Nyiv Launches Rocket rau hli nyob rau hauv kev sib tw rau av ntawm Lunar Surface

By

Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) tau ua tiav lub foob pob hluav taws mus rau lub hli, lub hom phiaj los ua lub teb chaws thib tsib kom ua tiav lub hli tsaws. Lub foob pob hluav taws H-IIA tau tawm ntawm Tanegashima Space Center tom qab ob peb ncua vim huab cua. Onboard lub foob pob hluav taws yog Smart Lander rau Kev Tshawb Fawb Moon (SLIM) thiab X-ray Imaging thiab Spectroscopy Lub Hom Phiaj (XRISM), ob qho tib si sib cais ua tiav tom qab tso tawm.

SLIM, lub lunar lander, yog lub hom phiaj rau tsaws nrog qhov tseeb, nyob rau hauv 100 meters ntawm nws lub hom phiaj, es tsis txhob ntawm ib tug dav tsaws rau lub hli. JAXA vam tias qhov kev ua yeeb yam no yuav qhib qhov rooj rau txoj kev tsaws tshiab hauv lub hli tom ntej thiab muaj feem cuam tshuam rau lwm lub ntiaj teb. SLIM xav tias yuav mus txog lub hli thaum ntxov 2024 vim nws txoj kev siv roj.

Yog tias ua tiav, Nyiv yuav koom nrog Tebchaws Meskas, Russia, Tuam Tshoj, thiab Is Nrias teb ua ib lub tebchaws uas tau tsaws saum lub hli. Is Nrias teb tsis ntev los no tau dhau los ua lub tebchaws thib plaub kom ua tiav qhov kev tsaws lunar, tshwj xeeb hauv cheeb tsam lunar sab qab teb ncej.

Ntxiv rau SLIM, XRISM lub hom phiaj tau teeb tsa los ua kev soj ntsuam raws li qhov chaw soj ntsuam. Nruab nrog lub telescope, X-ray imager, thiab spectrometer, XRISM yuav ntsuas cov ntsiab lus hauv cov hnub qub thiab galaxies thiab kawm qhov chaw plasma. Lub hom phiaj yog txhawm rau muab cov ntsiab lus tsis tau pom dua txog kev tsim cov qauv loj uas tsim los ntawm lub cev xilethi-aus.

Qhov no tsis yog Nyiv thawj zaug sim ntawm lunar tsaws. Lub teb chaws yav dhau los tau tshaj tawm OMOTENASHI lub hom phiaj hauv kev koom tes nrog NASA lub hom phiaj Artemis I, tab sis kev sib txuas lus tau ploj mus, ua rau kev txhuam cov haujlwm rov qab. Lwm lub hom phiaj ntiag tug los ntawm Hakuto-R kuj ua tsis tiav hauv av.

(Nyiv Aerospace Exploration Agency, Tanegashima Space Center, SLIM, XRISM, lunar landing, moon missions, Luna-25, OMOTENASHI, Artemis I mission, Hakuto-R mission)

Qhov chaw:

- Nyiv Aerospace Exploration Agency (JAXA)

- Cov duab Getty

Nco tseg: URLs rau cov peev txheej tau raug tshem tawm.