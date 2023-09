Kev Tshawb Nrhiav Tshiab: Cov Tib Neeg Thaum Ntxov tau siv ntoo los tsim cov qauv ntau dua 476,000 xyoo dhau los

By

Cov kws tshawb fawb los ntawm University of Liverpool thiab Aberystwyth University tsis ntev los no tau tshawb pom qhov tseem ceeb ntawm archaeological ntawm Kalambo Falls site hauv Zambia. Lawv pom ib pawg ntawm kev sib cuam tshuam cov cav sib tham rov qab 476,000 xyoo, qhia tias tib neeg thaum ntxov tau siv ntoo los tsim cov qauv ntau dua li yav dhau los ntseeg.

Ntoo artifacts los ntawm Early Stone Age yog incredibly tsis tshua muaj nyob rau hauv archaeological ntaub ntawv vim ntoo lub ntuj decay dhau sij hawm. Txawm li cas los xij, cov xwm txheej tshwj xeeb ntawm dej tsaws tsag ntawm Kalambo Falls qhov chaw khaws cia cov cav no, ua rau lawv yog cov pov thawj qub tshaj plaws ntawm cov qauv ntoo pom txog niaj hnub no.

Cov kws tshawb fawb kuj tau tshawb pom ib lub voj voog, ib qho khawb, ib lub cav txiav, thiab ib ceg ntoo ntawm qhov chaw. Los ntawm kev tshuaj xyuas cov cim txiav ntawm cov ntoo seem, lawv tau txiav txim siab tias tib neeg thaum ntxov tau tsim thiab sib sau cov cav ntoo loj, tej zaum yuav tsim cov hauv paus lossis qhov chaw ntawm lub tsev.

Qhov kev tshawb nrhiav tshiab no nyuaj rau qhov kev xav yav dhau los hais tias kev siv ntoo thaum ntxov tsuas yog txwv rau riam phom xws li hmuv thiab khawb sticks. Nws qhia tias txhob txwm ua haujlwm ntoo twb tshwm sim ib nrab lab xyoo dhau los. Txoj kev tshawb no, luam tawm nyob rau hauv phau ntawv journal Nature, tso lub teeb rau woodworking cov tswv yim thiab lub peev xwm ntawm cov tib neeg thaum ntxov thaum lub sij hawm Paleolithic era.

Cov ntawv khaws cia tseem nthuav tawm cov qauv ntoo uas tsis pom nyob rau lwm qhov hauv Africa lossis Eurasia los ntawm tib lub sijhawm, ua rau qhov kev tshawb pom no tseem ceeb dua. Cov cav sib txuas ua ke muab kev nkag siab zoo rau kev tsim kho ntawm tib neeg thaum ntxov thiab lawv siv cov ntoo ua cov khoom siv hauv tsev.

Qhov kev tshawb fawb tshiab no qhib qhov muaj peev xwm rau kev tshawb fawb ntxiv ntawm tib neeg kev vam meej thaum ntxov thiab lawv cov kev coj ua vaj tsev. Nws ntxiv rau peb txoj kev nkag siab ntawm kev txawj ntse thiab kev muaj peev xwm ntawm tib neeg thaum ntxov hauv kev siv cov khoom siv ntuj tsim rau kev tsim kho.

Qhov chaw:

- University of Liverpool

- Aberystwyth University

- Nature Journal

Tasmanian Tiger DNA Xauv Los ntawm RNA Analysis, nthuav kev tshawb fawb caj ces

Cov kws tshawb fawb tau ua tiav qhov kev ua tiav loj hauv kev ua haujlwm ntawm palaeogenomics los ntawm kev ua tiav kev rho tawm thiab tshuaj xyuas ribonucleic acid (RNA) los ntawm kev khaws cia 130-xyoo-laus Tasmanian tsov. Qhov no yog thawj zaug uas RNA tau txais los ntawm cov tsiaj uas ploj lawm, ua qhov tseem ceeb hauv kev tshawb nrhiav caj ces.

Palaeogenomics tsom rau kev kawm txog cov khoom siv caj ces ntawm cov tsiaj qub qub thiab ploj mus kom nkag siab txog lawv cov kev hloov pauv, kev hloov pauv ntawm cov pej xeem, thiab lub luag haujlwm ntawm ecological. Thaum DNA sequencing yog ib qho cuab yeej tseem ceeb hauv daim teb no, nws muaj cov kev txwv hauv kev muab cov ncauj lus kom ntxaws txog cov noob caj noob ces dynamic thiab kev cai.

RNA, ntawm qhov tod tes, muaj kev koom tes hauv cov noob caj noob ces thiab tuaj yeem muab kev nkag siab tshwj xeeb rau cov ntaub so ntswg tshwj xeeb ntawm cov noob caj noob ces. Los ntawm kev txheeb xyuas RNA rho tawm los ntawm cov leeg nqaij thiab daim tawv nqaij ntawm Tasmanian tsov, cov kws tshawb fawb tau txais cov ntaub ntawv tseem ceeb ntawm nws cov caj ces, xws li cov leeg nqaij thiab cov yam ntxwv ntawm cov ntshav.

Tsis tas li ntawd, txoj kev tshawb fawb tau txhim kho cov lus piav qhia ntawm Tasmanian tsov lub genome, txheeb xyuas cov caj ces tshiab thiab microRNAs uas yav tas los tsis paub. Kev tshuaj ntsuam kuj tau qhia txog qhov muaj cov kab mob RNA thaum ub nyob rau hauv cov ntaub so ntswg, muab kev nkag siab txog kev hloov pauv ntawm cov kab mob dhau sijhawm.

