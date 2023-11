Kev nkag siab tshiab: nthuav tawm Lub Hnub Qub Zoo Tshaj Plaws hauv Lub Plawv ntawm peb Milky Way Galaxy

Ib cheeb tsam txawv tshaj plaw ntawm lub hnub qub tsim, npog los ntawm cov hmoov av tuab, tau pom tsuas yog 300 lub teeb xyoo deb ntawm lub qhov dub loj heev nyob ntawm lub hauv paus ntawm peb Milky Way galaxy. Ua tsaug rau qhov muaj peev xwm ua tau zoo ntawm James Webb Space Telescope (JWST), qhov kev ntxim nyiam panorama tau raug ntes nyob rau hauv tag nrho nws lub yeeb koob zoo nkauj.

Dubbed "Sagittarius C," lub hnub qub-tsim cheeb tsam dazzles nrog dazzling zaub ntawm 500,000 glittering hnub qub tiv thaiv ib tug backdrop ntawm ethereal xiav luminescence. Lub crowning jeweling ntawm lub ntiaj teb no marvel yog ib qho kev sib sau ntawm me nyuam hnub qub, hu ua protostars, nyob rau hauv ib tug compact pawg, pom ntawm sab laug ntawm daim duab. Ntawm lawv yog ib lub hnub qub nascent uas twb tau loj hlob 30 npaug ntau dua li peb lub hnub, hinting ntawm nws txoj hmoo yuav los ua lub supernova hauv ob peb lab xyoo.

Cov hnub qub yug nyob rau hauv pawg ntawm txias, ntom molecular hydrogen uas succumb mus rau rub ntawm lub ntiajteb txawj nqus, collapsing rau lawv tus kheej. Cov pawg no tau ntim nrog cov plua plav interstellar, pab tswj qhov kub thiab txias zero. Hauv qee qhov chaw, cov plua plav tau npog tob heev uas txawm tias JWST lub xeev-ntawm-lub-kos duab infrared tsis pom kev tawm tsam kom nkag mus rau lawv cov opaqueness. Txawm li cas los xij, nyob rau hauv cov huab cua cosmic no pw cov hnub qub nyob rau hauv cov theem pib ntawm kev tsim, xws li cov protocluster showcased nyob rau hauv daim duab no, qhov twg lawv cov cua tau dispelled cov plua plav enshrouding, nthuav tawm lawv lub neej ci ntsa iab.

Qhov no mesmerizing JWST duab ntawm Sagittarius C, soj ntsuam los ntawm ib tug thoob ntiaj teb pab neeg soj ntsuam lub hnub qub tsim nyob rau hauv lub Galactic Center, yog coj los ntawm Samuel Crowe, ib tug undergraduate menyuam kawm ntawv los ntawm University of Virginia. Crowe hais txog qhov tshwj xeeb kev daws teeb meem thiab rhiab heev ntawm JWST's colossal 6.5-meter daim iav, qhov loj tshaj plaws qhov chaw tsom iav raj tau tshaj tawm, uas tau ua rau kev tshawb pom ntau yam tshiab.

Ib qho kev tshwm sim tshwm sim yog qhov muaj cov dej ntws tawm los ntawm cov protostars, radiating fiery luminescence tiv thaiv lub nraub qaum ntawm cov duab ntxoov ntxoo molecular hydrogen huab. Nyob rau saum toj no somber huab pw foreground hnub qub, thaum nyob rau hauv qis ntug, illuminated seem ntawm ionized hydrogen gleam brilliantly nyob rau hauv lub zog ntawm ultraviolet lub teeb los ntawm lwm cov hluas, loj hnub qub. Txawm hais tias cov kev tshawb fawb yav dhau los tau tshawb pom qhov ionized hydrogen, qhov loj ntawm thaj av no, hla 25 lub teeb-xyoo raws li tau ntes los ntawm JWST, tau ua rau cov zej zog kev tshawb fawb xav tsis thoob. Crowe npaj siab mus delve tob rau hauv qhov kev tshawb nrhiav zoo siab no thiab tshawb xyuas qhov "kab koob" enigmatic tho los ntawm cov roj ionized hauv seemingly random orientations.

Nyob ze li ntawm 26,000 lub teeb-xyoos deb ntawm peb, Galactic Center yog lub hom phiaj ntxim nyiam rau cov neeg ua haujlwm hnub qub uas siv JWST vim nws qhov tseem ceeb ntawm kev tsim lub hnub qub. Lub Chaw Galactic qhia qee qhov zoo sib xws nrog cov galaxies tsim sai tom qab lub Big Bang uas tau pom los ntawm JWST, zoo li ci dua li qhov xav tau. Ib qho kev piav qhia rau qhov tshwm sim no yog tias lawv txhawb nqa cov hnub qub loj dua li qub galaxies.

