Kev nkag siab tshiab rau hauv keeb kwm ntawm Gamma-Ray Bursts nthuav tawm los ntawm NASA Txoj Kev Kawm

Hauv kev tshawb fawb tsis ntev los no ua los ntawm NASA, ib pab pawg kws tshawb fawb tau tshawb pom qhov tseeb txog lub hauv paus chiv keeb ntawm gamma-ray tawg (GRBs). Los ntawm kev soj ntsuam ib qho tshwj xeeb ci GRB, hu ua GRB 230307A, siv ntau qhov chaw thiab hauv av tsom iav, suav nrog NASA's James Webb Space Telescope, Fermi Gamma-ray Space Telescope, thiab Neil Gehrels Swift Observatory, cov kws tshawb fawb tau txais kev nkag siab tshiab rau qhov tshwm sim zoo kawg li. .

Txoj kev tshawb no delved mus rau tom qab ntawm lub hnub qub neutron merger, uas yog lub hauv paus ntawm tawg lub luag hauj lwm rau lub gamma-ray tawg. Los ntawm cov kev soj ntsuam ua los ntawm NASA's James Webb Space Telescope, cov kws tshawb fawb tau tshawb pom qhov muaj cov tshuaj lom neeg lub cev tellurium hauv cov seem ntawm qhov tawg. Qhov kev tshawb pom no muab cov ntaub ntawv tseem ceeb hais txog qhov muaj pes tsawg leeg ntawm kilonova tsim thaum lub hnub qub neutron merger.

Tus thawj coj ntawm txoj kev tshawb no, Andrew Levan, tau hais txog qhov tseem ceeb ntawm James Webb Space Telescope qhov kev koom tes los txhawb peb txoj kev nkag siab ntawm lub hauv paus tsim hauv lub ntiaj teb. Los ntawm kev txheeb xyuas qhov chaw ntawm cov hnub qub neutron koom nrog hauv kev sib koom ua ke, txoj kev tshawb fawb tau qhia tias lawv nyob hauv lub kauv galaxy kwv yees li 120,000 xyoo teeb ntawm qhov chaw sib koom ua ke.

Thaum cov xwm txheej kilonova tshwm sim los ntawm lub hnub qub neutron kev sib koom ua ke yog qhov tsawg thiab nyuaj rau kev soj ntsuam, qhov kev tshawb pom ntawm qhov kev tshawb fawb no ua rau pom qhov xwm txheej thiab cov yam ntxwv ntawm cov xwm txheej no. Tsis tas li ntawd, kev tshawb fawb muaj cov pov thawj muaj zog los txhawb qhov kev xav ntev ntev tias cov ntsiab lus hnyav dhau ntawm cov hlau yog tsim los ntawm cov hnub qub neutron mergers.

Qhov kev sib koom tes no suav nrog ntau lub koob yees duab hauv qhov chaw thiab hauv av tau tso cai rau cov kws tshawb fawb los sau cov ntaub ntawv muaj txiaj ntsig txog GRB 230307A. Txoj kev tshawb nrhiav pom tau hais txog lub luag haujlwm hloov pauv ntawm telescopes xws li James Webb Space Telescope thiab cov cuab yeej yav tom ntej, xws li Nancy Grace Roman Space Telescope, txhawm rau txhim kho peb txoj kev nkag siab ntawm lub ntiaj teb, tshwj xeeb yog los ntawm kev ua kom muaj kev tshawb fawb txog cov xwm txheej tsis tshua muaj xws li kilonovae thiab cov ntsiab lus lawv. tsim tawm.

FAQ

Q: Dab tsi yog gamma-ray tawg?



A: Ib qho gamma-ray tawg yog qhov tawg heev uas tso tawm qhov tawg ntawm gamma-ray tawg.

Q: Lub kilonova yog dab tsi?



A: Ib kilonova yog qhov tawg tom qab ntawm lub hnub qub neutron kev sib koom ua ke, tus cwj pwm los ntawm kev tsim cov khoom hnyav.

Q: NASA's James Webb Space Telescope tau pab txhawb txoj kev kawm li cas?



A: NASA's James Webb Space Telescope tau ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev tshawb pom muaj cov tellurium, ib qho tseem ceeb, nyob rau hauv cov seem ntawm lub hnub qub neutron merger tawg, muab kev nkag siab rau hauv cov ntsiab lus ntawm lub kilonova.

Q: Cov ntaub ntawv pov thawj dab tsi tau muab rau kev tsim cov khoom hnyav tshaj hlau?



A: Txoj kev tshawb no muaj cov pov thawj muaj zog uas lub hnub qub neutron mergers yog qhov muaj peev xwm tsim cov khoom hnyav tshaj hlau.

Q: Nyob deb npaum li cas yog lub kauv galaxy uas cov hnub qub neutron koom nrog hauv kev sib koom ua ke nyob?



A: Cov hnub qub neutron tau nyob kwv yees li 120,000 lub teeb xyoo deb ntawm qhov chaw sib koom ua ke hauv ib lub galaxy kauv.

