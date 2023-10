James Webb Telescope Uncovers Astonishing Jet Stream ntawm Jupiter

By

James Webb Telescope tau ua rau cov kws tshawb fawb xav tsis thoob ib zaug nrog nws qhov kev tshawb pom tshiab - cov duab zoo nkauj ntawm Jupiter, nthuav tawm cov dav hlau nrawm nrawm nrawm sib tw hla cov roj av loj loj. Lub moos nyob rau hauv qhov ceev tshaj 320 mph (515 kph) thiab ncua kev ncua deb ntawm ntau tshaj 3,000 mais (4,800 mais), cov kwj deg no muab kev pom zoo rau cov txheej txheem dynamic tshwm sim ntawm Jupiter.

Tus thawj coj ntawm txoj kev tshawb no, Ricardo Hueso, qhia kev xav tsis thoob ntawm qhov nrawm nrawm ntawm cov dav hlau ntws. Ntau xyoo ntawm kev saib xyuas Jupiter cov huab thiab cua tsis tau npaj cov kws tshawb fawb txog qhov ntsuas thiab qhov hnyav ntawm cov kev tshawb pom no. Cov cua no muaj zog heev uas yog tias lawv tshwm sim hauv ntiaj teb, lawv tuaj yeem ua rau tag nrho lub nroog sai sai.

Tshaj tawm hauv phau ntawv xov xwm Nature Astronomy, cov kev tshawb pom tsis ntev los no qhia tau hais tias lub dav hlau ntws ntawm Jupiter tuaj yeem sib tw lub zog ntawm Qib 5 cua daj cua dub hauv peb lub ntiaj teb. Qhov no muab kev nkag siab tseem ceeb ntawm qhov xwm txheej ntawm Jupiter qhov chaw.

Cov kws tshawb fawb tau cia siab tias cov duab siv lead ua ntshiab uas tau ntes los ntawm James Webb Telescope yuav ua rau peb nkag siab tob txog kev tsim huab thiab cov qauv huab cua ntawm Jupiter. Los ntawm kev txheeb xyuas cov ntaub ntawv los ntawm cov ntawv teev sijhawm tshwj xeeb thiab cov ntaub ntawv hais txog lub sijhawm cuam tshuam nrog cov kev soj ntsuam, cov kws tshawb fawb tuaj yeem nkag siab txog qhov tsim sai ntawm cov huab cua daj cua dub no.

Jupiter yog lub npe hu rau nws ntau huab, hazes, thiab cov qauv cua muaj zog. Cov kws tshawb fawb kwv yees tias cov cua kub ceev no yuav raug hloov pauv tseem ceeb hauv ob mus rau plaub xyoos tom ntej no, ntxiv rau qhov nyuaj ntawm cov pa roj cua loj heev.

Zuag qhia tag nrho, qhov kev tshawb pom tshiab kawg uas tau ua los ntawm James Webb Telescope tso lub teeb rau ntawm qhov txawv txav thiab muaj zog ntawm kev ua si hauv Jupiter qhov chaw. Qhov kev paub tshiab no coj peb los ze dua rau kev nthuav tawm qhov tsis meej ntawm cov pa roj loj heev.

