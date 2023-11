Tshawb nrhiav qhov cuam tshuam ntawm Niam Txiv Hnub Nyoog rau Ntev thiab Kev Noj Qab Haus Huv nyob rau hauv yoov thiab kab mob

Ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no tau tshaj tawm hauv phau ntawv Journal Aging delves rau hauv kev sib raug zoo ntawm niam txiv hnub nyoog thiab lub neej thiab kev noj qab haus huv ntawm ob hom kab mob: cov txiv hmab txiv ntoo ya Drosophila melanogaster thiab nematode Caenorhabditis elegans.

Cov kev tshawb fawb yav dhau los tau sim nthuav tawm qhov cuam tshuam ntawm niam txiv hnub nyoog ntawm ntau yam kev lom neeg, xws li kev yug me nyuam, kev ua neej, thiab kev noj qab haus huv tag nrho. Txawm li cas los xij, cov kev tshawb fawb no feem ntau tau ua tiav cov txiaj ntsig tsis txaus ntseeg vim muaj kev sib txawv ntawm cov hom sib txawv thiab qhov loj me me.

Coj los ntawm cov kws tshawb fawb Camille Lenzi, Alexis Piat, Pascal Schlich, Judith Ducau, Jean-Claude Bregliano, Hugo Aguilaniu, thiab Anne Laurençon los ntawm cov koom haum hwm suav nrog IM Projet, Caduceum, INRAE, IBDM, Instituto Serrapilheira, thiab Universite Claude Bernard-L. Qhov kev tshawb fawb tshiab no nrhiav kom pom lub teeb ntawm cov txheej txheem molecular hauv qab cuam tshuam ntawm niam txiv hnub nyoog ntawm cov xeeb ntxwv lifespan.

Cov kws tshawb fawb tau soj ntsuam cov kab mob isogenic ntawm ob qho tib si Drosophila melanogaster thiab Caenorhabditis elegans. Los ntawm kev sib piv cov niam txiv ntawm cov tub ntxhais hluas thiab cov laus, lawv nrhiav tau ib qho qauv zoo: cov niam txiv laus zuj zus ua rau lub neej luv luv rau cov xeeb ntxwv hauv ob hom.

Zoo kawg li, pab neeg no kuj pom tau tias qhov tsis zoo ntawm cov niam txiv muaj hnub nyoog laus dua ntawm kev ua neej nyob thiab kev noj qab haus huv tuaj yeem thim rov qab. Tsuas yog hloov mus rau ib tiam ntawm cov niam txiv hluas zoo kawg nkaus txhim kho lub neej ntev thiab kev noj qab haus huv tag nrho ntawm cov menyuam yaus.

Cov kev tshawb pom no qhia txog qhov muaj txiaj ntsig zoo uas tsis yog noob caj noob ces uas cuam tshuam qhov cuam tshuam ntawm niam txiv hnub nyoog dhau los ntawm lub neej thiab kev noj qab haus huv ntawm cov xeeb ntxwv.

Txoj kev tshawb no qhib txoj hauv kev tshiab ntawm kev tshawb fawb txog kev nkag siab txog kev sib raug zoo ntawm niam txiv hnub nyoog thiab kev noj qab haus huv mus sij hawm ntev ntawm cov tiam tom ntej. Los ntawm kev txiav txim siab txog cov txheej txheem molecular hauv kev ua haujlwm, cov kws tshawb fawb tuaj yeem txheeb xyuas cov kev cuam tshuam uas tuaj yeem txo qhov tsis zoo cuam tshuam nrog cov hnub nyoog niam txiv laus.

Cov Lus Nquag Nug (FAQ)

Q: Vim li cas niam txiv hnub nyoog tseem ceeb?



A: Cov hnub nyoog niam txiv tuaj yeem muaj ntau yam cuam tshuam rau cov xeeb ntxwv, suav nrog kev ua neej nyob thiab kev noj qab haus huv tag nrho. Cov laus niam txiv muaj hnub nyoog tau cuam tshuam nrog kev pheej hmoo ntxiv rau qee yam kab mob caj ces thiab kev ua neej luv luv hauv qee hom.

Q: Cov kab mob dab tsi tau kawm hauv qhov kev tshawb fawb no?



A: Cov kws tshawb fawb tau tsom mus rau ob hom kab mob: cov txiv hmab txiv ntoo ya Drosophila melanogaster thiab nematode Caenorhabditis elegans.

Q: Puas yog txoj kev tshawb nrhiav pom muaj txiaj ntsig zoo txawm tias muaj hnub nyoog niam txiv?



A: Yog lawm, txoj kev tshawb fawb tau qhia tias kev hloov mus rau ib tiam ntawm cov niam txiv hluas tuaj yeem txhim kho lub neej ntev thiab kev noj qab haus huv tag nrho ntawm cov xeeb ntxwv.

Q: Cov kab mob isogenic yog dab tsi?



A: Genetic isogenic kab xa mus rau cov pej xeem ntawm cov kab mob uas muaj caj ces zoo tib yam tshwj tsis yog rau qhov sib txawv tshwj xeeb. Qhov no ua rau cov kws tshawb fawb los kawm txog qhov cuam tshuam ntawm kev hloov pauv caj ces tshwj xeeb ntawm cov yam ntxwv sib txawv.

Q: Dab tsi yog qhov cuam tshuam ntawm txoj kev tshawb fawb no?



A: Txoj kev tshawb no qhia tias tej zaum yuav muaj cov txheej txheem tsis muaj caj ces uas tuaj yeem cuam tshuam qhov tsis zoo ntawm cov niam txiv hnub nyoog dhau los ntawm lub neej thiab kev noj qab haus huv ntawm cov xeeb ntxwv. Kev tshawb fawb ntxiv yog xav tau los daws cov txheej txheem molecular cuam tshuam thiab tshawb nrhiav cov kev cuam tshuam muaj peev xwm.