Kev sib koom tes thoob ntiaj teb tshawb pom qhov chaw ntawm qhov loj tshaj plaws Marsquake puas tau sau tseg

Ib pab neeg thoob ntiaj teb ntawm cov kws tshawb fawb, coj los ntawm University of Oxford, tau nthuav tawm qhov kev tshawb pom ntawm kev sib koom ua ke los txiav txim siab qhov ua rau muaj qhov xwm txheej loj tshaj plaws uas tau sau tseg rau Mars. Txoj kev tshawb no, uas koom nrog kev koom tes los ntawm ntau lub chaw haujlwm thoob ntiaj teb, xaus lus tias av qeeg tsis yog tshwm sim los ntawm kev cuam tshuam ntawm meteorite, tab sis yog los ntawm cov rog loj heev hauv Mars 'crust.

Qhov xwm txheej seismic, hu ua S1222a, sau npe qhov loj ntawm 4.7 thiab tsim kev co thoob plaws ntiaj teb rau tsawg kawg rau teev. Thaum xub thawj, cov kws tshawb fawb ntseeg tias qhov xwm txheej no tuaj yeem tshwm sim los ntawm kev cuam tshuam meteorite vim qhov zoo sib xws hauv cov teeb liab seismic nrog rau yav dhau los cuam tshuam. Lawv tau pib tshawb nrhiav thoob ntiaj teb rau lub qhov dej tshiab, suav nrog cov haujlwm los ntawm European Space Agency, Tuam Tshoj National Space Agency, Indian Space Research Organization, thiab United Arab Emirates Space Agency.

Tom qab ntau lub hlis ntawm kev tshawb nrhiav, pab pawg tau lees paub tias tsis pom qhov crater tshiab. Hloov chaw, qhov kev tshwm sim seismic tau raug ntaus nqi los ntawm kev tso tawm ntawm lub zog tectonic loj hauv Mars sab hauv. Txoj kev tshawb no, luam tawm nyob rau hauv Geophysical Research Letters phau ntawv journal, qhia tias Mars muaj seismically active dua li yav tas los xav.

Dr. Benjamin Fernando, tus thawj coj tshawb fawb los ntawm University of Oxford, tau hais tias thaum Mars tsis tam sim no muaj cov phaj tectonics, qhov tshwm sim yuav tshwm sim los ntawm kev ntxhov siab tso tawm hauv Mars 'crust. Cov kev ntxhov siab no tau sau ntau tshaj li billions xyoo, raws li qhov sib txawv ntawm lub ntiaj teb txias thiab ntsws ntawm qhov sib txawv.

Qhov kev tshawb pom ntawm qhov kev tshawb fawb no muab kev nkag siab zoo rau Mars 'geological kev ua haujlwm, uas tuaj yeem pab txiav txim siab qhov chaw tsim nyog rau tib neeg lub neej yav tom ntej ntawm lub ntiaj teb liab. Kev sib koom tes ntawm cov haujlwm thoob ntiaj teb tau tsim ua ntej rau kev sib koom tes yav tom ntej hauv kev tshawb nrhiav qhov tob tob.

Pab pawg kev tshawb fawb tseem tau hais txog qhov tseem ceeb ntawm kev tswj hwm ntau yam khoom siv tshawb fawb ntawm Mars los sau cov ntaub ntawv tseem ceeb. Cov kws tshawb fawb los ntawm European Space Agency, Tuam Tshoj, thiab United Arab Emirates tau qhia lawv txoj kev txaus siab rau kev koom tes hauv txoj kev tshawb fawb thiab lawv txoj kev mob siab rau ntxiv peb txoj kev paub txog Mars.

Qhov kev sib koom ua ke uas tsis tau pom dua no ua rau muaj kev cuam tshuam tseem ceeb rau txoj haujlwm yav tom ntej, vim tias pab pawg npaj yuav siv lawv qhov kev tshawb pom rau lub hli tom ntej thiab tshawb nrhiav Saturn lub hli Titan.

Source: University of Oxford

Citation: "Lub hauv paus chiv keeb tectonic rau qhov loj tshaj plaws marsquake pom los ntawm InSight," Geophysical Research Letters (2023). DOI: 10.1029/2023GL103619 IB