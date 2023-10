Lub Hanle Dark Sky Reserve: Lub Hav Zoov rau Amateur Astronomers

Lub zos Hanle, nyob rau hauv Changthang Tsiaj Tsiaj Tsiaj Tsiaj Tsiaj Tsiaj Tsiaj, muaj npe nrov rau nws lub ntuj tsaus ntuj thiab huab cua qhuav, ua rau nws yog qhov chaw zoo tshaj plaws rau kev tshawb fawb astronomical. Lub tsev rau Indian Astronomical Observatory thiab lub ntiaj teb thib ob-siab tshaj plaws optical telescope, Hanle tau tsis ntev los no tau raug xaiv los ua Hanle Dark Sky Reserve (HDSR) los ntawm Union thaj chaw ntawm Ladakh.

Lub HDSR lub hom phiaj los tiv thaiv thaj chaw los ntawm tib neeg tsim lub teeb muaj kuab paug thiab khaws cia nws qhov tsaus ntuj zoo kawg nkaus rau kev soj ntsuam astronomical. Nws kuj txhawb kev ncig xyuas, muab sijhawm rau cov neeg tuaj saib kom paub txog kev zoo nkauj ntawm lub ntuj hmo ntuj. Amateur astronomers tau ntev tau kos rau Hanle vim nws lub ntuj tsaus ntuj heev, cia lawv saib cov khoom faint celestial thiab ntes cov duab ntxaws.

Ib qho ntawm cov ntsiab lus tseem ceeb ntawm lub hnub qub uas muaj nyob hauv Hanle yog lub sijhawm los pom cov xwm txheej tsis tshua muaj hnub qub, xws li "dag kaj ntug" thiab "zodiacal light." Lub ci ntsa iab yog hais txog lub ci ua ntej lub hnub tuaj uas tuaj yeem pom los ntawm qhov tsaus ntuj tshaj plaws, thaum lub teeb lub zodiacal yog lub hnub ci ntsa iab tawg los ntawm cov plua plav hauv lub hnub ci lub dav hlau.

Cov neeg koom los ntawm ntau qhov chaw hauv Is Nrias teb, suav nrog Bengaluru, Chennai, Delhi, Mandi, Ahmedabad, Lakshadweep, thiab Mumbai, nrog rau cov neeg hauv zos thiab cov neeg ncig tebchaws, tau sib sau ua ke ntawm Hanle los ua ib feem ntawm lub hnub qub. Qhov kev tshwm sim tau nyiam ob qho tib si amateur astronomers thiab cov neeg soj ntsuam pom uas muaj peev xwm txaus siab rau qhov tsis pom tseeb faint galaxies pom hauv Bortle-1 (tsaus tsaus ntuj) ntuj ntawm HDSR.

Hauv kev sib zog los koom nrog zej zog hauv zej zog thiab txhawb nqa kev mus ncig ua si, Indian Institute of Astrophysics (IIA) tau muab lub tsom iav me me rau cov neeg xaiv tsa thiab tau cob qhia lawv ua "astronomy ambassadors." Qhov kev pib no tsis yog tsuas yog pab hauv kev txhim kho kev noj qab haus huv ntawm thaj chaw, tab sis kuj ua kom cov neeg ncig teb chaw tau txais kev paub txog kev qhia thiab cov ntaub ntawv hais txog lub ntuj hmo ntuj.

Saib rau yav tom ntej, cov neeg npaj npaj yuav ua rau HDSR Star Party ua ib qho kev tshwm sim txhua xyoo, vam tias yuav nyiam cov neeg nyiam hnub qub los ntawm Is Nrias teb thiab txawv teb chaws. Nrog kev txhawb nqa txuas ntxiv ntawm cov zej zog hauv zej zog thiab kev nthuav dav ntawm IIA, lub ntuj ntawm Hanle yuav nyob twj ywm qhov chaw nyiam rau cov hnub qub thiab cov neeg hnub qub tib yam.

