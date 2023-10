Astronomers ua tim khawv Thawj Infrared Aurora ntawm Uranus, Tso Lub Teeb ntawm Bizarre Sib Nqus Teb

Ib qho kev tshawb pom tseem ceeb tau tsim los ntawm cov neeg astronomers, raws li lawv tau pom ib qho infrared aurora ntawm lub ntiaj teb Uranus thawj zaug. Qhov kev loj hlob zoo siab no muab kev nkag siab tseem ceeb rau hauv thaj chaw sib nqus tshwj xeeb uas muaj nyob ntawm cov dej khov loj heev nyob deb hauv peb lub hnub ci.

Aurorae, feem ntau hu ua Northern thiab Southern Lights, feem ntau tshwm sim los ntawm hnub ci cua sib tsoo nrog cov khoom siv hluav taws xob hauv ntiaj teb. Qhov kev sib tsoo no ionizes cov khoom, ua rau lawv emit lub teeb thiab tsim cov mesmerizing ntsuab thiab ntshav qhia peb pom nyob rau hauv lub polar cheeb tsam.

Cov ntaub ntawv zoo sib xws ntawm aurora tau pom nyob rau lwm lub ntiaj teb, xws li lub ntuj teeb meem ntawm Jupiter thiab nws lub hli. Xyoo 1986, Voyager 2 sojntsuam muab thawj qhov pom ntawm ultraviolet aurorae ntawm Uranus. Txawm li cas los xij, qhov kev tshawb pom tsis ntev los no yog thawj zaug uas lub aurora infrared tau sau tseg hauv ntiaj teb.

Tsis zoo li lub ntiaj teb huab cua, uas feem ntau yog tsim los ntawm nitrogen thiab oxygen, Uranus muaj huab cua tswj hwm los ntawm hydrogen thiab helium. Yog li ntawd, lub aurorae ntawm Uranus emit lub teeb nyob rau hauv wavelengths sab nraum lub pom spectrum, xws li infrared. Qhov no txhais tau hais tias cov duab xilethi-aus no tseem pom tsis tau rau tib neeg lub qhov muag, tsis muaj cov xim zoo nkauj pom hauv peb lub ntiaj teb.

Txawm li cas los xij, siv lub koob yees duab muaj zog Keck II hauv Hawaii, cov kws tshawb fawb tuaj yeem soj ntsuam thiab txheeb xyuas qhov tshwj xeeb wavelengths ntawm lub teeb infrared tawm los ntawm Uranus. Lawv tsom mus rau lub teeb infrared tawm los ntawm cov khoom siv hluav taws xob hu ua H3+, uas pab ntsuas qhov ntsuas qhov kub thiab txias atmospheric.

Cov kws tshawb fawb pom tias qhov ntom ntawm H3 + hauv Uranus qhov chaw tau nce los ntawm 88 feem pua, txawm tias qhov kub thiab txias me ntsis. Lawv ntaus nqi qhov no rau aurral kev ua ub no tsim intensified ionization. Cov kev tshawb pom no muab pov thawj tseem ceeb rau txoj kev xav tias lub zog aurorae ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv cov cua kub cua loj loj xws li Uranus, thawb cua sov los ntawm aurora mus rau qhov sib nqus sib nqus.

Tsis tas li ntawd, qhov txawv txav sib nqus ntawm Uranus thiab nws cov dej khov nab kuab Neptune tau ua rau cov kws tshawb fawb ntev ntev. Cov hlau nplaum ntawm cov ntiaj chaw no txawv txawv nrog lawv cov rotational spin axes. Txij li thaum aurral kev ua si tau zoo sib xws rau lub ntiaj teb lub ntiaj teb magnetic teb, pab neeg ntseeg tias kev kawm Uranus lub aurora tuaj yeem pab daws qhov tsis paub tom qab cov magnetic teb tsis zoo.

Interestingly, qhov kev tshawb fawb no tseem tuaj yeem tso lub teeb rau ntawm cov txheej txheem enigmatic tshwm sim hauv ntiaj teb, xws li geomagnetic reversal, qhov twg lub ntiaj teb sab qaum teb thiab sab qab teb ncej zoo hloov chaw. Kev nkag siab txog qhov cuam tshuam ntawm cov xwm txheej no yog qhov tseem ceeb rau cov kab ke ntawm lub ntiaj teb cov hlau nplaum, suav nrog satellites, kev sib txuas lus, thiab kev taw qhia.

Txoj kev tshawb nrhiav tshiab, coj los ntawm Emma Thomas, tus tub ntxhais kawm PhD ntawm University of Leicester Lub Tsev Kawm Ntawv ntawm Physics thiab Astronomy, nthuav peb txoj kev nkag siab ntawm cov dej khov loj heev nyob deb hauv peb lub hnub ci. Los ntawm kev nthuav tawm qhov tsis meej ntawm Uranus lub aurora thiab nthuav tawm cov lus zais ntawm nws qhov chaw sib nqus, cov kws tshawb fawb vam tias yuav tau txais kev nkag siab zoo rau lwm cov exoplanets uas muaj cov yam ntxwv zoo sib xws, muaj peev xwm nthuav tawm lawv qhov tsim nyog rau kev txhawb nqa lub neej.

Cov Lus Nug

Q: Dab tsi yog aurora?



A: Lub aurora yog ib qho tshwm sim tshwm sim los ntawm kev sib cuam tshuam ntawm hnub ci cua thiab cov khoom siv hluav taws xob hauv lub ntiaj teb huab cua, ua rau lub teeb ci.

Q: Dab tsi ua rau lub teeb sab qaum teb thiab yav qab teb ntawm lub ntiaj teb?



A: Lub teeb sab qaum teb thiab yav qab teb yog tshwm sim los ntawm hnub ci cua sib tsoo nrog cov khoom siv hluav taws xob hauv ntiaj teb huab cua, tshwj xeeb tshaj yog nyob ze ntawm lub ntiaj teb tus ncej.

Q: Vim li cas aurorae ntawm Uranus pom tsis tau rau tib neeg lub qhov muag?



A: Aurorae ntawm Uranus emit lub teeb nyob rau hauv wavelengths sab nraum qhov pom spectrum, xws li infrared. Txij li thaum tib neeg lub qhov muag tsuas pom pom lub teeb, cov aurorae tseem tsis pom.

Q: Yuav ua li cas nrhiav tau qhov infrared aurora ntawm Uranus?



A: Cov kws tshawb fawb tau siv Keck II telescope hauv Hawaii los soj ntsuam thiab txheeb xyuas cov wavelengths tshwj xeeb ntawm lub teeb infrared emission los ntawm lub ntiaj teb Uranus, tsom rau lub teeb tawm los ntawm cov khoom siv hluav taws xob hu ua H3+.

Q: Yuav ua li cas kawm Uranus lub aurora pab to taub lub ntiaj teb magnetic teb?



A: Uranus's misaligned magnetic teb muab lub cib fim rau cov kws tshawb fawb los kawm txog qhov cuam tshuam ntawm auroral kev ua si thiab magnetic teb. Qhov kev tshawb fawb no yuav muaj kev nkag siab txog cov txheej txheem xws li geomagnetic reversal, uas tuaj yeem cuam tshuam rau lub ntiaj teb magnetic teb thiab cov tshuab tso siab rau nws.