Txoj kev tshawb fawb no tsis yog tsuas yog muab kev nkag siab tob ntawm cov noob caj noob ces nyob rau hauv cov tsiaj uas ploj lawm tab sis tseem qhib qhov kev cia siab rau kev tshawb fawb ntxiv hauv thaj chaw palaeogenomics. Los ntawm kev qhib cov ntaub ntawv caj ces khaws cia hauv RNA, cov kws tshawb fawb tuaj yeem nthuav peb txoj kev paub txog lub neej thaum ub thiab nws cov caj ces nyuaj.

Tau qhov twg los:

- Phau ntawv Journal Genome Research

Cov kws tshawb fawb tsim muaj zog thiab ruaj khov kab laug sab Silk Siv Genetically Modified Silkworms

Cov kws tshawb fawb los ntawm Tuam Tshoj's Donghua University tau tsim ib hom kab laug sab kab laug sab tshiab uas muaj zog thiab tawv dua li cov khoom siv xws li Kevlar. Cov kws tshawb fawb tau ua tiav qhov kev ua tiav no los ntawm kev siv cov noob caj noob ces hloov silkworms los tsim cov kab laug sab kab laug sab.

Kab laug sab txhob lo lo ntxhuav paub txog nws lub zog tshwj xeeb thiab ua haujlwm ntev tab sis tau ua pov thawj nyuaj rau kev tsim khoom lag luam. Los ntawm kev sib koom ua ke ntawm cov khoom ntawm silk thiab polyamide fibers, cov kws tshawb fawb tsim kab laug sab silk fibers uas muaj zog thiab tawv.

Lub hom phiaj yog los tsim ib puag ncig tus phooj ywg fibers uas tuaj yeem tsim tau yooj yim. Synthetic fibers zoo li nylon thiab Kevlar muaj zog tab sis tsis yog ntuj. Kev siv cov kab laug sab hloov pauv tau tso cai rau cov kws tshawb fawb kom rov ua cov khoom qub ntawm kab laug sab kab laug sab hauv tus nqi-zoo thiab scalable.

Qhov kev tsim tshiab no muaj peev xwm los hloov pauv ntau yam kev lag luam, suav nrog textiles thiab cov ntaub ntawv phais. Cov kab laug sab silk fibers muaj kev ruaj khov thiab ruaj khov tuaj yeem hloov cov khoom siv hluavtaws, muab lwm txoj hauv kev zoo nkauj.

Kev txhim kho ntxiv hauv kev lag luam ntawm kab laug sab silk tuaj yeem muaj kev siv dav dav thiab cuam tshuam rau ntau qhov chaw, txhawb nqa txoj hauv kev kom ruaj khov thiab ib puag ncig zoo rau kev tsim khoom.

Tau qhov twg los:

– Matter phau ntawv

Txoj kev tshawb no nthuav tawm Neural Pathway nyob rau hauv niam lub hlwb uas teb rau cov me nyuam mos quaj

Ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no ua los ntawm cov kws tshawb fawb los ntawm New York University Tsev Kawm Ntawv Tshuaj Kho Mob ua rau pom kev ntawm neural pathway hauv niam lub hlwb uas teb rau cov menyuam mos quaj. Cov kev tshawb pom qhia tau hais tias ib txoj hauv kev neural tshwj xeeb nqa cov cim qhia ntawm tus menyuam mos quaj rau cov neurons lub luag haujlwm tsim cov oxytocin hauv niam lub hlwb.

Oxytocin plays lub luag haujlwm tseem ceeb hauv cov txheej txheem niam txiv xws li kev yug menyuam thiab kev laus. Txoj kev tshawb no, ua rau niam nas thiab lawv cov me nyuam mos, tshawb nrhiav qhov ua kom lub paj hlwb cuam tshuam nrog kev tso tawm oxytocin los teb rau cov me nyuam mos quaj.

Kev tshawb fawb tau siv electrophysiological recordings thiab photometry cov tswv yim los ntsuas cov neural signals nyob rau hauv cov nas. Txoj kev tshawb nrhiav pom tias txoj hauv kev neural rau oxytocin tau tshwm sim tshwj xeeb los ntawm kev quaj ntawm cov menyuam mos, ua kom pom cov lus teb tshwj xeeb piv rau lwm lub suab.

Txoj kev neural no ua raws li kev hloov pauv, tswj kev tso tawm oxytocin thiab cuam tshuam rau leej niam tus cwj pwm thaum hnov ​​nws tus menyuam quaj. Txoj kev tshawb no qhia txog qhov kev hnov ​​​​mob ntawm tus me nyuam li cas rau hauv niam lub hlwb, ua kom cov lus teb tsim nyog rau kev ua niam txiv zoo.

Kev nkag siab txog cov txheej txheem neural tom qab leej niam cov lus teb rau cov menyuam mos quaj tuaj yeem muab kev nkag siab txog qhov nyuaj ntawm kev sib raug zoo thiab kev saib xyuas. Txoj kev tshawb nrhiav pom tau ua rau peb nkag siab txog kev sib raug zoo ntawm lub hlwb kev ua haujlwm, tus cwj pwm, thiab kev xav ntawm niam txiv.

Tau qhov twg los:

- Nature Journal