Tshawb nrhiav lub dav hlau ceev ceev hauv Jupiter's Atmosphere: Kev soj ntsuam los ntawm James Webb Space Telescope

James Webb Space Telescope (JWST), ua haujlwm los ntawm NASA, tau ua qhov kev tshawb pom nyob rau hauv Jupiter qhov chaw. Siv nws lub koob yees duab ze-Infrared (NIRCam), JWST tau ntes cov duab uas qhia txog qhov tshwm sim yav dhau los tsis paub: lub dav hlau nrawm nrawm txuas ntxiv 3,000 mais nyob rau qhov dav saum huab cua thawj txheej ze ntawm Jupiter's equator. Qhov kev tshawb pom no muab cov kev pom muaj txiaj ntsig zoo rau qhov kev hloov pauv ntawm Jupiter qhov cua turbulent thiab nthuav tawm lub peev xwm zoo kawg nkaus ntawm Webb telescope hauv kev kawm xws li atmospheric nta.

JWST qhov kev soj ntsuam ntawm Jupiter tau ua ib feem ntawm Kev Tshawb Fawb Txog Kev Tshawb Fawb Thaum Ntxov, nrog rau kev tsom mus rau kev ntes cov duab ntawm 10 teev, sib npaug rau ib hnub Jupiter. Los ntawm kev siv cov ntxaij lim dej sib txawv, lub tsom iav raj muaj peev xwm txheeb xyuas qhov txawv ntawm cov huab cua me me ntawm qhov siab sib txawv hauv Jupiter qhov chaw.

Tsis zoo li lub luag haujlwm yav dhau los uas feem ntau tshuaj xyuas cov txheej txheem qis dua thiab tob dua ntawm Jupiter qhov chaw, JWST sawv tawm los ntawm kev nkag mus tob rau hauv qhov ze-infrared spectrum. Qhov no tso cai rau nws kawm txog qhov siab dua cov txheej txheem ntawm Jupiter cov huab cua, kwv yees li 15-30 mais saum lub ntiaj teb huab cua. Hauv cov duab ze-infrared no, cov huab cua sab saud uas feem ntau tshwm sim raws li qhov tsis pom tseeb tam sim no qhia cov ntsiab lus zoo dua, tshwj xeeb nyob ib puag ncig thaj tsam equatorial.

Lub dav hlau tshiab tau txheeb xyuas ntawm cov kev sib tw Jupiter ntawm qhov ceev tshaj plaws ntawm kwv yees li 320 mais toj ib teev, ob npaug ntawm cov cua kub ceev ntawm Qib 5 cua daj cua dub hauv ntiaj teb. Nyob rau thaj tsam li 25 mais saum Jupiter huab cua txheej, nyob rau hauv qis qis stratosphere, lub dav hlau ceev ceev no nthuav qhia cov kev kawm txaus nyiam.

Txhawm rau kom nkag siab zoo dua qhov kev hloov pauv ntawm huab cua nrawm nrog qhov siab thiab qhov muaj cua txias, pab pawg tshawb fawb tau muab piv rau cov qauv cua uas tau pom los ntawm JWST ntawm qhov siab siab dua rau cov uas tau pom los ntawm Hubble Space Telescope ntawm cov txheej sib sib zog nqus ntawm Jupiter qhov chaw. Qhov kev sib piv no tau tso cai rau lawv los saib xyuas kev txhim kho ntawm cov cua daj cua dub thiab tau txais kev nkag siab txog peb-seem qauv ntawm huab cua huab cua.

Los ntawm kev sib txuas cov kev daws teeb meem tshwj xeeb thiab qhov dav dav ntawm JWST nrog cov kev soj ntsuam tseem ceeb los ntawm Hubble Space Telescope, pab pawg tshawb fawb tuaj yeem txheeb xyuas thiab taug qab cov huab cua me me uas tau ua qhov ntsuas rau lub dav hlau ceev ceev. Cov kev soj ntsuam no tseem muab cov ntsiab lus tseem ceeb rau kev nkag siab qhov chaw nruab nrab ntawm Jupiter thiab cov cua daj cua dub tshwm sim ntawm nws tus kheej ntawm lub dav hlau ntws.

Txhawm rau tshawb xyuas ntxiv cov yam ntxwv ntawm lub dav hlau ntws, pab pawg tshawb fawb npaj yuav ua cov kev soj ntsuam ntxiv siv James Webb Space Telescope. Txoj kev tshawb fawb txuas ntxiv no txhawm rau tshawb xyuas seb qhov ceev thiab qhov siab ntawm lub dav hlau kwj dej puas muaj kev hloov pauv raws sijhawm.

