nqus pab maneuver?

A: Lub ntiajteb txawj nqus pab maneuvers tso cai rau lub dav hlau txuag roj los ntawm kev siv lub gravitational rub ntawm cov ntiaj chaw kom tau txais kev nrawm thiab kho lawv txoj hauv kev.

Q: Juice yuav kawm dab tsi thaum nws lub hom phiaj ntawm Jupiter?

A: Cov kua txiv hmab txiv ntoo yuav tsom mus rau kev soj ntsuam ntxaws ntxaws ntawm Jupiter thiab nws peb lub hli loj: Ganymede, Callisto, thiab Europa, nrog rau qhov tshwj xeeb ntawm kev kawm txog lawv qhov xwm txheej thiab muaj peev xwm nyob.

Q: Lub hom phiaj ntawm kev ua haujlwm tsis ntev los no ua los ntawm Juice yog dab tsi?

A: Lub maneuver yog tsim nyog los ua kom tiav Juice txoj kev mus rau lub ntiaj teb-hli ob lub ntiajteb txawj nqus pab lub caij ntuj sov tom ntej no, uas yuav muab ib tug tseem ceeb boost rau lub spacecraft ceev ceev.

Q: Yuav ua li cas Juice tswj kev hloov pauv hloov pauv thaum nws taug kev mus rau Jupiter?

A: Cov kua txiv hmab txiv ntoo feem ntau tso siab rau nws cov thrusters me me rau kev kho me me kom txog thaum nws tuaj txog ntawm Jupiter hauv 2031, tom qab ua tiav lub cav zaum kawg kub hnyiab thaum mus txog rau lub ntiaj teb thaum lub Tsib Hlis 2024.