Tshawb nrhiav Jupiter: James Webb Telescope Qhia Mesmerizing Duab ntawm Cov Roj Loj

NASA's James Webb Space Telescope txuas ntxiv ua rau cov kws tshawb fawb xav tsis thoob nrog nws qhov kev tshawb pom, lub sijhawm no muab cov duab ntxim nyiam ntawm Jupiter huab cua. Siv nws lub zeem muag txawv txawv, Webb Telescope tau nthuav tawm cov yam ntxwv uas tsis tau pom dua ua ntej uas tau ua rau cov neeg tshawb fawb xav tsis thoob.

Ib qho kev tshawb pom tshiab tsim los ntawm James Webb Telescope yog kev ntes cov duab piav qhia txog lub dav hlau nrawm nrawm ntsuas tshaj 4800 mais dav ntawm Jupiter tus kab hluav taws xob. Cov duab no muab cov kws tshawb fawb txog kev nkag siab tshiab rau kev nyab xeeb thiab kev ua haujlwm ntawm cov pa roj loj. Ricardo Hueso ntawm University of the Basque Country hauv Bilbao, Spain, tau hais tias nws xav tsis thoob, hais tias, "Qhov peb ib txwm pom zoo li qhov muag plooj plooj hauv Jupiter cov huab cua tam sim no tshwm sim raws li cov yam ntxwv uas peb tuaj yeem taug qab nrog lub ntiaj teb kev sib hloov ceev."

Siv nws cov cuab yeej NIRCam, Webb Telescope coj cov duab ntawm Jupiter txhua 10 teev nyob rau tag nrho Jupiter hnub nyob rau hauv Lub Xya hli ntuj 2022. Cov duab no, coj nyob rau hauv plaub txawv lim muaj peev xwm soj ntsuam me me kev hloov nyob rau hauv qhov chaw sib txawv, tso cai rau cov kws tshawb fawb los kawm Jupiter lub cua nyob rau hauv. nthuav dav dua. Tsis tas li ntawd, lub koob yees duab tau muab tso rau hauv qhov siab dua-qhov siab ntawm cov huab cua, nyob ntawm 25-50 mais saum lub ntiaj teb huab saum huab cua. Qhov ceev ntawm lub dav hlau pom kwj dej tau ntsuas kwv yees li 515 mais ib teev, sai dua li Qeb 5 nag xob nag cua hauv ntiaj teb.

James Webb Space Telescope, qhov loj tshaj plaws thiab muaj zog tshaj qhov chaw tsom iav raj tau tsim, yog ib feem ntawm NASA's Great Observatories. Nws lub hom phiaj tseem ceeb yog txhawm rau ntes thiab tsom teeb pom kev, ua rau cov kws tshawb fawb ua phooj ywg ntxiv rov qab rau lub sijhawm dua li yav dhau los. Muab tso rau ntawm L2 Lagrange taw tes, 1.5 lab mais deb ntawm lub ntiaj teb, Webb Telescope muab lub ntsiab lus tshwj xeeb rau kev kawm cov khoom saum ntuj ceeb tsheej thiab cov xwm txheej.

Cov duab ntxim nyiam ntawm Jupiter tau khaws los ntawm James Webb Telescope, ua ke nrog lub koob yees duab lub peev xwm pom hauv lub teeb infrared thiab nws kev koom tes nrog Hubble Space Telescope, tau tso cai rau cov kws tshawb fawb tshawb pom thiab taug qab Jupiter lub dav hlau ntws thawj zaug. Cov kev tshawb pom no muab kev nkag siab tob dua ntawm cov pa roj loj heev hauv huab cua thiab ua rau peb txoj kev paub dav dav ntawm lub ntiaj teb.

