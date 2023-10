Tshiab-Discovered Element Pom nyob rau hauv lub tom qab ntawm Cosmic kev sib tsoo

By

Ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no siv NASA's James Webb Space Telescope (JWST) tau tshaj tawm tias muaj tellurium, ib qho tsis tshua muaj nyob hauv lub ntiaj teb, tom qab kev sib tsoo ntawm ob lub hnub qub neeg tuag nyob ze li ntawm 1 billion light-years deb. Qhov kev tshawb pom tshiab no muaj txiaj ntsig zoo rau kev nkag siab txog cov txheej txheem ntawm cov khoom tsim hauv lub ntiaj teb.

Thawj coj los ntawm Andrew Levan los ntawm Radboud University hauv Netherlands, txoj kev tshawb no qhia tau hais tias qhov tseem ceeb ntawm JWST hauv kev sau cov qhov khoob ntawm peb txoj kev nkag siab txog keeb kwm ntawm cov tshuaj lom neeg. Levan hais tias kev tshawb nrhiav ntawm cov khoom ploj no tau dhau los ua tsaug rau qhov muaj peev xwm siab tshaj ntawm Webb telescope.

Cov kws tshawb fawb ntseeg tias cov hnub qub neutron pom los ntawm JWST yog ib lub hnub qub loj loj uas muaj nyob hauv lub galaxy ua ntej sib koom ua ke. Thaum ib qho ntawm cov hnub qub no tau mus txog qhov kawg ntawm nws txoj sia nyob thiab tawg ua lub supernova, nws tau tawm ntawm nws lub galaxy thiab mus txog 120,000 xyoo teeb. Lub hnub qub thib ob tau ua raws li kev sib haum xeeb, tsis tau ob lub cev tseem muaj zog ua ke txawm tias tom qab raug ntiab tawm ntawm lawv lub tsev galaxy.

Kev sib xyaw ua ke ntawm ob lub hnub qub neutron rau hauv ib qho chaw tau tshwm sim ntau pua lab xyoo tom qab, nrog qhov xwm txheej zoo kawg li no tshwm sim rau lub Peb Hlis 7 xyoo no. Paub tias yog kilonova, lub cosmic merger tsim ib tug gamma-ray tawg (GRB) uas tau soj ntsuam rau cov ntaub ntawv-tawg 200 vib nas this. Kev tshawb pom ntawm tellurium nyob rau hauv cov khib nyiab nyob ib puag ncig kev sib koom ua ke tau ua tiav los ntawm kev soj ntsuam ntawm JWST, nrog rau kev siv zog ntawm Fermi chaw soj ntsuam thiab Neil Gehrels Swift Observatory.

Qhov kev tshawb nrhiav hnub qub tshiab no txhawb nqa peb txoj kev nkag siab ntawm kev tsim cov khoom hnyav thiab qhib qhov muaj txiaj ntsig zoo rau kev tshawb pom yav tom ntej. Raws li tau hais los ntawm Ben Gompertz, tus xibfwb ntawm University of Birmingham hauv tebchaws Askiv, James Webb Space Telescope twb dhau qhov kev cia siab thiab muaj peev xwm nthuav tawm txawm tias hnyav dua, hloov pauv peb txoj kev paub txog lub ntiaj teb.

FAQ:

Q: Dab tsi yog James Webb Space Telescope?

A: James Webb Space Telescope yog lub chaw soj ntsuam muaj zog ua haujlwm los ntawm NASA.

Q: Vim li cas tellurium suav tias tsis tshua muaj nyob hauv ntiaj teb?

A: Tellurium tsis tshua muaj nyob rau hauv lub ntiaj teb vim nws feem ntau pom nyob rau hauv koom nrog nrog kub, tooj liab, thiab lwm yam minerals.

Q: Lub kilonova yog dab tsi?

A: Ib kilonova yog ib qho kev tshwm sim astronomical uas tshwm sim thaum ob lub hnub qub neutron sib tsoo, ua rau muaj kev tso tawm ntawm lub zog loj heev thiab tsim cov khoom hnyav.

Source: [NASA](https://www.nasa.gov/)