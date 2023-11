Tshiab Ultrasound Imaging Technique tso cai rau kev soj ntsuam tiag tiag ntawm Macrophages hauv Kev Ua

Cov kws tshawb fawb hauv Penn State tau tsim ib txoj hauv kev ua npuas-raws li txoj hauv kev uas ua rau kev soj ntsuam lub sijhawm ntawm macrophages, ib yam tseem ceeb ntawm lub cev tiv thaiv kab mob, nyob rau hauv cov ntaub so ntswg tsiaj siv ultrasound imaging technology. Macrophages ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv peb lub cev tiv thaiv kab mob, hla qhov sib txawv ntawm lub cev thiab kev tiv thaiv kab mob thiab pab ua haujlwm xws li kev sib ntaus sib tua thiab txhawb kev tsim cov ntaub so ntswg. Txawm li cas los xij, txog tam sim no, pom lawv cov dej num hauv lub cev tau nyuaj.

Kev lig kev cai, kev kuaj xyuas ultrasound tau ua tsis tiav qhov sib txawv macrophages los ntawm lwm lub hlwb, vim lawv coj zoo ib yam. Txhawm rau kov yeej qhov kev txwv no, Penn State cov kws tshawb fawb tau tsim ib tus neeg sawv cev sib txawv siv nanoemulsions, uas yog cov roj me me uas muaj kev cuam tshuam cov suab paj nruag ultrasound zoo. Cov nanoemulsions tau nkag mus rau cov macrophages, uas ua rau lawv sab hauv. Thaum raug ultrasound nthwv dej, cov tee dej tau hloov mus rau theem, tsim cov npuas roj uas muab cov duab tsim nyog sib txawv kom paub qhov txawv ntawm cov macrophages los ntawm cov hlwb nyob ib puag ncig.

Hauv kev sim ua pov thawj ntawm cov tswv yim siv cov qauv porcine, pab pawg ua tiav pom cov macrophages hauv lub sijhawm. Cov txheej txheem kev tshuaj ntsuam xyuas no tuaj yeem ua rau peb nkag siab txog qhov kev tiv thaiv kab mob ua haujlwm li cas thiab cov kab mob zoo li cas, nrog rau kev pab txhim kho kev kho mob ntawm tes zoo dua.

Kev siv yav tom ntej ntawm cov thev naus laus zis no tuaj yeem txuas ntxiv dhau ntawm macrophages mus rau lwm hom kev tiv thaiv kab mob thiab kev saib xyuas cov quav hniav hauv cov hlab ntsha. Cov kws tshawb fawb tseem tsom mus koom tes nrog cov kws tshawb fawb txog kev tiv thaiv kab mob uas xav siv cov txheej txheem no rau lawv cov kev tshawb fawb.

Txoj kev ntsuas ultrasound tshiab no tuav cov lus cog tseg zoo hauv kev qhib tag nrho cov peev txheej ntawm kev kho mob macrophage rau ntau yam kev noj qab haus huv, suav nrog mob qog noj ntshav, kab mob autoimmune, kab mob, thiab cov ntaub so ntswg puas. Los ntawm kev muab lub sijhawm saib tiag tiag ntawm cov haujlwm ntawm tes hauv lub cev, cov kws tshawb fawb tuaj yeem tau txais kev nkag siab zoo rau kev kis kab mob thiab kho cov txheej txheem, ua rau cov tswv yim kho mob zoo dua.

Cov Lus Nquag Nug (FAQ)

Dab tsi yog macrophages?

Macrophages yog ib hom kab mob hauv lub cev uas ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv ntau lub cev tiv thaiv kab mob, suav nrog kev kuaj xyuas thiab tshem tawm cov kab mob, txhawb kev kho qhov txhab, thiab tswj kev tiv thaiv kab mob.

Dab tsi yog qhov tseem ceeb ntawm kev pom macrophages hauv lub sijhawm tiag tiag?

Kev pom lub sijhawm tiag tiag ntawm macrophages tso cai rau cov kws tshawb fawb los soj ntsuam lawv cov haujlwm hauv lub cev, muab kev nkag siab txog kev kis kab mob thiab kho cov txheej txheem kho. Cov ntaub ntawv no tuaj yeem pab txhawb kev txhim kho kev kho mob zoo dua rau cov mob xws li mob qog noj ntshav, mob autoimmune, kab mob, thiab cov ntaub so ntswg puas.

Cov txheej txheem tshiab ultrasound ua haujlwm li cas?

Cov txheej txheem suav nrog kev qhia nanoemulsions, cov roj me me, rau cov macrophages. Nyob rau hauv ultrasound nthwv dej, cov tee no tau hloov mus rau theem, tsim cov npuas roj uas tuaj yeem kuaj pom thiab paub qhov txawv ntawm cov hlwb nyob ib puag ncig, ua kom pom lub sijhawm tiag tiag ntawm macrophages hauv cov ntaub so ntswg tsiaj.

Cov kev siv yav tom ntej ntawm cov tshuab no yog dab tsi?

Cov kws tshawb fawb tau npaj los tshawb nrhiav kev siv cov txheej txheem no rau kev pom lwm hom kev tiv thaiv kab mob hauv tib neeg lub cev thiab saib xyuas cov quav hniav hauv cov hlab ntsha. Lawv kuj tseem qhib rau kev koom tes nrog cov kws tshawb fawb txog kev tiv thaiv kab mob uas xav siv txoj kev ntsuas no rau lawv txoj kev kawm.