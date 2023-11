By

Cov kws tshawb fawb tsis ntev los no tau ua ib qho kev tshawb pom zoo txog lub ntiaj teb Uranus - qhov muaj cov auroras infrared. Qhov kev tawg no tuaj tom qab peb xyoos ntawm kev tshawb fawb dav dav thiab muab kev pom zoo rau vim li cas Uranus, txawm tias nws nyob deb ntawm lub hnub, tswj qhov kub siab tshaj qhov xav tau.

Auroras, lub teeb pom kev zoo nyob hauv lub ntiaj teb qhov chaw, yog tsim thaum cov khoom siv hluav taws xob los ntawm lub hnub cuam tshuam nrog cov pa roj hauv cov huab cua sab saud. Cov xwm txheej no tshwm sim thaum lub sijhawm ua haujlwm siab hnub ci, xws li hnub ci flares thiab coronal loj ejections. Lawv tuaj yeem pom nyob ib ncig ntawm North thiab South Sib Nqus Ncej ntawm ntau lub ntiaj teb hauv peb lub hnub ci.

Jupiter thiab Saturn tau paub txog lawv lub zog thiab muaj zog aurora, vim yog lawv cov hlau nplaum muaj zog thiab cov huab cua ntom ntom. Uranus thiab Neptune, ntawm qhov tod tes, muaj fater tsis tau impressive auroras. Nyob rau hauv cov ntaub ntawv ntawm Uranus, txog rau tam sim no, tsuas yog ultraviolet auroras tau pom txij li xyoo 1986. Txawm li cas los xij, cov kws tshawb fawb hauv kev tshawb fawb tsis ntev los no coj los ntawm astrophysicist Emma Thomas los ntawm University of Leicester tau pom cov pov thawj ntawm infrared auroras hauv Uranus 'huab cua.

Los ntawm kev tshuaj xyuas 224 cov duab thiab kawm txog tus cwj pwm ntawm ib qho tshwj xeeb ionized particle hu ua H3+, cov kws tshawb fawb tau tshawb pom qhov nce ntawm nws qhov ntom ntom yam tsis muaj qhov sib txawv ntawm qhov kub thiab txias. Qhov kev tshawb pom no qhia tau hais tias muaj nyob ntawm infrared aurora ntawm Uranus, zoo ib yam li cov pom ntawm Jupiter thiab Saturn. Lub xub ntiag ntawm cov aurora no tuaj yeem piav qhia lub ntiaj teb qhov kub tsis txawv txav.

"Cov ntawv no yog qhov kawg ntawm 30 xyoo ntawm kev kawm aurral ntawm Uranus, uas thaum kawg tau nthuav tawm lub aurora infrared thiab pib lub hnub nyoog tshiab ntawm kev tshawb nrhiav aurora ntawm lub ntiaj teb. Peb cov txiaj ntsig yuav txuas ntxiv mus nthuav peb txoj kev paub txog dej khov loj auroras thiab ntxiv dag zog rau peb txoj kev nkag siab ntawm lub ntiaj teb hlau nplaum hauv peb lub hnub ci, ntawm exoplanets, thiab txawm tias peb lub ntiaj teb, "Emma Thomas hais.

Cov kev tshawb pom no tsis yog tsuas yog ua rau pom kev paub tsis meej ntawm Uranus tab sis kuj tseem txhawb nqa peb txoj kev nkag siab ntawm auroras dhau ntawm peb lub hnub ci. Raws li cov kws tshawb fawb txuas ntxiv mus tshawb txog qhov tob tob ntawm qhov chaw, txoj kev tshawb fawb ntawm cov xwm txheej ntuj ceeb tsheej zoo li auroras qhib qhov rooj tshiab rau kev nthuav tawm cov lus zais ntawm lub ntiaj teb.

FAQ

1. Dab tsi yog aurora?

Auroras yog lub teeb pom kev zoo nyob hauv lub ntiaj teb sab saud cua los ntawm kev sib cuam tshuam ntawm cov khoom siv hluav taws xob los ntawm lub hnub nrog cov pa roj.

2. Qhov twg aurora tsim?

Aurora tuaj yeem pom nyob ib ncig ntawm North thiab South Sib Nqus Ncej ntawm ntau lub ntiaj teb, suav nrog Lub Ntiaj Teb, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, thiab Neptune.

3. Vim li cas Uranus 'aurora tseem ceeb?

Kev tshawb pom tsis ntev los no ntawm infrared auroras ntawm Uranus muab kev pom zoo rau lub ntiaj teb qhov kub siab dua txawm tias nws nyob deb ntawm lub hnub.

4. Dab tsi aurora qhia peb txog lwm lub ntiaj teb?

Kev kawm auroras ntawm cov ntiaj chaw sib txawv pab cov kws tshawb fawb nkag siab txog kev coj tus cwj pwm ntawm cov hlau nplaum, cov huab cua, thiab lwm cov yam ntxwv ntawm lub ntiaj teb thoob plaws hauv peb lub hnub ci thiab dhau mus.

5. Yuav ua li cas aurora txawv ntawm txawv ntiaj chaw?

Txhua lub ntiaj teb tus auroras muaj cov yam ntxwv tshwj xeeb nyob ntawm cov yam ntxwv xws li sib nqus teb lub zog, atmetictension, thiab kev sib cuam tshuam ntawm kev them nyiaj thiab roj av. Piv txwv li, Jupiter lub auroras yog ci dua thiab muaj zog tshaj lub ntiaj teb, thaum Venus thiab Mars muaj fater auroras vim muaj ntau yam mechanisms.