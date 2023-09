Nyiv lub SLIM Moon Lander Deplos Tiny Lunar Explorer

By

Nyiv qhov kev tshaj tawm tsis ntev los no ntawm SLIM lub hli lander suav nrog lub cim lunar explorer hu ua Lunar Excursion Vehicle 2 (LEV-2). Kev tshoov siab los ntawm cov menyuam yaus cov khoom ua si, LEV-2 yog ib qho hlau me me txog qhov loj ntawm lub pob ntaus pob. Ib zaug nyob rau lub hli, nws yuav tshem tawm ntawm lub SLIM lander thiab hloov nws ob halves mus rau lub lunar nto. SLIM, lossis Smart Lander rau Kev Tshawb Fawb Lub Hli, yog Nyij Pooj thawj qhov kev pom zoo ntawm lub hnub qub thiab tau pib ua ke nrog XRISM X-ray satellite nyob rau hauv H-2A foob pob hluav taws.

SLIM yog lub dav hlau me me uas ntsuas tsawg dua 9 ko taw hla thiab yuav siv ob peb lub hlis tom ntej mus txog lub hnub qub. Tom qab ntawd, nws yuav soj ntsuam nws qhov chaw tsaws hauv lub hli Shioli Crater rau ib hlis. Yog tias txhua yam mus raws li tau npaj tseg, LEV-2 yuav tso tawm ntawm tus neeg caij nkoj thiab pib dov mus ntes cov duab ntawm qhov chaw tsaws thiab nws ib puag ncig. LEV-2 tau nruab nrog ob lub koob yees duab thiab lub stabilizer los pab navigation, xa cov ntaub ntawv rov qab mus rau lub ntiaj teb los ntawm LEV-1, lwm qhov kev sojntsuam nrog SLIM.

Tus tsim ntawm LEV-2 yog kev sib koom tes ntawm HIRANO Daichi ntawm JAXA, cov chaw tsim khoom ua si Tomy, cov kws tshawb fawb ntawm Doshisha University, thiab Sony Group. Cov cuab yeej hloov pauv uas siv rau hauv cov menyuam yaus cov khoom ua si tau siv los ua kom LEV-2 txav tau zoo. Los ntawm kev siv cov thev naus laus zis tsim muaj zog thiab muaj kev nyab xeeb, tus naj npawb ntawm cov khoom hauv lub tsheb tau txo qis, ua rau nws muaj kev ntseeg siab. Tsis tas li ntawd, cov thev naus laus zis txo qis thiab txo qhov hnyav tau pab ua kom tau raws li qhov loj me ntawm kev ya saum SLIM lander.

Qhov no me me roboball tsis yog tsuas yog ua haujlwm rau lub hom phiaj kev tshawb fawb tab sis kuj yog tsom rau kev txhawb siab rau cov menyuam yaus thiab txhawb kev nyiam hauv kev tshawb fawb. Qhov kev cia siab yog tias cov menyuam yaus yuav pom LEV-2 thiab tau txais kev tshoov siab kom mus nrhiav kev tshawb fawb.

Cov Ntsiab Lus:

- Lunar Excursion Vehicle 2 (LEV-2): Ib qho me me hlau kheej kheej tsim los hla lub hnub ci thiab ntes cov duab.

- SLIM: Cov ntawv luv rau Smart Lander rau Kev Tshawb Fawb Lub Hli, lub dav hlau tsim los rau Nyij Pooj thawj lub hnub qub tsaws.

- Regolith: Cov txheej ntawm cov khoom siv xoob npog cov pob zeb ntawm lub hli saum npoo.

Qhov chaw:

- Cov ntawv xov xwm: Nyiv tshaj tawm SLIM lub hli lander, XRISM X-ray telescope ntawm qhov chaw doubleheader (video)

