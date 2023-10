Kev nkag siab txog kev nce qib thiab kev siv ntawm 2D cov ntaub ntawv

Tsab ntawv xov xwm no qhia txog qhov kev tshuaj xyuas tsis ntev los no los ntawm Roman Engel-Herbert, Tus Thawj Coj ntawm Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik (PDI), thiab Joao Marcelo J. Lopes, Tus Kws Tshaj Lij Tshaj Lij Tshaj Lij ntawm PDI, ntawm thaj chaw ntawm ob-seem txheej txheej ( 2 DLM). Lawv qhov kev tshuaj xyuas, hu ua "Kev nce qib tsis ntev los no hauv 2D Material Theory, Synthesis, Properties, thiab Applications," tau luam tawm hauv ACS Nano. Cov kws sau ntawv muab kev nkag siab zoo rau cov tiam tam sim no thiab cov kev cia siab yav tom ntej txog kev sib txuas thiab cov khoom ntawm cov ntaub ntawv no.

Kev tshuaj xyuas tau txais kev tshoov siab los ntawm 9th Ib Xyoo Graphene thiab Tshaj Tawm Rhiav tau muaj nyob rau hauv 2022. Nws kuj tseem suav nrog PDI txoj haujlwm tsis ntev los no ntawm kev loj hlob ntawm cov hlau nplaum zoo heterostructures siv cov txheej txheem epitaxial. Ntau cov ntsiab lus muaj nyob rau hauv kev tshuaj xyuas, suav nrog kev tshawb xav, kev sib txuas thiab kev ua haujlwm, cov khoom siv, kev sib koom ua ke ntawm cov khoom siv, kev kawm ntaus ntawv, thiab twisted 2D heterostructures.

Qee cov ntsiab lus tseem ceeb tau tham hauv kev tshuaj xyuas suav nrog kev ua qauv ntawm qhov tsis xws luag thiab intercalants, tsom mus rau kev tsim txoj hauv kev thiab cov tswv yim ua haujlwm. Lub luag haujlwm ntawm kev kawm tshuab hauv kev sib txuas thiab kev paub kuj tseem ceeb. Kev tshuaj xyuas qhia txog kev txhim kho tseem ceeb hauv kev sib txuas, kev ua, thiab kev ua yam ntxwv ntawm ntau yam 2D ​​cov ntaub ntawv. Tsis tas li ntawd, nws tshawb txog cov khoom siv kho qhov muag thiab phonon ntawm cov ntaub ntawv no, tswj los ntawm cov khoom siv tsis sib xws, ntau qhov duab, biosensing, thiab kev tshawb xyuas tshuab.

Lub tswv yim ntawm kev sib xyaw-dimensional heterostructures siv 2D lub tsev thaiv rau tiam tom ntej logic thiab nco cov cuab yeej tau qhia. Cov kws sau ntawv kuj qhia txog qhov tseem ceeb ntawm kev sib tw-lub kaum ntse ntse hauv quantum thauj thiab muab cov kev xav yav tom ntej rau thaj tsam ntawm 2DLM.

Muab cov kws sau ntawv rau kev tshuaj xyuas suav nrog cov kws tshaj lij los ntawm ntau lub koom haum Asmeskas thiab cov koom haum thoob ntiaj teb xws li University of Innsbruck. Qhov kev sib koom tes no ua kom muaj kev paub dav thiab thoob ntiaj teb kev xav txog kev nce qib thiab kev siv ntawm 2D cov ntaub ntawv.

Zuag qhia tag nrho, kev tshuaj xyuas los ntawm Engel-Herbert thiab Lopes muab cov ntsiab lus dav dav ntawm lub xeev tam sim no ntawm thaj chaw thiab nthuav tawm kev cia siab rau yav tom ntej ntawm 2D cov ntaub ntawv.

Tau qhov twg los:

- Yu-Chuan Lin li al, Tsis ntev los no ua ntej hauv 2D Material Theory, Synthesis, Properties, and Applications, ACS Nano (2023). DOI: 10.1021/acsnano.2c12759

- "Kev nkag siab rau 2D cov ntaub ntawv los ntawm kev sib koom tes thoob ntiaj teb" (2023, Lub Kaum Hli 17) tau txais 17 Lub Kaum Hli 2023 los ntawm Phys.org lub vev xaib xov xwm.