Is Nrias teb lub Pragyaan Rover Ua Keeb Kwm Lunar Tshawb Fawb

Is Nrias teb txoj haujlwm chaw ua haujlwm tau ua tiav qhov tseem ceeb tshaj plaws raws li lawv lub hli rover, Pragyaan, tau dhau los ua thawj tus rover puas tau tshawb nrhiav lub hnub qub qab teb. Lub koom haum Indian Chaw Tshawb Fawb (ISRO) tau ua tiav qhov kev tsaws Pragyaan rover nyob ze lub hli sab qab teb ncej, ua cim lub sijhawm tseem ceeb hauv kev tshawb nrhiav chaw.

Lub lunar sab qab teb ncej tau ntev ua ib qho chaw txaus siab rau cov kws tshawb fawb thoob ntiaj teb vim nws thaj chaw nyob ruaj khov uas yuav muaj cov dej khov. Los ntawm kev tshawb nrhiav thaj av no, Pragyaan lub hom phiaj los sau cov ntaub ntawv tseem ceeb thiab kev nkag siab rau hauv cov cheeb tsam uas tsis tau teev tseg.

ISRO txoj kev vam meej tsaws ntawm Pragyaan ntxiv Is Nrias teb rau cov pab pawg me ntawm cov tebchaws uas tau ua tiav qhov kev ua tiav ntawm kev ncav cuag lub hli. Nws yog ib qho pov thawj rau Is Nrias teb txoj kev loj hlob ntawm kev siv tshuab thiab kev tshawb fawb.

Pragyaan yog lub tsheb mechanized rau lub log uas muaj cov cuab yeej siv txuj ci siab heev. Nws yog tsim los khiav lag luam nyob rau hauv lub lunar ib puag ncig thiab ua ntau yam kev sim los kawm lub hli saum npoo, nws muaj pes tsawg leeg, thiab cov peev txheej muaj peev xwm. Lub rover yuav ua thwmsim los soj ntsuam lub lunar av, nrhiav dej, ntsuas seismic kev ua si, thiab kawm lub hli mineralogy, ntawm lwm yam hom phiaj.

Lub hom phiaj Indian lunar tsis yog tsuas yog txhawm rau nthuav peb txoj kev paub txog lub hli tab sis tseem tab tom taug txoj hauv kev rau yav tom ntej manned missions thiab tsim kom muaj tib neeg cov cheeb tsam ntawm lub cev saum ntuj ceeb tsheej. Nws qhib qhov muaj peev xwm tshiab rau kev tshawb nrhiav qhov chaw thiab ua rau peb nkag siab tob txog lub ntiaj teb.