Kev kawm nruj heev ntawm Galactic Center ua rau cov kws tshawb fawb astronomers tshawb xyuas qhov kev xav ntawm lub hnub qub tsim nyob rau hauv cov xwm txheej hnyav tshaj plaws. Lawv tsom kom nkag siab seb cov hnub qub loj npaum li cas yuav yug los nyob rau hauv lub hnub qub-yug thaj tsam ntawm lub galactic core lossis sab nrauv ntawm Milky Way tus kauv caj npab. Feem ntau, lub hnub qub-tsim nebulae ua rau muaj feem ntau ntawm cov hnub qub loj tshaj plaws, hu ua M-dwarfs, nrog rau kev yug me nyuam poob qis raws li cov hnub qub loj tuaj. Yog li ntawd, tsuas yog ib tug puv tes ntawm cov hnub qub loj tshaj plaws, ntau pua zaus ntawm peb lub hnub, muaj nyob hauv Milky Way.

Cov qauv no, hu ua stellar pib loj muaj nuj nqi (IMF), perplexes astronomers uas tseem tsis tau to taub tag nrho nws cov kev tswj mechanisms. Txawm li cas los xij, muab lub hnub qub hnyav uas tau pom nyob rau hauv Galactic Center, muaj qhov ua tau tias IMF tuaj yeem cuam tshuam, nyiam tsim kom muaj ntau lub hnub qub loj. Yog tias qhov no muaj tseeb, nws kuj tuaj yeem siv rau cov galaxies ntxov tshaj plaws. IMF siab dua tuaj yeem piav qhia qhov tshwj xeeb luminosity ntawm cov galaxies, vim tias cov hnub qub loj tshaj plaws nthuav tawm lub teeb ci tshaj plaws.

Rubén Fedriani los ntawm Instituto Astrofísica de Andalucía hauv Spain hais tias "Lub Chaw Galactic yog qhov chaw muaj neeg coob coob, muaj kev ntxhov siab." “Muaj cov huab cua huab cua uas muaj zog, uas tau tsim cov hnub qub, uas tom qab ntawd cuam tshuam cov pa ib puag ncig nrog lawv cov cua ntws tawm, dav hlau, thiab hluav taws xob. Webb tau muab ntau cov ntaub ntawv rau peb ntawm qhov chaw huab cua no, thiab peb nyuam qhuav pib khawb rau hauv. "

Cov lus nug:

Q: Dab tsi yog James Webb Space Telescope?

A: Lub James Webb Space Telescope (JWST) yog qhov loj tshaj plaws ntawm qhov chaw tsom iav uas tau tshaj tawm. Nws yog lub npe nrov rau nws qhov kev daws teeb meem zoo tshaj plaws thiab kev nkag siab zoo, ua rau cov kws tshawb fawb txog hnub qub ntes cov duab ntxim nyiam thiab sau cov ntaub ntawv tseem ceeb.

Q: Lub hnub qub tsim li cas?

A: Cov hnub qub tsim nyob rau hauv clumps ntawm txias, ntom molecular hydrogen uas tawg nyob rau hauv lub zog ntawm lub ntiajteb txawj nqus. Cov clumps no nplua nuj nyob rau hauv interstellar plua plav, uas pab tswj qhov kub thiab txias thaum lub hnub qub txheej txheem.

Q: Galactic Center yog dab tsi?

A: Lub Chaw Galactic yog hais txog thaj tsam hnyav, bustling ntawm lub hauv paus ntawm peb lub Milky Way galaxy. Nws yog thaj chaw ntawm kev tsim lub hnub qub loj heev thiab ua qhov chaw sim rau peb txoj kev nkag siab ntawm lub hnub qub yug thiab evolution.

Q: Dab tsi yog qhov stellar pib loj muaj nuj nqi (IMF)?

A: Lub stellar pib loj muaj nuj nqi (IMF) yog ib tug qauv uas piav qhia txog kev faib ntawm lub hnub qub pawg thaum lub sij hawm ntawm lawv tsim. Nws nthuav tawm cov txheeb ze zaus ntawm cov hnub qub nrog ntau pawg thiab muab kev nkag siab rau hauv cov txheej txheem tswj kev tsim lub hnub qub.

Q: Lub Chaw Galactic nyob deb npaum li cas los ntawm Lub Ntiaj Teb?

A: Lub Chaw Galactic nyob ze li ntawm 26,000 xyoo teeb ntawm lub ntiaj teb.