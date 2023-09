Is Nrias teb ua tau zoo tshaj tawm Aditya-L1 Spacecraft los kawm lub hnub

By

Thaum lub Cuaj Hlis 2, Lub Chaw Tshawb Fawb Indian Chaw (ISRO) tau pib lub dav hlau Aditya-L1, kos npe rau Is Nrias teb thawj lub luag haujlwm saib hnub ci. Lub dav hlau pib nws txoj kev mus rau 110-hnub mus rau Lagrange Point-1 ntawm Lub Hnub-Earth system tom qab muaj kev vam meej trans-Lagrangean Point insertion maneuver. Qhov kev ua haujlwm no tau thawb cov khoom siv tes ua tawm ntawm lub ntiaj teb lub orbit thiab mus rau txoj hauv kev mus rau Sun-Earth L1 point.

Lagrange Points, raws li tau hais los ntawm NASA, yog cov haujlwm hauv qhov chaw uas lub zog gravitational ntawm ob lub cev zoo li lub hnub thiab lub ntiaj teb tsim cov cheeb tsam zoo dua ntawm kev nyiam thiab kev tawm tsam. Cov ntsiab lus no tuaj yeem siv los ntawm lub dav hlau ua "chaw nres tsheb" kom nyob twj ywm hauv qhov chaw ruaj khov nrog kev siv roj tsawg.

Lub dav hlau Aditya-L1 yuav muab tso rau hauv lub halo orbit nyob ib ncig ntawm L1, uas yog kwv yees li 1.5 lab km ntawm lub ntiaj teb, uas yog tsuas yog 1% ntawm lub ntiaj teb-Sun deb. Lub tswv yim txoj haujlwm no yuav ua kom tsis muaj kev cuam tshuam kev soj ntsuam ntawm lub hnub, tso cai rau Is Nrias teb cov kws tshawb fawb tau txais kev nkag siab tshiab txog qhov nruab nrab ntawm peb lub hnub ci.

ISRO txoj kev vam meej kev hloov pauv mus rau lwm lub cev ntuj ceeb tsheej lossis qhov chaw nyob hauv qhov chaw tau pom tias lawv muaj kev txawj ntse hauv qhov chaw tshawb nrhiav. Lub hom phiaj no ua raws li ISRO txoj kev ua tiav yav dhau los mus rau lub hnub thiab lub hli.

Lub dav hlau Aditya-L1 yuav siv sij hawm tsawg kawg tsib xyoos tom ntej no kawm txog ntau yam ntawm lub hnub los ntawm nws lub orbit ncig L1. Qhov kev tshawb fawb tshwj xeeb no yuav ua rau peb nkag siab txog lub hnub thiab nws qhov cuam tshuam rau lub ntiaj teb. Lub hom phiaj sawv cev rau lub sijhawm tseem ceeb rau Is Nrias teb txoj kev tshawb nrhiav qhov chaw thiab qhib qhov rooj rau kev nce qib kev tshawb fawb ntxiv.

Zuag qhia tag nrho, kev ua tiav kev xa tawm thiab kev hloov pauv ntawm Aditya-L1 spacecraft cim qhov ua tiav tseem ceeb rau Is Nrias teb lub chaw haujlwm chaw, ISRO. Lub hom phiaj no yuav ua rau cov kws tshawb fawb Indian tuaj yeem sau cov ntaub ntawv tseem ceeb txog lub hnub thiab ua kom peb nkag siab tob txog qhov nruab nrab ntawm peb lub hnub ci.

Qhov chaw:

- Lub koom haum Indian Chaw Tshawb Fawb (ISRO)

- National Aeronautics thiab Space Administration (NASA)