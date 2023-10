Cov kev tshwm sim tshiab hais txog Mars 's muaj pes tsawg leeg yog tso lub teeb ntawm lub ntiaj teb thaum ntxov thiab qhov chaw nyob hauv lub hnub ci. Cov kev tshawb pom tsis ntev los no los ntawm NASA's InSight lander lub hom phiaj tau tawm tsam cov kev xav yav dhau los txog qhov muaj pes tsawg leeg ntawm Mars, tshwj xeeb yog hais txog nws qhov tseem ceeb.

Tsis zoo li lub ntiaj teb, uas muaj cov tub ntxhais ua kua hlau feem ntau, InSight cov kev soj ntsuam qhia tias Mars muaj cov tub ntxhais me me nrog txheej txheej ntawm cov kua silicates ntim rau hauv nws. Cov ntaub ntawv qhia tias txheej txheej no yog kwv yees li 150 km tuab thiab nyob ib puag ncig lub pob zeb pob zeb ntawm lub ntiaj teb. Cov kev tshawb pom no tau ua rau cov kws tshawb fawb rov xav txog lawv txoj kev nkag siab txog kev tsim lub ntiaj teb.

Tus kws tshawb fawb Dongyang Huang los ntawm ETH Zurich piav qhia tias thawj zaug kev soj ntsuam ntawm Mars 'core muaj pes tsawg leeg, uas muaj qhov xav tsis thoob ntawm cov ntsiab lus sib zog, tsis sib haum xeeb cov kev xav ntawm kev loj hlob ntawm lub ntiaj teb. Txawm li cas los xij, kev tsom xam txuas ntxiv tau coj mus rau qhov kev xav tshiab: Mars muaj ib qho me me, cov tub ntxhais me nrog lub chaw ua kua uas muaj cov ntsiab lus txog 9-14%. Qhov kev sib xyaw tshwj xeeb no cuam tshuam cov kev xav yav dhau los thiab muab cov lus qhia tantalizing txog Mars lub hauv paus pib.

Qhov sib txawv ntawm qhov sib txawv ntawm qhov sib txawv los ntawm cov ntaub ntawv seismic sau los ntawm InSight's seismograph muab kev pom zoo rau lub ntiaj teb sab hauv. Thaum nyob hauv lub ntiaj teb, cov kws tshawb fawb siv seismographs los ntsuas cov av vibrations thiab infer lub ntiaj teb qhov ceev thiab tshuaj muaj pes tsawg leeg, kawm Mars nthuav tawm ntau yam kev nyuaj. InSight's seismograph, thawj ntawm nws cov khoom xa mus rau Mars, tso cai rau cov kws tshawb fawb los sau cov ntaub ntawv tseem ceeb ntawm lub ntiaj teb cov qauv vibrational thiab muaj pes tsawg leeg.

Cov kev tshawb pom tsis ntev los no qhia tau hais tias Mars tuaj yeem tsim ua ntej lub ntiaj teb nyob rau hauv keeb kwm ntawm lub hnub ci, uas muaj peev xwm nyob rau lub sij hawm thaum lub hnub nyob ib puag ncig los ntawm ib tug nebulous huab cua. Qhov tshwj xeeb muaj pes tsawg leeg ntawm Mars 'core muab ib qho kev pom zoo rau lub ntiaj teb yav dhau los thiab ua rau muaj lus nug zoo txog cov xwm txheej uas tau tshwm sim thaum nws tsim.

