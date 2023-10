Cov kws tshawb fawb xaus qhov xwm txheej loj tshaj plaws ntawm Seismic ntawm Mars yog qhov tshwm sim ntawm Tectonic Forces

By

Ib pab neeg ntawm cov kws tshawb fawb thoob ntiaj teb, suav nrog cov kws tshawb fawb los ntawm NYU Abu Dhabi, tau tshaj tawm qhov kev tshawb pom ntawm lawv txoj kev tshawb nrhiav qhov chaw ntawm qhov xwm txheej loj tshaj plaws uas tau sau tseg rau Mars. Qhov xwm txheej, hu ua S1222a, tau tshwm sim rau lub Tsib Hlis 4, 2022, thiab muaj qhov loj ntawm 4.7. Thaum pib, pab pawg ntseeg tias nws yuav tshwm sim los ntawm kev cuam tshuam los ntawm lub hnub qub. Txawm li cas los xij, tom qab kev tshawb nrhiav dav dav rau lub qhov dej tshiab, lawv tau txiav txim siab tias qhov kev ua seismic yog qhov tshwm sim ntawm lub zog tectonic loj hauv Mars sab hauv.

Pab neeg no muaj cov kws tshawb fawb los ntawm NASA lub InSight lub hom phiaj, nrog rau European Space Agency, Tuam Tshoj National Space Agency, Indian Space Research Organisation, thiab United Arab Emirates Space Agency. Qhov kev sib koom tes ntawm kev tshaj tawm txoj moo zoo rau txoj kev kawm ntawm Mars yog thawj zaug.

Txhua pab pawg tau tshuaj xyuas cov ntaub ntawv los ntawm lawv cov satellites orbiting Mars nyob rau hauv ib qho kev mob siab los nrhiav pov thawj ntawm ib tug tshiab crater los yog lwm yam qhia txog kev cuam tshuam. Txawm tias muaj ntau lub hlis ntawm kev tshawb nrhiav, tsis pom qhov crater tshiab. Yog li ntawd, pab neeg no tab tom kho lawv qhov kev kwv yees ntawm Mars 'seismic kev ua si.

Tus thawj coj ntawm txoj kev tshawb no, Benjamin Fernando los ntawm University of Oxford thiab Johns Hopkins University, qhia nws ua tsaug rau kev koom tes thoob ntiaj teb hauv kev daws qhov tsis paub ntawm S1222a. Nws vam tias qhov project no yuav ua tus qauv rau kev sib koom tes yav tom ntej hauv kev tshawb nrhiav qhov tob tob.

NYU Abu Dhabi Pawg Thawj Coj rau Mars, Dimitra Atri, tau hais txog qhov tseem ceeb ntawm txoj haujlwm no hauv kev ua kom peb nkag siab txog Mars. Nws tau hais tias nws yog lub sijhawm zoo los koom tes nrog lwm cov haujlwm tshwj xeeb rau kev kawm ntawm Red Planet.

Qhov xwm txheej seismic S1222a yog ib qho kawg uas tau sau tseg los ntawm NASA's InSight lander ua ntej nws txoj haujlwm tau xaus rau lub Kaum Ob Hlis 2022. Cov kev paub uas tau txais los ntawm txoj kev tshawb no yuav qhia rau yav tom ntej missions, suav nrog rau lub hli thiab Titan, lub hli loj tshaj plaws ntawm Saturn.

InSight, NASA lub hom phiaj los kawm sab hauv Mars los ntawm geophysics, tshwj xeeb tshaj yog seismology, tau pib thaum lub Tsib Hlis 2018. Thoob plaws nws lub sijhawm nyob rau Mars, InSight tau sau ntau dua 1,300 qhov xwm txheej marsquake, suav nrog qee qhov tshwm sim los ntawm kev cuam tshuam los ntawm huab cua.

Kev sib koom tes koom nrog lwm lub luag haujlwm tseem ceeb orbiting Mars, xws li MAVEN, Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), thiab Mars Express (MEX) los ntawm NASA, ExoMars Trace Gas Orbiter thiab Mars Express los ntawm European Space Agency, Emirates Mars Lub Hom Phiaj (Kev Cia Siab) los ntawm United Arab Emirates Space Agency, thiab Tianwen-1 Lub Hom Phiaj los ntawm Tuam Tshoj National Space Agency.

Qhov kev nthuav dav no sawv cev rau ib kauj ruam tseem ceeb rau pem hauv ntej hauv peb txoj kev nkag siab ntawm Mars thiab nthuav txoj hauv kev rau kev tshawb nrhiav ntxiv thiab kev sib koom tes hauv kev tshawb fawb tob tob.

