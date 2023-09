Unveiling the Secrets of K2-18 b: Lub Ntiaj Teb ntawm Kev Muaj Peev Xwm

By

Cov kws tshawb fawb siv James Webb Space Telescope tau ua qhov kev tshawb pom zoo txog K2-18 b, lub ntiaj teb nyob deb ntawm lub ntiaj teb. Lawv tau kuaj pom muaj carbon-based molecules, suav nrog methane thiab carbon dioxide, hauv ntiaj chaw huab cua. K2-18 b, uas yog kwv yees li 8.6 npaug ntawm qhov loj ntawm lub ntiaj teb, tau ntev ua qhov tsis paub. Cov kev tshawb fawb yav dhau los tau qhia txog qhov muaj peev xwm muaj nyob hauv dej hiav txwv ntawm nws qhov chaw, nrog rau cov huab cua nplua nuj hydrogen. Cov kev tshawb pom tsis ntev los no los ntawm Webb Space Telescope muab cov cim qhia txog kev muaj peev xwm ntawm lub neej.

K2-18 b orbits nyob ib ncig ntawm lub hnub qub dwarf txias hu ua K2-18, nyob rau hauv "Goldilocks cheeb tsam" qhov chaw uas lub ntiaj teb no tau txais lub hnub qub npaum li cas los tswj cov kua dej ntawm nws qhov chaw tsis muaj vaporization. Lub ntiaj teb zoo nkauj no nyob ze li ntawm 120 lub teeb xyoo deb ntawm Leo constellation thiab poob rau hauv qeb ntawm "Hycean ntiaj chaw." Cov ntiaj chaw hypothetical no yog tus cwj pwm los ntawm lawv qhov kub, dej-drenched xwm thiab hydrogen-dominated atmospheres, tsa kev xav paub ntawm cov kws tshawb fawb txog lawv lub peev xwm los txhawb lub neej.

Tus thawj coj ntawm txoj kev tshawb no, Nikku Madhusudhan, tau hais txog qhov tseem ceeb ntawm kev tshawb nrhiav ntau haiv neeg nyob ib puag ncig hauv kev tshawb nrhiav lub neej dhau lub ntiaj teb. Thaum qhov kev tsom xam ib txwm nyob ntawm cov pob zeb me me, lub ntiaj teb Hycean loj dua li K2-18 b muaj sijhawm ntau rau kev soj ntsuam huab cua.

Cov kws tshawb fawb tau sau cov kev xav zoo siab los ntawm lawv qhov kev tshawb pom. Kev nplua nuj ntawm methane thiab carbon dioxide, nrog rau qhov tsis muaj ammonia, qhia tias muaj cov dej hiav txwv zais hauv qab lub ntiaj teb qhov chaw muaj hydrogen-nplua nuj. Txoj kev tshawb no tseem qhia txog qhov muaj peev xwm ntawm cov molecule hu ua dimethyl sulphide (DMS), uas nyob hauv lub ntiaj teb yog tsim los ntawm cov kab mob nyob, xws li phytoplankton hauv peb cov dej hiav txwv.

Kev lees paub qhov muaj DMS nyob rau hauv qhov chaw ntawm K2-18 b yog lub hom phiaj ntawm kev soj ntsuam yav tom ntej siv Webb telescope. Txawm li cas los xij, nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum nco ntsoov tias thaum K2-18 b nyob hauv thaj chaw nyob thiab muaj huab cua nplua nuj nyob hauv carbon-based molecules, qhov no ib leeg tsis tau lees tias muaj lub neej. Nrog nws lub vojvoog loj dua thiab qhov ua tau ntawm txheej txheej ntawm cov dej khov siab siab, K2-18 b ua rau peb nco txog qhov sib txawv thiab tsis zoo ntawm lub cosmos thaum peb txuas ntxiv mus tshawb txog lub ntiaj teb nyob deb.

